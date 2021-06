Alexander Zverev facilite les qualifications passées Tallon Griekspoor

La quatrième tête de série, Alexander Zverev, a fortement contribué à vaincre le qualifié néerlandais Tallon Griekspoor 6-3 6-4 6-1 mardi et à se qualifier pour le deuxième tour de Wimbledon. Le finaliste de l’US Open avait perdu contre les qualifications lors de ses deux dernières visites au Grand Chelem sur gazon, mais le 124e Griekspoor, qui faisait ses débuts dans le tableau principal de Wimbledon, n’avait pas le jeu pour défier le grand Allemand lors de leur première rencontre.

Le jeu a été suspendu en raison de la pluie car le toit a été fermé sur Court One avec Zverev en hausse d’un set et une pause, mais l’arrêt n’a eu aucun impact sur le joueur de 24 ans qui a continué à décrocher un pourcentage élevé de ses premiers services pour dominer le correspondre.

Zverev a frappé 20 as, a maintenu ses erreurs directes à un faible niveau et a brisé le service de Griekspoor à six reprises avant de sceller le match avec un vainqueur du revers sur toute la ligne.

Il affrontera l’Américain Tennys Sandgren ou le Slovaque Norbert Gombos pour une place au troisième tour.

