Alexander Von Schoenburg (photo) Rédacteur en chef chez Bild, le journal le plus vendu d’Allemagne

L’Allemagne est célèbre pour son Noël: nos lumières, nos marchés, notre délicieuse cuisine – même les arbres de Noël aux couleurs vives que nous avons popularisés il y a des siècles.

Mais, avec la série de nouveaux vaccins Covid, le meilleur cadeau de Noël que nous aurions pu espérer est le nouvel accord sur le Brexit entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne.

Et l’homme que le continent devrait remercier pour cela est Boris Johnson.

Cette semaine, j’ai écrit dans ma chronique du journal allemand Bild que Boris a fait l’histoire du monde.

«Souvent ridiculisé par notre élite opiniâtre en tant que jongleur et farceur, il a conduit son pays hors de l’UE – sans être contraint à l’automutilation économique», ai-je écrit.

« Pendant des années, tous les experts soi-disant sensés [in Europe] nous ont dit que le Brexit était une catastrophe pour la Grande-Bretagne. Maintenant, ils doivent manger leurs paroles.

Les politiciens allemands ont tendance à être efficaces mais manquent d’éclat. Notre chancelière de longue date, Angela Merkel, semble presque faire un effort conscient pour paraître terne et technocratique, et cela lui a peut-être bien servi.

Ainsi, lorsqu’une personne non conventionnelle apparaît sur la scène politique, il y a une tendance à la considérer comme non sérieuse.

Historique

Eh bien, plus jamais. Ce sont peut-être précisément les politiciens les plus excentriques comme Johnson – qui ne ressemblent pas du tout aux hommes et aux femmes ternes et raides en costume qui parcourent la plupart des couloirs du pouvoir européens – qui sont les plus susceptibles de réaliser l’impossible.

Ce n’est pas parce que quelqu’un a les cheveux emmêlés, est enclin à éclater en latin et a une vie privée quelque peu chaotique qu’il ne peut pas être un homme d’État d’importance historique.

Aujourd’hui, les Européens de tous bords connaissent Boris comme l’homme qui a résisté au monstre qu’est le bloc européen et, contre toute attente, a remporté la victoire pour son pays.

Bien sûr, tout ne dépendait pas de lui: la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait preuve de grâce et d’intégrité en faisant renoncer les Français à certaines de leurs demandes les plus absurdes, tandis que Mme Merkel et notre ministre des Affaires étrangères méconnue, Heiko Maas, ont également a joué un rôle clé dans la réalisation de l’accord.

La Grande-Bretagne a également été bénie par une brillante équipe de négociation dirigée par Lord (David) Frost, qui n’a jamais quitté Bruxelles en doutant de sa volonté de se retirer des pourparlers.

Ceux d’entre nous qui pensent que la Grande-Bretagne a fait le bon choix en quittant l’UE ont été chatouillés quand nous avons entendu comment Lord Frost avait tendance à exaspérer son ancien adversaire, le Français Michel Barnier, en qualifiant l’UE de «votre organisation».

Les diplomates allemands de l’UE m’ont dit qu’ils seraient dans les points de suture chaque fois que Frost pousserait Barnier contre le mur comme ça.

Cependant, nous ne devons pas ignorer le fait que cet accord historique n’aurait pu être conclu que sous la direction d’un Premier ministre britannique qui a refusé d’être intimidé par Bruxelles – comme, je crains de le dire, ses deux prédécesseurs l’étaient.

L’approche de Boris était unique. Aucun Premier ministre de l’histoire moderne n’aurait sûrement osé enflammer les négociations aussi délibérément en menaçant, comme Johnson l’a fait en septembre, de violer le droit international et de revenir sur l’accord de retrait du Brexit signé l’année dernière.

Cinq anciens PM – chacun survivant, en effet – ont été excités par une fureur indignée face à cette perspective.

Pourtant, cela a peut-être été le moment décisif qui a contribué à débloquer la terrible stase à Bruxelles – et à ramener les deux parties à la table.

Après des années de premiers ministres britanniques dociles et facilement intimidés, la machine bruxelloise s’est rendu compte pour la première fois qu’elle avait affaire à un gouvernement extrêmement sérieux dans la défense de la souveraineté britannique.

Boris savait que la plupart des Britanniques, fiers de Westminster en tant que berceau de la démocratie parlementaire, n’accepteraient tout simplement pas de céder l’indépendance de leur Parlement à une assemblée élue en vertu de réglementations douteuses à Strasbourg.

Artisanat

J’étais là lorsque votre Premier ministre est venu à Berlin par une chaude journée d’août 2019. Avec le reste du dossier de presse allemand, je me suis tenu à la chancellerie pour le voir être accueilli par Mme Merkel.

Il était clair que beaucoup de mes collègues journalistes avaient été sommés de faire attention aux accidents: la plupart étaient désespérés d’accuser Boris Johnson de faux pas ou de citer une remarque qui pourrait être qualifiée d’« insensible » (et il est vrai que Boris a servi quelques-uns de ceux-ci pendant son passage en tant que ministre des Affaires étrangères).

Pourtant, le moment dont nous nous souvenons tous à ce jour est la façon dont il traitait avec Mme Merkel. Lors de la conférence de presse de cet après-midi, Boris a déclaré qu’il ferait tout ce qu’il fallait pour instaurer un Brexit ordonné.

Puis il jeta un coup d’œil à Mme Merkel et dit dans un allemand presque sans accent: «Wir schaffen das! (‘On peut le faire!’)

Le sourire de notre chancelier s’estompa.

Cette petite répétition de sa remarque la plus célèbre faite au plus fort de la crise des réfugiés il y a cinq ans – au cours de laquelle elle s’est engagée à trouver un moyen d’incorporer le grand nombre de migrants entrant en Europe – a dûment fait la une des journaux, et a fait valoir son point de vue à la perfection.

Mme Merkel, disait-il, avait montré qu’elle était disposée à agir de manière non conventionnelle en ouvrant les frontières de son pays. Alors pourquoi ne pas élaborer un accord créant un lien spécial entre la Grande-Bretagne et l’UE sans forcer la première à être liée aux lois de la seconde?

À ce jour, comme une grande partie de l’Europe, les médias de gauche allemands déplorent le départ de la Grande-Bretagne, même s’ils se félicitent à contrecœur de l’accord négocié par Johnson.

J’essaie invariablement d’expliquer que le Brexit a toujours été une question de quand, pas si.

Boris a eu raison d’appeler l’UE un projet respectable créé par des hommes honorables déterminés à ne plus jamais se faire la guerre.

Mais cette ambition noble et irréprochable a toujours été la volonté implicite de s’intégrer toujours plus – et, en fin de compte, de brouiller les frontières intérieures de l’Europe.

En fin de compte – en tant que politicien le plus respecté d’Allemagne aujourd’hui, Wolfgang Schaeuble, le président de notre parlement du Bundestag, l’admet – le besoin urgent est d’aligner les politiques fiscales et budgétaires.

Cela centralisera l’UE à un point tel que non seulement les gouvernements nationaux séparés, mais même les nations elles-mêmes deviendront une chose du passé, du moins dans tous les sens pratiques et juridiques.

Telle est la signification finale de «l’union toujours plus étroite» à laquelle les Britanniques ne pouvaient et n’accepteraient jamais.

Leçon

Que ce soit juste ou non pour l’Allemagne, la France, l’Italie et le reste de l’UE27 est une chose: mais c’est totalement inconciliable avec l’idée britannique de souveraineté – basée sur votre position en tant qu’île et aussi (dans le cas de l’Angleterre) en tant qu’entité géopolitique invaincue depuis près d’un millénaire.

Une partie du triomphe historique de Boris Johnson a peut-être été d’aider le reste de l’Europe à comprendre tout cela.

En améliorant nos connaissances de cette manière, il nous a peut-être enseigné une leçon importante – et nous a également donné une sorte de cadeau de Noël.

Et même si je pourrais lui offrir en retour certains des fameux gâteaux stollen de mon pays, à vrai dire, j’ai toujours préféré votre propre pudding de Noël.

Donc l’année prochaine, je mettrai un de ceux-ci sur la table de ma famille. Et je serai heureux qu’il ait traversé la frontière grâce à un partenariat fructueux et de libre-échange entre votre pays et le mien.