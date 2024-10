Alexander Zverev et Dominic Thiem à Vienne font match nul | Tournée ATP

Aperçu du match

Zverev rencontre #NextGenATP Schwaerzler lors du match d’ouverture de Vienne, Thiem à la retraite joue Darderi

De Minaur, poursuivant par Turin, fait match nul contre Struff sur terrain dur couvert à l’ATP 500

19 octobre 2024

e|motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster Alexander Zverev en action lors d’une exposition vendredi soir à Vienne.

Par Andy West

Le tirage au sort de l’Erste Bank Open a donné lieu à une multitude d’histoires intrigantes alors que de grands noms arrivent à Vienne pour l’ATP 500 en salle sur terrain dur.

Il est peu probable qu’Alexander Zverev, champion 2021 et tête de série de cette année, compte sur le soutien des supporters locaux pour son affrontement au premier tour à la Wiener Stadthalle, où il affrontera le favori local #NextGenATP, Joel Schwaerzler. Il s’agira du premier affrontement Lexus ATP Head2Head entre le numéro 2 mondial Zverev et Schwaerzler, 18 ans, dont le seul match précédent au niveau du circuit a eu lieu à Kitzbühel plus tôt cette année.

Aux côtés de Schwaerzler, il y a un autre Autrichien dans la première moitié du tableau viennois. Dominic Thiem, ancien numéro 3 mondial et 17 fois champion du circuit, participe en tant que wild card à la dernière épreuve de sa carrière professionnelle. Le joueur de 31 ans affrontera Luciano Darderi au premier tour, le vainqueur devant rencontrer la septième tête de série Jack Draper ou le wild card Kei Nishikori.

Grigor Dimitrov, troisième tête de série, qui disputera samedi soir sa demi-finale contre Tallon Griekspoor à Stockholm, débute sa campagne à Vienne contre Zhang Zhizhen. Le Bulgare saura qu’une course en profondeur dans la capitale autrichienne pourrait être la clé s’il veut faire un bond tardif vers la qualification Nitto ATP Finals.

Dimitrov est actuellement 10e de la PIF ATP Live Race To Turin, une place derrière la deuxième tête de série à Vienne, Alex de Minaur. Après avoir atteint les quarts de finale d’Anvers cette semaine, De Minaur visera à prendre un bon départ lors de son match d’ouverture contre Jan-Lennard Struff à Vienne. Son compatriote australien Alexei Popyrin, huitième tête de série, est un adversaire potentiel pour De Minaur en quart de finale.

Un autre membre du peloton de poursuite de la Live Race, Tommy Paul, affrontera Brandon Nakashima dans un affrontement 100 % américain au premier tour. Les adversaires potentiels de Paul en quart de finale dans la capitale autrichienne incluent Matteo Berrettini, qui débutera contre un qualifié, et Frances Tiafoe, cinquième tête de série, qui débutera contre Cameron Norrie.







Les espoirs de Turin Rublev, Ruud et Tsitsipas apprennent le tirage au sort de Bâle

Les Swiss Indoors Basel alimenteront davantage la Live Race alors que les meilleurs joueurs visent une poussée de fin de saison pour augmenter leurs chances de qualification.

La tête de série Andrey Rublev devrait faire ses débuts à Bâle. Actuellement huitième du PIF ATP Live Race To Turin, Rublev ouvrira sa campagne contre le Portugais Nuno Borges. Ce sera leur premier affrontement Lexus ATP Head2Head. Un éventuel affrontement en quart de finale avec Ben Shelton, sixième tête de série, est envisagé pour Rublev.

Une place devant Rublev dans la Live Race est Casper Ruud, qui affrontera Roberto Bautista Agut lors de son match d’ouverture. La deuxième tête de série visera à réaliser une course en profondeur dans le tournoi après avoir perdu contre l’espoir local Dominic Stricker l’année dernière. Le compatriote de Stricker, Stan Wawrinka, devrait ouvrir sa campagne contre Adrian Mannarino.

Un autre prétendant à la qualification Nitto ATP Finals, Stefanos Tsitsipas, fera sa première apparition à Bâle depuis sa défaite face à Roger Federer en demi-finale 2019. Actuellement 11ème de la Live Race, la troisième tête de série espérera également réduire l’écart. La star de #NextGenATP Arthur Fils, qui siège au sommet de la PIF ATP Live Race to Jeddah, est un adversaire potentiel en quart de finale pour le Grec.

Le double champion en titre Félix Auger-Aliassime sera également de retour à Bâle et sera tête de série face à Ruud, deuxième tête de série, en quarts de finale.