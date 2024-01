Alexander Stubb et Pekka Haavisto s’affronteront lors du second tour de la présidentielle finlandaise

Un ancien Premier ministre finlandais affrontera le ministre des Affaires étrangères qui a fait entrer le pays nordique dans l’OTAN lors d’un second tour des élections dans deux semaines pour décider qui deviendra président du nouveau membre de l’alliance militaire.

L’ancien premier ministre Alex Stubb a confirmé son statut de favori pour succéder à Sauli Niinistö à la présidence de la Finlande, avec 27 pour cent des voix au premier tour et plus des quatre cinquièmes des voix comptées.

Au second tour du scrutin, le 11 février, il rencontrera Pekka Haavisto, ministre finlandais des Affaires étrangères jusqu’en juin, qui a obtenu 26 pour cent des voix.

Le président finlandais prend la tête des questions de politique étrangère en dehors de l’UE – y compris les relations avec la Russie, avec laquelle il partage une frontière de 1 340 km – et agit en tant que commandant en chef de ses formidables forces armées, parmi les plus importantes d’Europe autrefois réservistes. sont inclus.

Après des décennies de neutralité puis de non-alignement militaire, la Finlande a rapidement décidé, après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février 2022, de devenir le 31e membre de l’OTAN.

«Les deux candidats sont partisans de la démocratie libérale et sont d’accord sur les principes fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité de la Finlande. Les différences résident plutôt dans le style et l’accent mis sur le sujet, car Stubb est un fervent transatlantique favorable à l’UE et à l’OTAN, et Haavisto, de son côté, est connu pour sa médiation pour la paix, son militantisme environnemental et ses responsabilités liées à l’ONU”, a déclaré Henri Vanhanen, chercheur. à l’Institut finlandais des affaires internationales.

Stubb, s’adressant au Financial Times avant le premier tour de dimanche, a déclaré que si lors du second tour il devait affronter Haavisto – qu’il a qualifié de « bon candidat » – il continuerait à mener une « campagne positive » avec sa propre vision et son propre programme. .

« Les gens décideront qui possède le plus d’expérience, d’expertise et de réseaux dans les forums internationaux, y compris la capacité de parler des langues. Ils examineront qui est le commandant en chef le plus approprié dans une situation où une décision sur la guerre ou la paix pourrait devoir être prise. Et ils décideront de quelles valeurs ils sont les plus proches », a-t-il déclaré.

Haavisto, dans une interview séparée, a également déclaré que les électeurs décideraient en fonction de leurs « personnalités » et de leur « expérience », soulignant comment il avait contribué à orienter la Finlande vers l’OTAN dans le cadre du processus d’adhésion le plus rapide jamais connu par l’alliance militaire.

Recommandé

La Finlande est connue pour rester sur ses gardes face à la Russie et garantir un haut niveau de préparation dans l’ensemble de la société. Elle a été testée ces derniers mois par la Russie envoyant des migrants sans papiers à la frontière et concerne un navire immatriculé en Chine qui aurait endommagé un gazoduc et un câble de données entre la Russie et la Finlande.

Avec l’entrée en fonction du nouveau chef de l’État le 1er mars, Vanhanen a déclaré : « La Finlande est entrée dans une nouvelle ère depuis 2022 et le pays est en train d’élire un président qui doit être résilient et à l’épreuve des crises. Les problèmes de la Russie, la guerre en Ukraine et la définition de l’adhésion de la Finlande à l’OTAN seront au premier plan de l’ordre du jour.»

Au premier tour de scrutin, Jussi Halla-aho, l’ancien chef du parti populiste finlandais, est arrivé en troisième position avec 19 pour cent tandis qu’Olli Rehn, gouverneur de la banque centrale et ancien commissaire européen, a obtenu 15 pour cent des voix. .