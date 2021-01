Alexandra Cane a célébré sa prise de poids positive dans une mise à jour émotionnelle.

L’ancienne star de Love Island, 29 ans, a récemment parlé de son obsession «malsaine» pour une alimentation saine et des routines d’entraînement rigoureuses.

Mais après avoir vaincu sa dépendance et appris à accepter sa prise de poids, la beauté brune ne s’est jamais sentie plus confiante et satisfaite de son propre corps.

S’adressant à Instagram samedi, Alex a salué les kilos qu’elle a gagnés en prenant un selfie candide qui mettait en valeur sa silhouette magnifique.

La fille de télé-réalité a fièrement relevé son haut pour afficher ses abdos toniques dans le message émotionnel et à côté d’elle a partagé un autre cliché qui mettait en valeur sa silhouette avant sa récente prise de poids.

Parallèlement au message, Alex a admis qu’elle était ravie d’avoir abandonné ses habitudes de santé extrêmes, avant d’énumérer tous les aspects positifs de la prise de poids.







«POSITIFS DE GAIN DE POIDS: me sentir plus sexy – plus de coussin pour pousser – manger plus woo – plus énergique – plus amusant d’être autour – il s’avère que j’ai effectivement des seins – moins de stress / contrôle – plus de liberté – plus de JOIE et BONHEUR », a-t-elle écrit.

« Qu’est-ce que j’ai manqué parce que je sais qu’il y en a plus? !!! Si vous êtes en train de prendre du poids, n’ayez pas peur. »

Alex a poursuivi en révélant qu’elle se sentait incroyablement autonome depuis qu’elle avait réalisé qu’elle était devenue obsédée par une alimentation saine.







Elle a poursuivi: «Je me sens tellement autonome là où j’en suis actuellement et je reviens à une composition corporelle plus saine comme ce que j’étais cette fois l’an dernier.

«’Il y a tellement d’avantages – continuez et ne doutez pas de vous! Je sais que cela peut être angoissant, mais je vous promets que vous vous sentirez tellement libre. Soyez compatissant et gentil avec vous-même. »







Fin 2019, la star de télé-réalité a soudainement perdu deux pierres et a publié son propre plan de remise en forme.

Bien qu’elle ait l’air magnifique, Alexandra a révélé qu’elle ne se sentait pas bien dans sa peau en raison d’une relation secrète malsaine avec un régime et trop d’exercice.

La bombe brune est devenue célèbre pour la première fois après son apparition dans la cinquième série de Love Island en 2019.