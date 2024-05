Alexander Wang utilise des sosies de Taylor Swift et de Beyoncé dans une nouvelle publicité

Dans une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux d’Alexander Wang pour un sac à main noir clouté, quatre femmes « déballent » le produit et montrent ses caractéristiques. À première vue, il s’agit de quatre des femmes les plus célèbres d’Amérique : Ariana Grande, Taylor Swift, Beyoncé et Kylie Jenner.

Un examen plus attentif révèle une tournure : ce sont des sosies de célébrités, dont certains ont fait carrière en imitant leurs célèbres sosies.

La campagne, publiée sur les comptes officiels des réseaux sociaux de la marque sur Instagram et TIC Tac avec la légende « 100 % certifié authentique » concerne un sac à main appelé « Ricco ». Il est similaire à un sac à main populaire d’Alexander Wang datant d’environ 2010 appelé le « Rocco » et utiliser des sosies de célébrités pour modéliser cela semble être un jeu de reconditionnement d’un classique.

Mais les fans des artistes originaux n’ont pas tardé à critiquer la marque Alexander Wang pour avoir commercialisé un produit à l’effigie des célèbres femmes, apparemment sans leur consentement. Alexander Wang n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Deux des sosies, Paige Niemann et Ashley Leechinqui ressemblent respectivement à Grande et Swift, ont bâti une carrière réussie dans les médias sociaux grâce à leurs apparitions similaires aux célébrités, suscitant les critiques des fans de Grande et Rapide le long du chemin.

La campagne et sa controverse marquent un nouveau débat autour des entreprises utilisant presque identique des portraits de personnes célèbres, en particulier de femmes, dans du contenu numérique pour commercialiser des produits et attirer l’attention. Les imitateurs et sosies de célébrités ont une longue histoire, mais ont réussi à prendre de l’importance de manière plus importante et, pour certains, plus inquiétante grâce aux médias sociaux et à l’intelligence artificielle.

En mai, l’actrice Scarlett Johansson a publié une déclaration dans laquelle elle a déclaré que la société d’IA OpenAI avait créé une voix d’IA qui ressemblait « étrangement » à la sienne après avoir refusé de fournir la voix elle-même. OpenAI a supprimé la voix en question et a déclaré que cela n’était pas calqué sur la voix de Johansson. Depuis 2023, plusieurs femmes et filles célèbres ont été représentées dans des situations sexuelles dans des publicités pour des applications de création de deepfake sur des plateformes comme Instagram et Facebook.

Robert Freund, un avocat basé à Los Angeles qui conseille ses clients sur le respect des lois sur la protection des consommateurs, a déclaré à NBC News que le message d’Alexander Wang lui avait immédiatement semblé un problème potentiel de droits de publicité.

« Ce sont assez clairement, je pense, des individus apparaissant dans ce contenu qui sont censés ressembler à des célébrités célèbres », a déclaré Freund à propos du message d’Alexander Wang. « Il s’agit d’un autre problème potentiel de sosie de célébrités, on en voit beaucoup plus, non seulement dans les conflits, mais aussi dans le discours sur l’IA et les deepfakes. Peut-on imiter la voix de quelqu’un ? Pouvons-nous embaucher quelqu’un qui ressemble exactement à quelqu’un d’autre ? Où est la ligne ?

Le compte officiel d’Alexander Wang a également apprécié les commentaires Instagram indiquant que la marque était consciente de la similitude entre les modèles et des célèbres portraits auxquels ils ressemblaient. Certains des commentaires que la marque a appréciés incluaient « Ces sosies sont hilarants », « Je ne peux pas avec la dupe Ariana ! mdr »et« Chat gpt Ariana kylie Bey et Taylor lmfaooo. »

Les représentants de Grande, Swift, Beyoncé et Jenner n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Freund a souligné que Grande avait déjà intenté une action en justice en matière de droits de publicité, en 2019, lorsque elle a poursuivi Forever 21, affirmant que la société avait utilisé un modèle qui ressemblait « étonnamment » à Grande pour une campagne qui semblait utiliser les paroles et l’esthétique de son clip « 7 Rings ». L’artiste réglé plus tard le litige avec l’entreprise.

« Le problème est que si vous envisagez d’invoquer la personnalité de quelqu’un d’autre à des fins commerciales sans la permission de cette personne, vous violez potentiellement son droit à la publicité », a déclaré Freund. « Si vous avez une longue liste de preuves de personnes disant ‘Oh, ça ressemble à Ariana Grande’, ce n’est pas une bonne idée d’aimer ces commentaires car cela ne fait qu’ajouter des munitions au cas où quelqu’un voudrait en faire une affaire juridique. .»

Grande et Swift ont tous deux reconnu publiquement leurs imitateurs.

Niemann, le sosie de Grande, compte plus de 10 millions de followers sur TikTok et publie des vidéos et des photos d’elle habillée en chanteuse depuis environ huit ans. Sa biographie sur les réseaux sociaux dit « ne pas usurper l’identité », mais elle a continué à faire des références ouvertes à Grande.

Initialement, Grande a commenté l’impression « victorieuse » de Niemann, affirmant qu’elle était probablement « douce » mais que son contenu était « définitivement bizarre ». Niemann a dit Vogue Ados qu’elle était ravie d’être remarquée par la star. Plus tard, Grande référé aux imitations d’elle en général comme étant « dégradantes ».

Leechin, qui ressemble à Swift, compte près de 2 millions de followers sur TikTok. Fin 2022, Swift commenté sur l’un des TikToks de Leechin, disant que sa mère lui avait parlé de Leechin et de leur ressemblance commune. Leechin a depuis participé à une « expérience sociale » virale orchestrée par une chaîne YouTube, dans laquelle elle apparu en public faisant semblant d’être Swift et provoquant une foule de fans. Elle a qualifié l’expérience d’« horrible ».

Les fans de Grande et Swift ont attaqué Niemann et Leechin pour ce qu’ils décrivent comme tirant de plus en plus d’éléments de la vie des stars dans leurs propres personnages. Par exemple, dans le cas de Leechin, elle possède un chat qui ressemble à celui de Swift et a copié des éléments du style de Swift, comme le rouge à lèvres. Elle a également réalisé de plus en plus de contenu sur Swift.

Désormais, les femmes s’identifient chacune comme un « partenaire d’Alexander Wang » dans les hashtags sur leurs publications sur les sacs Ricco. Niemann et Leechin n’ont pas répondu à une demande de commentaire.

Alexander Wang s’est fait connaître pour la première fois au milieu des années 2000, ses vêtements apparaissant fréquemment dans le style urbain des célébrités. Il était connu pour ses apparitions dans des clubs et des fêtes. En 2020, de multiples allégations d’agression sexuelle contre Wang sont devenues publiques. Dans un premier temps, Wang a nié ces allégations. En 2021, il a sorti une déclaration cela dit, les individus avaient le droit de se manifester et il a regretté certaines de ses actions, tout en étant en désaccord sur certains détails. L’avocate Lisa Bloom, qui représentait certaines des personnes ayant formulé des allégations contre Wang, a déclaré qu’elles allaient passer à autre chose. Wang a fait un retour public fin 2022.

Le vrai Jenner était l’une de ses plus grandes célébrités après la controverse. Elle est apparue comme la personnage central dans ses avant-premières 2023. Beyoncé, Rapideet Grande ont chacun porté des créations d’Alexander Wang dans le passé, avant que les allégations contre lui ne soient largement médiatisées, mais n’ont pas été aussi proches du créateur que Jenner.