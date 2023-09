Alexandra Grant, la petite amie de Keanu Reeves, partage les détails de leur romance et de leur « tombée amoureuse en tant qu’adulte »

Alexandra Grant, qui sort avec Keanu Reeves, a parlé de « tomber amoureux en tant qu’adulte » dans une nouvelle interview.

Grant, 50 ans, est apparue récemment sans Reeves, 59 ans, aux Beverly Arts Icon Awards de Los Angeles, où elle a parlé de se sentir « en confiance » sur le tapis rouge, même lorsqu’elle est en solo.

« La bonne nouvelle quand on tombe amoureuse en tant qu’adulte, c’est que j’avais construit ma propre carrière au moment où ma relation a commencé », a-t-elle déclaré au magazine People. « Je me sens très confiant dans la relation sur le tapis rouge. Je me sens confiant rien que sur cela. »

« C’est interdépendant et indépendant de la meilleure des manières », a ajouté Grant.

Reeves et Grant ont débuté leur relation en 2019 alors qu’ils assistaient au gala LACMA Art + Film présenté par Gucci à Los Angeles. Le couple s’est tenu la main, confirmant leur idylle naissante.

Grant a jailli de la créativité de Reeves et de sa volonté de travailler dur lors de sa récente interview sur le tapis rouge.

« Ce que j’aime chez Keanu et dans notre échange, c’est que nous nous poussons mutuellement à construire de nouvelles routes », a-t-elle déclaré à People. « Voir l’autre personne résoudre ses problèmes est une source d’inspiration, du genre : ‘Oh, eh bien, d’accord, celui-ci, c’est une impasse. Comment puis-je essayer cette autre chose ?’ «

« Il est une telle inspiration pour moi », a poursuivi Grant. « Il est si créatif, si gentil. Il travaille si dur. »

L’absence de Reeves à l’événement de vendredi était due à une performance avec son groupe, Dogstar. Grant a soutenu l’acteur en déclarant : « Je suis un grand fan de Dogstar. J’ai eu le grand plaisir d’assister à leur premier spectacle public, et comme j’écoute le dernier album depuis un certain temps, j’étais l’un des » Les seules personnes dans le public qui connaissaient toutes les paroles. C’était vraiment cool. C’est amusant. C’est au-delà du plaisir. «

« Je dansais sur toutes les paroles, puis j’ai regardé autour de moi et je me suis dit : ‘Personne n’a entendu l’album à part moi et quelques personnes' », se souvient-elle. « Ça a été un réel plaisir de voir les gars se réunir, être si créatifs et se soutenir les uns les autres. »

