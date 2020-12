Alexandra Cane, de Love Island, a révélé que les femmes ne pensent plus qu’elle «les représente» après avoir considérablement diminué d’une taille 10 à une taille 6.

La star de la télé-réalité a raconté comment elle est maintenant trollée en ligne pour ne plus être l’icône «sinueuse» dont elle a été félicitée lors de sa participation à l’émission de rencontres en 2018.

La bombe brune s’est récemment ouverte à MailOnline pour admettre qu’elle est accusée de ne pas «représenter» les femmes de la même manière maintenant qu’elle est «très petite».

Le joueur de 29 ans a fait irruption sur les écrans il y a deux ans et a rapidement été salué comme une pin-up toute en courbes.

Elle a déclaré à la publication que c’était «génial» que tant de fans de l’émission se sentent «habilités» par sa silhouette.







(Image: ITV)



«J’ai découvert une semaine avant de participer à l’émission, donc je ne me suis pas entraîné à l’avance, j’étais juste Alex», a-t-elle déclaré.

Mais Alex a avoué qu’elle ressentait maintenant de la pression lorsqu’elle apportait des changements à son style de vie – comme ceux qui l’ont vu abandonner deux tailles de robe plus tôt cette année – parce que certaines fans féminines ne se sentent plus représentées par elle.

«Cela ne veut pas dire que je ne suis pas positive pour le corps», dit-elle. «En fait, je le suis vraiment, je prends juste mieux soin de moi, cela ne veut pas dire que je n’aimais pas mon corps avant – c’est juste ce qui se passe dans ma tête.

«Personne n’a vu que je me retrouvais à l’hôpital à cause de crises d’angoisse et c’est pourquoi j’ai fait des changements – pas parce que je veux des biceps.»













(Image: ITV)



Alex a expliqué que sa refonte dramatique de son style de vie est intervenue après avoir été confrontée au chômage, à une relation toxique et au sentiment qu’elle n’avait pas de but.

La goutte finale, a-t-elle avoué, est venue lorsque ses deux parents sont tombés malades et qu’elle est tombée dans de mauvaises habitudes alimentaires et de boisson.

«J’ai failli perdre ma mère et mon père l’année dernière», a-t-elle révélé de façon déchirante.

«Ma mère est en soins intensifs en ce moment. J’ai conduit pour la voir pour me tenir devant la fenêtre mais je n’ai pas pu la serrer dans mes bras ou quoi que ce soit.















Alex a déclaré que le fait de voir la santé de ses parents se détériorer l’a amenée à se demander si leur état aurait pu être évité grâce à un régime alimentaire, de l’exercice et un environnement.

Elle s’est ensuite lancée dans l’exercice et une alimentation saine qu’elle a qualifiée de «très difficile au début».

Elle a expliqué qu’elle se parle maintenant plus positivement et porte des vêtements qu’elle n’aurait pas auparavant car elle est plus confiante et «se sent bien».