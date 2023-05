Alexander Isak confiant que Newcastle sera une force de retour en Europe la saison prochaine

L’attaquant de Newcastle United, Alexander Isak, est convaincu que son équipe peut être une force en Europe avant son retour dans le football continental la saison prochaine.

Newcastle est assuré d’avoir au moins une place en Ligue Europa et confirmera sa qualification en Ligue des champions s’il prend un point lors de ses deux matches de championnat restants contre Leicester City et Chelsea.

Lorsqu’on lui a demandé si Newcastle pouvait rivaliser avec les meilleurs d’Europe la saison prochaine, Isak a répondu : « Oui. Si on y arrive (Ligue des champions), oui. Je ne veux pas trop en parler.

« En tant que joueur, vous devez vous concentrer sur ce qui est important et nous sommes toujours dans cette saison. »

Newcastle n’a pas joué au football européen depuis la saison 2012-13, lorsqu’il a atteint les quarts de finale de la Ligue Europa. L’équipe du nord-est a joué pour la dernière fois en Ligue des champions proprement dite lors de la campagne 2002-03.

Le match nul à domicile de Liverpool contre Aston Villa a donné à Newcastle une excellente occasion de confirmer un retour dans la compétition de clubs d’élite européenne lundi lorsqu’ils accueilleront Leicester.

Quatre points de leurs deux matchs restants assureront la troisième place à l’équipe d’Eddie Howe, ce qui serait le meilleur résultat de Newcastle en Premier League depuis la saison 2002-03.

« (Newcastle) est un grand club, mais nous pouvons faire plus en termes de réalisations et aller plus loin dans les tables et les tournois », a ajouté Isak. « Mais Newcastle est un club immense et tout le monde le sait.

« (Quand j’ai rejoint) ils ont dit que l’ambition était de devenir un grand club et de se battre pour quelque chose. Je pense que oui, depuis que je suis venu, j’ai ressenti cela. Nous avons déjà fait de grandes choses. Nous devons atteindre notre objectif maintenant, donc cela veut dire quelque chose.

« Je pense que ce que nous visons et ce que veut le club est génial et nous sommes sur la bonne voie. »

Après une première moitié de saison blessée suite à son transfert estival de la Real Sociedad, Isak a impressionné pour Newcastle et a été nominé pour le jeune joueur de l’année.

Le joueur de 23 ans a marqué 10 buts en 20 matches de championnat jusqu’à présent, enregistrant également une passe décisive.

