Alexandra Daddario en bikini rose à l’hôtel Beverly Hills : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stewy / BACKGRID

Alexandra Daddario a fait monter la température pendant ses vacances d’été avec une journée de piscine remplie de bikini au célèbre hôtel Beverly Hills. Le Lotus blanc La star s’est rendue sur son Instagram le mercredi 19 juillet pour partager quelques clichés grésillants d’elle-même appréciant le butin de la cabane Dior, qui comprenait un superbe maillot de bain deux pièces rose. Montrant son physique à couper le souffle dans le bikini minuscule, Alexandra a légendé le carrousel, « journée à la piscine 🏊 🏨 ❤️@dior cabana à @bevhillshotel @diorbeauty. »

Le premier cliché avait le magnifique star dans toute sa gloire de mannequin, alors qu’elle posait comme une pro dans le bikini à fleurs et le bob assorti. Un autre cliché la mettait en scène adorable toutou se reposer un peu et se détendre à l’hôtel emblématique de la ville tony de Los Angeles. Après avoir partagé quelques photos supplémentaires de ses amis se prélassant au bord de la piscine, Alexandra a mis une cerise sur le gâteau avec un selfie miroir impertinent.

Alors que sa beauté de modèle et son incroyable curriculum vitae hollywoodien pourraient faire penser qu’Alexandra l’avait sous clé lorsqu’elle sortait, elle a révélé que ce n’était pas le cas en 2017. « Je sors, mais je suis vraiment nerveuse avec les garçons. Je deviens très hésitant », a déclaré Alexandra Magazine de la santé des femmesajouter, « Je suis allé à des rendez-vous de yoga avec des gars, ce que j’adore. Ils pourraient être dégoûtés par moi parce que je transpire tellement, mais c’est comme ça que vous savez s’ils sont un gardien.

Elle ne devait pas être trop nerveuse avec le producteur de films Forme d’Andrécependant, alors qu’il posait la question à l’actrice en décembre 2021. Les deux ont eu une relation extrêmement rapide car ils ne l’ont confirmé que plus tôt cette année-là en mai 2021. À l’époque, le Alerte à Malibu La star a posté une photo en noir et blanc du couple en train de s’embrasser à côté de la légende : « Je t’aime… ‘et même c’est un euphémisme.’ ”

Alors qu’Alexandra n’a jamais été mariée auparavant, Andrew avait déjà épousé Jordana Brewster. Le Rapide furieux l’actrice était mariée à Andrew, un producteur de films comme Un endroit silencieux et La purge, de 2007 jusqu’à mi-2020, date à laquelle elle a demandé le divorce. Les ex ont deux enfants ensemble : des fils Rowan Brewster-Forme5, et Julian Form-Brewster8.

Plus à propos Alexandra Daddario

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: L’histoire du petit ami d’Alexandra Daddario, de Zac Efron au fiancé Andrew Form

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.