L’Allemand Alexander Zverev ne sera pas vu de sitôt sur le court de tennis car il a contracté une nouvelle blessure, un œdème osseux, qui l’a fait se retirer de la phase de groupes de la finale de la Coupe Davis cette semaine.

“Je suis très déçu de ne pas avoir pu jouer cette semaine”, a déclaré lundi Zverev sur le site Internet de la Coupe Davis. «C’était un objectif énorme pour moi de jouer ici parce que c’est ma ville natale… mais je ne peux rien y faire.

“J’ai un problème d’œdème osseux qui me cause beaucoup de douleur. Je ne sais pas si c’est arrivé hier ou pas mais hier à l’entraînement avec Oscar (Otte) c’est arrivé au point où je ne pouvais plus courir ni marcher.

A LIRE AUSSI| Serie A: Tammy Abraham et Paulo Dybala buts pour la victoire 2-1 de l’AS Roma à Empoli

“J’ai découvert par la suite qu’il s’agissait d’un œdème osseux, ce qui signifie que je ne pourrai pas participer ici et ce n’est pas une question de jours, c’est plutôt une question de semaines ou très probablement, voire de mois.”

Il a quitté le court de Roland Garros en fauteuil roulant et a ensuite subi une intervention chirurgicale pour réparer trois ligaments déchirés à la cheville droite.

Le joueur de 25 ans avait été nommé dans l’équipe allemande le mois dernier pour les matches de groupe, mais a ensuite été remplacé par Yannick Hanfmann.

Après avoir souffert de la blessure, Zverev a déclaré qu’il était même incapable de marcher seul.

“Je suppose que j’en ai trop fait et maintenant je souffre extrêmement

“Je dois être raisonnable, sinon cela pourrait être dangereux pour l’avenir.”

Les coups consécutifs sont un gros revers pour Zverev car il n’a pas été vu en action depuis juin après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer les ligaments de la cheville endommagés à la suite d’une blessure qu’il a subie lors de sa demi-finale de Roland-Garros contre Rafael Nadal.

Zverev était numéro deux du classement mondial, mais il est maintenant passé de la deuxième à la cinquième place dans le dernier classement ATP publié lundi après l’US Open, dont il a également été contraint de s’absenter.

Le nouveau numéro deux mondial est Casper Ruud. 1 classement.

Zverev, double champion des finales Nitto ATP, occupe actuellement la huitième place de la Pepperstone ATP Live Race To Turin.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici