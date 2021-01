E! News: Quelle était l’importance de l’ensemble bleu? Pourquoi cette couleur a-t-elle été choisie pour l’événement d’aujourd’hui?

Alexandra O’Neill: Nous avons choisi le bleu car c’est une couleur très apaisante qui signifie confiance, confiance et stabilité.

E! News: Qu’est-ce que cela signifie pour vous de lui faire porter votre marque?

AON: C’est un honneur qu’elle a choisi une marque américaine fondée par des femmes qui fabrique tout au cœur du Garment District de New York. Ce sera certainement le point culminant de ma carrière.

E! News: Pourquoi pensez-vous qu’il est important pour la première dame de mettre en avant les jeunes créateurs émergents?

AON: Je pense qu’elle reconnaît l’impact qu’elle peut avoir sur la carrière d’une marque. Elle donne à un créateur émergent une chance d’être présenté au niveau mondial, ce qui ne ressemble à rien d’autre. Il établit également un précédent important pour soutenir les petites entreprises émergentes fondées aux États-Unis.

E! News: Dans quelle mesure la première dame a-t-elle été impliquée dans la conception de ce look pour elle?

AON: C’était un processus collaboratif avec un joli dialogue. [She and her team] étaient si merveilleux de travailler avec. Je sais qu’ils envisageaient plusieurs créateurs pour aujourd’hui, c’est donc un honneur incroyable qu’elle soit sortie portant Markarian.