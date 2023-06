Alexander Zverev dit à Casper Ruud que le poids de l’histoire peut perturber Novak Djokovic

Alexander Zverev admet qu’il « ne parierait pas » sur Casper Ruud battant Novak Djokovic lors de la finale de Roland-Garros dimanche, mais a averti que la superstar serbe pourrait craquer sous le poids des attentes avec l’histoire à portée de main.

Ruud, le finaliste de Rafael Nadal l’an dernier, a atteint la finale avec un confortable 6-3, 6-4, 6-0 sur Zverev en demi-finale de vendredi.

Djokovic a fait la finale à Paris pour une septième fois et 34e au Grand Chelem, avec un triomphe en quatre sets sur un Carlos Alcaraz malade.

La victoire de dimanche donnerait à Djokovic un 23e titre majeur record et ferait de lui le seul homme à avoir remporté les quatre Grands Chelems à au moins trois reprises.

« Est-ce que Novak est le favori ? Oui bien sûr. Cela ne fait aucun doute. Il sait comment c’est fait. Il sait comment le faire », a déclaré Zverev après avoir perdu en demi-finale pour la troisième année consécutive.

« Si je devais parier de l’argent, peut-être que je ne parierais pas trop sur Casper. A-t-il des chances ? Oui, il le fait. Il joue un tennis incroyable et je pense qu’il mérite d’être en finale. »

Zverev a rappelé qu’en 2021, Djokovic n’avait qu’à vaincre Daniil Medvedev en finale de l’US Open pour terminer le premier Grand Chelem du calendrier par un homme depuis 1969.

Il avait déjà empoché l’Open d’Australie, l’Open de France et Wimbledon cette année-là, mais Medvedev a remporté une victoire en deux sets lors de la finale de New York.

« Je pense que ça ne pourrait pas être mieux pour Casper », a ajouté Zverev.

« Novak est l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est sûr, mais quand on est au bord de l’histoire, je pense que cela ajoute un peu de pression.

« Vous vous souvenez de la finale de l’US Open qu’il a eue avec Medvedev ? La pression, vous savez, nous sommes tous humains. Novak est humain.

« Nous le ressentons tous. Je pense donc que pour Casper, c’est le meilleur scénario. »

Ruud disputera sa troisième finale de Grand Chelem lors de ses cinq derniers tournois.

Après avoir terminé deuxième de Nadal à Paris, il a ensuite perdu contre Alcaraz en finale de l’US Open.

Cependant, il a perdu les quatre rencontres avec Djokovic, dont deux sur terre battue, et n’a jamais remporté un seul set.

Vendredi, le Norvégien de 24 ans a battu le champion olympique Zverev à six reprises.

« Je suis juste allé là-bas et j’ai essayé de jouer sans trop réfléchir, en essayant de jouer sans pression, et j’ai vraiment bien joué aujourd’hui », a déclaré Ruud, dont les 87 victoires sur terre battue sont les plus importantes depuis 2020.

Ruud a eu une année difficile et est arrivé à Paris avec un dossier décevant de 16-11.

« Je ne suis pas venu à Roland Garros en pensant que j’étais le favori pour atteindre la finale. Ça a été deux semaines très amusantes à Paris et j’espère que la troisième fois pourra être un charme pour moi », a-t-il déclaré.

Pour Zverev, ce fut une autre fin amère sur le même terrain où il a subi une blessure au ligament de la cheville en fin de saison lors de sa demi-finale contre Nadal il y a 12 mois.