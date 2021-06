Alexander Zverev, sixième tête de série, passe au quatrième tour

L’Allemand, sixième tête de série, Alexander Zverev s’est qualifié pour les huitièmes de finale de Roland-Garros pour la quatrième année consécutive vendredi avec une victoire en deux sets sur le Serbe Laslo Djere.

Le joueur de 24 ans, finaliste de l’US Open l’an dernier, a battu Djere, 55e, 6-2, 7-5, 6-2 sur le court Philippe Chatrier.

La nature confortable de la victoire était la bienvenue pour Zverev, qui s’était battu de deux sets pour battre son compatriote non annoncé Oscar Otte au premier tour avant de devancer trois sets serrés contre le qualifié russe Roman Safiullin.

«C’est l’objectif principal de ma carrière de tennis, gagner des tournois du Grand Chelem, atteindre le sommet du classement. J’ai l’impression que l’année dernière, je suis à nouveau sur la bonne voie », a déclaré Zverev, dans la moitié opposée du tirage au sort face à Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer.

Il affrontera ensuite l’ancien numéro quatre mondial Kei Nishikori, dont l’adversaire au troisième tour Henri Laaksonen s’est retiré sur blessure après le premier set, pour une place en quart de finale.

La pluie a brièvement frappé Roland-Garros vendredi, mais Zverev et Djere ont pu continuer sous le toit Chatrier.

Le numéro six mondial, qui a battu Nadal en route vers le titre de l’Open de Madrid le mois dernier, a frappé 31 vainqueurs et quatre as devant Djere.

Il s’est sorti de la difficulté dans le deuxième set, sauvant trois points de set à 3-5 sur le service de Djere, mais a remporté 10 des 12 matchs suivants.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici