Alexandra, la fille de Keith Richards « It Girl », sort son premier single

Alexandra Richards sort son premier single. Getty Images

Alexandra Richards – la fille de la légende des Rolling Stones Keith Richards et du mannequin Patti Hansen – se met à la place de son père et sort un single, a appris Page Six.

Nous apprenons que Richards sortira une première chanson « sensuelle », intitulée « Feel You », le 4 octobre.

Des sources nous disent que la chanson, en collaboration avec le duo de danse électronique Jaiko, est un « morceau house mélodique et à haute énergie », mettant en vedette « un mélange sexy de voix masculines et féminines qui se faufilent à travers un rythme afro house hypnotique ».

La DJ est la fille de la légende des Rolling Stones Keith Richards et du mannequin Patti Hansen. Elle a également une sœur célèbre, représentée ici, Theodora. FilImage

En ce qui concerne les paroles, un communiqué de presse déclare qu’elles « capturent la lutte interne entre rester les pieds sur terre et garder son sang-froid tout en étant irrésistiblement attirée par quelqu’un qui semble pénétrer votre essence même ».

Youza.

La mélodie comprend les mots : « Je me rapproche maintenant / J’essaie de garder mon sang-froid / Comme si je ne me connaissais pas / Tu es sous ma peau. »

La chanson est publiée par le label Total Smash, basé à New York.

Richards est DJ lors de soirées de mode et d’événements chics depuis des années. Getty Images pour Neiman Marcus

Richards n’est pas étranger à la scène des clubs. Elle est une DJ de renom depuis des années, jouant les bashes les plus en vogue à New York et à l’international pour Saint Laurent, Ralph Lauren, Tiffany & Co. et plus encore.

Elle est déjà apparue comme mannequin dans Vogue et Glamour et a été photographiée par Annie Leibovitz, Patrick Demarchelier et Steven Meisel.

Richards a été mariée à l’artiste visuel Jacques Naude en 2019 à Lachat Town Farm à Weston, Connecticut, devant ses parents et les camarades du groupe de son père, Ronnie Wood et Charlie Watts.

La nouvelle chanson s’appelle « Feel You », en collaboration avec Jaiko. Instagram/@officialalexandrarichards

Keith a eu trois enfants avec Anita Pallenberg, dont Marlon, Tara et Angela. Ses deux enfants avec Hansen sont Theodora et Alexandra.