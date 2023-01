Alexandra Mardell, star de Coronation Street et gagnante de Strictly, prend le poste d’Aldi un an après avoir quitté le savon

L’ANCIENNE actrice de Coronation Street a accepté un emploi chez Aldi après avoir quitté le feuilleton l’année dernière

Mais tout n’est pas tout à fait comme il semble – l’actrice, qui a joué la coiffeuse Emma Brooker sur le feuilleton ITV – n’empile pas les étagères ou ne fait pas sonner les articles sur la caisse.

TVI

L’actrice Alexandra Mardell a joué Emma dans Coronation Street[/caption] Pennsylvanie

Elle a remporté le spécial du jour de Noël de Strictly with Kai[/caption]

Alexandra travaille avec le géant des supermarchés dans le cadre de sa nouvelle campagne publicitaire.

Bien qu’elle ne soit pas vue à l’écran, elle exprime le rôle de la casserole de saucisse parlante, annonçant “seulement 2,69 £ !”

Alexandra a partagé la vidéo du spot promotionnel sur sa page instagram, révélant : « Je suis… Sausage Casserole !

“Je ne me suis jamais sentie aussi connectée à un rôle !”, a-t-elle ri.

Et elle a rapidement obtenu l’approbation de ses anciennes co-stars.

« Coup de foudre absolu ! a plaisanté Georgia Taylor, qui joue Toyah Battersby sur les pavés.

Sally Ann Matthews, qui joue le rôle de Jenny Bradley, a ajouté : « Oh mon Dieu. C’est totalement assigné comme sonnerie. Aimer!”

Le dernier concert d’Alexandra vient après qu’elle ait remporté le spécial du jour de Noël de Strictly Come Dancing.

Elle a été jumelée avec le danseur professionnel Kai Widdrington et le couple a effectué un pas rapide vers Sleigh Ride by the Ronettes.

Alexandra était habillée en renne tandis que Kai était en costume de Père Noël.

L’actrice a été vue pour la dernière fois à Weatherfield en avril et a révélé pourquoi elle avait décidé de déployer ses ailes.

Parlant de sa décision de partir, elle a déclaré: “Jouer Emma, ​​dans la rue la plus emblématique qui soit, a été la meilleure expérience de ma vie.

« Quatre ans sont passés si vite.

“Par rapport aux autres membres de la distribution, je me sens toujours comme un débutant, ce qui rend ma décision de partir d’autant plus difficile.

« Mais je sens que c’est le bon moment pour moi.

“Je ne remercierai jamais assez tout le monde à Coronation Street de m’avoir accueilli et de m’avoir fait confiance pour raconter tant d’histoires merveilleuses et sincères.

ALDI

Alex exprime une casserole de saucisses parlante dans la publicité Aldi[/caption] TVI

Elle a quitté Corrie après quatre ans sur les pavés[/caption]