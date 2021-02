Alexander Wang a mis sa main dans mon pantalon et a attrapé mes parties génitales au club de New York, dit un étudiant

Le créateur de mode Alexander Wang fait face à d’autres allégations d’inconduite sexuelle alors qu’un étudiant affirme avoir été peloté sur une piste de danse de boîte de nuit.

Keaton Bullen, 21 ans, étudiant à la Parsons School of Design de New York, affirme avoir été agressé par M. Wang dans un club de la ville en 2019.

Il affirme que le magnat de la mode «a ouvert son pantalon» et a commencé à «attraper mon pénis» au club Fishbowl, a-t-il déclaré au BBC.

M. Bullen, alors âgé de 20 ans, était avec un ami au club de New York lorsqu’il dit avoir rencontré Alexander Wang le 24 août 2019 vers 23h30.

Il a déclaré à la BBC qu’ils avaient d’abord parlé de leur université commune, la Parsons School of Design dans le sud de Manhattan, où M. Bullen étudie actuellement le design d’intérieur.

Wang l’a ensuite invité à sa table et lui a offert de la vodka avant de le conduire sur la piste de danse, affirme M. Bullen.

«Tout à coup, il a ouvert mon pantalon, mis ses mains dans mon pantalon et a commencé à attraper mon pénis devant un groupe de personnes», a déclaré l’étudiant. « J’ai complètement gelé.

« Il a ensuite dit: » Je veux vous ramener chez moi « », a déclaré M. Bullen. « Je me suis senti bizarre … et je me suis retiré de la situation aussi vite que possible. »

Wang nie fermement toutes les allégations portées contre lui.

Paul Tweed, l’un des avocats de M. Wang, a déclaré qu’il attendait actuellement des images de vidéosurveillance du club de la nuit qui, selon lui, « selon son client, vont totalement réfuter cette allégation ».

Il a déclaré au Sun Online qu’il avait reçu le dossier hier et qu’il avait été en contact avec la discothèque pour recueillir des preuves de la nuit.

«La boîte de nuit m’a dit qu’ils recevaient la vidéosurveillance mais on ne sait pas quand», a-t-il déclaré.

«Ce sont mes instructions pour le moment.»

M. Bullen a déclaré à la BBC qu’il ressentait le devoir de s’exprimer pour soutenir les autres qui avaient présenté des allégations.

Il n’a pas intenté de poursuites judiciaires et a déclaré qu’il ne voulait pas que sa photo soit utilisée, par crainte que le public ne l’accuse de solliciter l’attention.

Des allégations contre Wang ont déjà émergé en décembre après que le mannequin britannique Owen Mooney ait affirmé sur TikTok que le designer l’avait peloté lors d’un concert dans une discothèque de New York en janvier 2017.

Dans la vidéo, qui est devenue virale par la suite, Owen Mooney, 26 ans, a déclaré: «J’étais seul à un moment donné et ce gars à côté de moi a évidemment profité du fait que personne ne pouvait bouger.

«Et il a juste commencé à me toucher. Complètement ma jambe, dans mon entrejambe. Ça m’a fait geler complètement parce que j’étais tellement sous le choc.

Et dans une vidéo de suivi, Owen a déclaré que le créateur sino-américain devait être «exposé» et «annulé».

Il a dit: «… il s’avère qu’Alexander Wang est un énorme prédateur sexuel.

«Il a besoin d’être exposé. Les gens avec ce genre de statut, ils pensent que leur pouvoir leur donne ce laissez-passer pour faire cela aux gens.

«C’est tellement faux. Chaque fois que je vois son nom mentionné … ça me rappelle ce qu’il a fait.

«Il a juste besoin d’être annulé.»

Dans une déclaration à l’époque, M. Wang a nié les allégations comme « sans fondement et grotesquement fausses » et a déclaré qu’il « tiendrait des comptes » les responsables de leur diffusion.

M. Mooney, de Peterborough, est l’une des 11 personnes représentées par l’avocate des droits des victimes Lisa Bloom, qui a dirigé un certain nombre d’affaires de harcèlement sexuel très médiatisées.

En décembre, un certain nombre d’autres modèles masculins et transgenres ont allégué que Wang les avait également agressés en les droguant et en les tâtonnant.

Sh * Model Management, un chien de garde dans l’industrie, a partagé des histoires anonymes sur Instagram et elles sont devenues virales.

«Alexander Wang est un prédateur sexuel présumé, de nombreux mannequins masculins et transgenres sont sortis et ont parlé des abus sexuels présumés qu’Alexander Wang leur a infligés», a déclaré le chien de garde dans le message.

«Il est important de montrer votre soutien à ces victimes en abandonnant Alexander Wang et en boycottant sa ligne de vêtements.»