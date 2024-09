Alexandra Daddario parle de la saison 2 de Mayfair Witches, de sa grossesse et de sa beauté

Pierre Philips a toujours aimé dessiner. Ayant grandi en Belgique, le directeur créatif et image de Il était étudiant en graphisme avant d’étudier à l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers. Mais le moment décisif de sa carrière est arrivé lorsqu’il a dessiné à main levée un portrait de Mickey Mouse sur le visage d’un mannequin masculin lors d’une des premières séances photo de Raf Simons et Willy Vanderperre. Dans cette séance photo pour ELLE, Philips s’est inspiré de son amour pour les couleurs audacieuses, l’art et les éléments graphiques pour créer un portfolio de looks accrocheurs sur l’actrice Alexandra DaddarioAmbassadrice mode et maquillage Dior.

« Je me sentais comme une toile », dit Daddario. « Je n’ai jamais fait de maquillage comme ça auparavant. » Elle porte plutôt un look sans maquillage pour son rôle de sorcière neurochirurgienne dans la série télévisée d’AMC+ Les sorcières de Mayfairbasé sur les romans de Anne Rice (la série est également sortie récemment sur Netflix). « C’est vraiment magique de se voir se transformer entre les mains d’artistes. » Ci-dessous, ELLE a parlé à Daddario de son entrée dans le pouvoir de sorcière, de sa routine de maquillage préférée et de ses rituels de soins personnels pendant la grossesse.

Qu’as-tu pensé du shooting ? As-tu déjà porté ce maquillage ?

Non, c’était vraiment unique. C’était amusant de me faire maquiller par Peter. C’est l’un des meilleurs. Je lui ai dit : « Tu es comme un chirurgien. » Sa manière était très précise, surtout dans sa façon de demander différents pinceaux ou du maquillage. C’était une personne merveilleuse, et je me sentais comme une toile, pendant qu’il faisait de belles œuvres d’art.

Vers quoi gravitez-vous personnellement en matière de beauté ?

Pour mon émission, je me maquille tous les jours pendant six mois, donc c’est agréable de faire une pause. Quand je dois me maquiller moi-même, je suis assez simple. Je n’en fais pas beaucoup : du mascara, du fard à paupières et un peu d’eye-liner. J’ai pris l’habitude de remplir mes sourcils et d’utiliser un peu de blush. J’essaie de ne pas utiliser trop de fond de teint pour faire des pauses pendant le tournage. Je mange trop pour porter du rouge à lèvres. Il part toujours et je dois m’en inquiéter.

Depuis que vous êtes enceinte, avez-vous adopté de nouvelles habitudes ou pratiques de soins personnels ?

Je pense constamment au bébé. C’est la seule chose vraiment épuisante et nouvelle. Ai-je mangé assez de fer aujourd’hui ? Ai-je suffisamment étiré mes hanches pour l’accouchement ? Ai-je pris ma pilule de choline ? Tout le reste est assez similaire, sauf que je ne peux pas boire. Je n’arrête pas d’acheter du vin et de dire : « Je le prendrai après l’accouchement. » Il y a beaucoup de très bons vins dans mon réfrigérateur.

Avec l’aimable autorisation de Ben Hassett

La grossesse vous a-t-elle fait ressentir différemment votre corps ?

Je ressens la même chose, sauf que maintenant je porte le jean de mon mari. Je considère la nourriture et l’exercice comme des médicaments encore plus fortement qu’avant. La santé et le bonheur me semblent beaux.

J’étais perplexe au sujet des nausées matinales : pourquoi le fait d’être enceinte rendrait-il une femme si malade qu’elle ne pourrait pas garder la nourriture ? Cela n’avait aucun sens pour moi, ni du point de vue de l’évolution, ni d’un autre point de vue. En plus, il y a un bébé qui fait des saltos dans mon ventre, et c’est vraiment très cool. Les échographies ont été ma partie préférée.

Y a-t-il un élément de beauté particulier qui vous aide à entrer davantage dans votre personnage pour Les sorcières de Mayfair?

Je joue une sorcière, donc je peux canaliser cela. Il s’agit d’une femme qui entre dans son pouvoir au sens propre, mais aussi au sens figuré, et qui entre dans sa personnalité. C’est un personnage qui grandit constamment, même à 30 ans, et beaucoup de vêtements et de maquillage reflètent cela au fil de la saison. Nous avons également l’occasion de faire une transformation dans certains des derniers épisodes.

Avez-vous déjà été fasciné par la culture des sorcières ? Était-ce un sujet de fascination pour vous quand vous étiez enfant ??

Je me souviens avoir regardé Sabrina l’apprentie sorcière. En tant que jeune femme, j’ai aussi envie de puiser dans la magie et de découvrir quel est mon pouvoir. Bien sûr, cela ne devient pas des pouvoirs littéraux, mais je pense que l’on peut voir toute la magie du monde en utilisant son imagination. Quand j’étais petite, je me souviens qu’une amie m’a appris à préparer une boisson étrange en mélangeant des mouchoirs, de l’eau, de l’huile d’olive et d’autres trucs bizarres de la cuisine. J’étais censée la garder dans mon placard pendant 48 heures, et ma mère l’a trouvée et s’est demandée : « Mais qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que c’est que ça ? »

En tant que jeune, l’idée d’une source de pouvoir imaginaire est très séduisante.

Oui. Nous avons tous cela dans une certaine mesure. Nous croyons à toutes sortes de choses, comme croire au pouvoir de la pensée. Quand j’étais enfant, Le secret était très populaire. Et écoutez, il y a des moments dans ma vie qui me semblent vraiment magiques. Il y a d’autres qui ne le sont pas, mais il y a eu des moments dans ma vie où quelque chose de magique s’est produit.

Vous en avez un peu parlé, mais à quoi pouvons-nous nous attendre dans la nouvelle saison ?

Ce personnage subit constamment des transformations et apprend de nouvelles choses. C’est une femme qui vient de retrouver ses vrais parents. Elle a découvert d’où elle vient, et c’est un monde fou et sombre. C’est beaucoup à gérer, de découvrir qu’elle est une sorcière et qu’elle a hérité de cette maison et de tout cet argent. S’impliquer dans ce monde vraiment magique et surnaturel serait beaucoup pour n’importe qui. C’est un monde amusant à explorer.

Avec l’aimable autorisation de Ben Hassett

Votre personnage est également confronté à un drame familial, n’est-ce pas ?

J’aime beaucoup le fait que ce soit une histoire de famille. Dans certaines des plus grandes histoires, même dans la mythologie grecque, il s’agit uniquement de familles et de relations dysfonctionnelles. C’est quelque chose qui se produit depuis la nuit des temps. Beaucoup de gens ont des familles dysfonctionnelles ou [families] qui fonctionnent de manière dysfonctionnelle. C’est une famille dysfonctionnelle à l’extrême, donc on peut s’y identifier.

Avez-vous examiné des inspirations ou des sources matérielles particulières lorsque vous avez plongé dans ce nouveau monde de sorcières ?

Je lis mais il était vraiment important pour moi de découvrir qui était Rice. J’ai vraiment creusé le sujet. C’était une femme fascinante, et toutes sortes de choses lui sont arrivées quand elle était jeune. J’étais curieuse de savoir pourquoi elle avait écrit ces livres, qui elle était et comment elle avait créé ces mondes. J’ai trouvé un livre qui contenait des e-mails qu’une fan lui avait envoyés, et elle répondait à cette personne à chaque fois et répondait à ses questions en détail.

Par exemple, j’ai appris qu’elle avait perdu une fille à quatre ans. Évidemment, pour quiconque a perdu un enfant, c’est absolument horrible. Il y a beaucoup de thèmes dans ses romans, comme où va-t-on quand on meurt ? Comment survit-on sur cette terre quand on a vécu quelque chose comme ça ? [loss] Qu’est-ce qui s’est passé ? Elle croyait aux fantômes et s’intéressait beaucoup au surnaturel et aux études scientifiques sur les gens venant de l’au-delà et disant « bonjour » de toutes sortes de façons. Ses livres explorent ce que signifie mourir et perdre quelqu’un, le deuil, la perte et comment on s’en remet. Je ne veux pas parler pour elle. Je suis sûr qu’il y a des gens qui en savent plus que moi, mais je pense que beaucoup de cela a influencé sa vision de ce que signifiait être humain.

Croyez-vous aux fantômes ?

Je ne suis pas sûr. Je n’en ai jamais vu, mais peut-être qu’ils savent simplement que je ne pourrais pas supporter qu’ils se présentent. Mais j’ai entendu des histoires folles. Mon ami Morgan était à la Nouvelle-Orléans avec moi [where we shoot]et nous vivions dans la même maison. Elle prétend qu’il y avait un fantôme dans la maison qui venait caresser mon chien.

La Nouvelle-Orléans est remplie de [ghost] C’est un endroit très hanté. Il a une histoire très, très intense. Il y a beaucoup de gens vraiment magiques là-bas. Parfois, j’ai eu des lectures de cartes de tarot ou des lectures psychiques qui étaient folles.

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.

Une version de cette histoire apparaît dans le numéro de septembre 2024 d’ELLE.