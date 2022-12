Alexander Edler à 1 000 matchs dans la LNH — « C’est professionnel. Tout au long de’

EL SEGUNDO, Californie – Alexander Edler ne se considère pas comme une personne superstitieuse. Mais dans les jours qui ont précédé le match de matinée de samedi entre les Kings et les Flyers de Philadelphie, le modeste Suédois n’était particulièrement pas enthousiaste à l’idée d’avoir une discussion de groupe sur la signification de cela.

Jouer dans 1 000 matchs de la LNH est une grosse affaire. Mais Edler a appris à ne prendre aucun jour pour acquis et il a donc pris l’habitude de ne pas trop penser au jalon jusqu’à ce qu’il ait terminé un autre jour de service, comme il l’a fait pendant 17 saisons.

“Je préfère simplement jouer et en parler ensuite”, a-t-il déclaré. « Mais je comprends. C’est parfait.”

Le raisonnement de la réticence est que les blessures peuvent survenir à tout moment, et il a eu sa part. “Je pourrais me blesser lors des échauffements”, a déclaré Edler, une référence au moment où il a été frappé au visage par une rondelle alors qu’il se préparait à jouer contre Detroit en octobre. “J’essaie juste de prendre un match à la fois.”

Mais il comprend pourquoi il serait intéressant de savoir comment il envisage d’atteindre un statut que 375 autres dans l’histoire de la ligue ont atteint. Le défenseur des Kings sera également le 122e défenseur à jouer dans 1 000 rencontres. Réduisez-le davantage et il sera le sixième défenseur suédois à y arriver, rejoignant Nicklas Lidström, Börje Salming, Calle Johansson, Ulf Samuelsson et Fredrik Olausson.

Il n’est pas facile d’y arriver. Et lorsque vous étiez un arrière-garde de haut niveau, comme Edler l’a été pendant de nombreuses saisons à Vancouver, vous êtes une cible qui doit régulièrement déplacer des rondelles sous pression, mais exécuter un jeu de puissance pour réussir, essayer de tuer des jeux de votre côté soit à plein effectif ou en désavantage numérique et être présent physiquement lorsque c’est nécessaire.

« C’est très difficile parce qu’il y a beaucoup de soirées où tu ne peux pas te cacher », a déclaré Kevin Bieksa, son coéquipier des Canucks pendant neuf saisons. «Surtout il y a 10 ans, lorsque chaque joueur de troisième et de quatrième ligne terminait ses vérifications sur vous. C’est tout ce que les entraîneurs ont jamais prêché aux attaquants, finissez vos contrôles. Surtout sur les défenseurs qui jouaient beaucoup de minutes. C’est toute la carrière d’Alex. Jouer une tonne de minutes. On dit à chaque équipe de finir vos vérifications sur lui. Donc, vous abusez beaucoup. Vous prenez beaucoup d’usure. Vous bloquez beaucoup de tirs si vous êtes un défenseur qui joue dans toutes les situations comme Alex.

« Il s’est déjà cassé les pieds en bloquant des tirs comme nous tous. Il a des blessures à l’épaule. Il a subi des opérations au dos. Il faut être résistant. Mais vous devez également avoir une ténacité mentale et une persévérance que vous ne laisserez pas quelques blessures vous faire dérailler. Parce que la rééducation et la récupération sont si fastidieuses et si monotones et quand vous passez par là pour votre cinquième, sixième ou septième fois, il y a un moment où vous vous dites simplement : “Je ne veux plus faire ça”. ‘ Alex a réussi tout cela.

Edler n’est à Los Angeles que depuis deux saisons. Le joueur de 36 ans n’est plus le joueur qu’il était autrefois, car il joue moins de minutes, principalement sur la troisième paire des Kings, et il n’est pas le genre de menace offensive qui a fait de lui un défenseur très efficace dans les deux sens pour ces 15 années avec les Canucks.

Les Kings l’ont vu aussi précieux que quiconque dans leur chambre depuis le moment où ils ont signé à l’été 2021. “C’est immense”, a déclaré l’entraîneur Todd McLellan à propos de l’influence du vétéran.

“Si vous suivez son entrée dans la ligue comme une élévation pour jouer un certain rôle et où il en est maintenant, il a dû se réinventer sur la glace”, a poursuivi McLellan. « Hors de la glace, il est la même personne depuis 1 000 matchs et autant d’années. Se soucie des gens. Se soucie de l’équipe. Est professionnel comme ils viennent.

“Il me rappelle beaucoup Nick Lidstrom quand nous l’avions à Detroit. Donne tout ce qu’il a mais a accepté un rôle. Il ne s’agit pas d’Alex Edler. Et nous ne pouvions pas rêver d’un meilleur exemple d’être humain, de joueur de hockey et de personne engagée envers une organisation que celui que nous avons en Alex Edler. Dès qu’il entre dans la pièce, c’est professionnel. Tout au long de.”

De la façon dont McLellan le voit, il y a une longue liste de rois qui peuvent absorber tout ce qu’il a décrit à propos d’Edler. Cette liste commence par les jeunes défenseurs de l’organisation. Tobias Björnfot. Jordan Spence. Jacob Movere. Sean Durzi, qui en est à sa deuxième saison, le fait.

“Il est génial”, a déclaré Durzi. « De mon point dans la LNH et après avoir rencontré tous ces gars plus âgés et vétérans et tout ça, il est au sommet de la liste des gars pour moi. L’équipe d’abord. Vrai professionnel. Il n’y a pas grand-chose que je puisse dire de plus sur le fait qu’il est simplement un leader avec ce qu’il fait sur et hors de la glace.

« Vous savez, c’est un bon gars à côtoyer. Il est gentil. C’est un drôle de gars dans la salle. Il vous le donnera quand il pensera que c’est drôle et il vous soutiendra également. Pas assez de bonnes choses que je peux dire sur lui. Il a probablement compté plus pour ma carrière qu’il ne le pense même. Mille, c’est beaucoup de jeux. Je suis content pour lui.

Les 925 premiers de ces matchs ont eu lieu avec Vancouver, ce qui a fait de lui un choix de troisième ronde en 2004 et le 91e joueur choisi au total. Issu des programmes Jämtlands et MODO, Edler a d’abord fait la transition vers le hockey en Amérique du Nord lorsqu’il a joué une saison dans la Ligue de hockey de l’Ouest avec les Rockets de Kelowna.

Bieksa se souvient de « ce grand défenseur suédois dégingandé » qui faisait sa passe en petits groupes sans se rendre compte du genre de cible qu’il devenait pour un échec avant des attaquants de la LNH.

« Il regardait simplement la rondelle et se faisait exploser par des gars comme Chris Neil et Jordin Tootoo », a déclaré Bieksa. “Et puis il a rapidement appris grâce à un peu d’apprentissage lui-même, puis aux conseils et au mentorat de Mattias Öhlund. Il a en quelque sorte appris à lancer ce coup inversé sur les gars quand ils venaient le frapper.

Maintenant, Bieksa estime qu’il a vu Edler livrer ce genre de coups des milliers de fois, en utilisant son cadre de 6 pieds 4 pouces pour créer suffisamment de séparation pour faire constamment des jeux sous la contrainte.

“Je l’ai vu jouer l’autre soir à LA quand ils ont joué contre Calgary”, a déclaré Bieksa. « Et c’était la même chose. Il y avait un gars qui arrivait sur l’échec avant, c’était (Adam) Ruzicka. Il va frapper Edler. Edler déplace la rondelle et le timing est génial. Il explose dans Ruzicka et le met sur ses fesses. J’ai vu ça des milliers de fois au fil des ans et c’est en quelque sorte l’un de ses incontournables.

La saison dernière, Edler a fait son retour à Vancouver et les fidèles des Canucks ont reconnu ses contributions avec une ovation debout, notant son héritage en tant que défenseur largement considéré comme le meilleur de l’histoire de la franchise. Le moment a peut-être un an maintenant, mais il frappe toujours son cœur. La ville cosmopolite est sa patrie d’adoption. C’est là qu’il a rencontré sa femme, Amanda, et où ils ont élevé leurs filles, Emme-Rose et River.

“C’était définitivement spécial”, a déclaré Edler. «Être là depuis si longtemps et être accueilli et tout. J’ai joué avec tellement de grands joueurs. Il y avait tellement de bons entraîneurs, personnel, entraîneurs, tout. L’ensemble de l’organisation. Tout. Ils ont juste été très bons avec moi. … Il y a beaucoup de moments spéciaux de ces années là-bas.

Une fois qu’il a commencé à parler de ses jours à Vancouver, Edler a pensé aux coéquipiers avec lesquels il a appris et avec qui il s’est battu pendant si longtemps. Lorsqu’il est entré dans la ligue pour la première fois, c’était Markus Naslund et Trevor Linden. Et puis c’est le noyau dont il est devenu une partie. Daniel et Henrik Sedin. Ryan Kesler et Dan Hamhuis. Bieksa. Alex Burrows.

Edler a particulièrement attiré Öhlund lorsqu’il a fait ses débuts en 2006-07. Öhlund était un défenseur gaucher qui a joué dans toutes les situations pour les Canucks et a eu un impact aux deux extrémités de la glace. Edler pouvait facilement s’identifier à lui.

“Je pense qu’il m’a tout de suite pris sous son aile”, a déclaré Edler. “C’était génial pour moi parce que c’était un gars que j’admirais avant de le rencontrer. Le regarder. J’ai toujours voulu être le genre de joueur qu’il était. La façon dont il a en quelque sorte joué son jeu. Comme il a joué fort. Comment il ne s’est jamais plaint. Il était tellement constant à chaque match. Et, vous savez, apprendre à le connaître, comment il était aussi hors de la glace.

“Je pense qu’il était parfait pour moi. C’est un peu comme ça que je voulais être, à la fois en tant que joueur et en tant que personne.

En fin de compte, Edler a dépassé Öhlund sur la liste de tous les temps de Vancouver pour avoir marqué parmi les défenseurs. Il a plus de buts (99), de passes décisives (310) et de points (409) dans l’histoire de la franchise que tout autre arrière-garde et pourtant considère toujours Öhlund comme la norme. “Si jamais je suis comparé à Mattias Öhlund, c’est un honneur pour moi”, a-t-il déclaré.

Öhlund déménagerait à Tampa Bay et aiderait à guider un jeune Victor Hedman avant qu’une blessure au genou ne mette fin prématurément à sa carrière. Pour Bieksa, Edler a ce même leadership silencieux qui résonne au-delà des mots.

“Les meilleurs mentors et les meilleurs leaders sont ceux qui ne savent même pas qu’ils le font”, a déclaré Bieksa. “Juste parce qu’ils ont de si bonnes habitudes et qu’ils font tout si bien, vous voulez juste les suivre et être comme eux. Et Alex est comme ça maintenant pour (Adrian) Kempe et certains des jeunes défenseurs. Mikey Anderson. Sean Walker. Je lui ai parlé, et il dit de belles choses sur Alex. Parce qu’il fait juste les choses de la bonne façon. Il ne se plaint pas et il travaille dur.

“C’est un leader naturel pour tous ces jeunes qui arrivent dans la ligue.”

“Par-dessus tout, j’essaie de donner l’exemple”, a déclaré Edler, en pensant à l’impact qu’il a laissé sur les autres. “Juste tout ce que j’ai appris des gars plus âgés quand j’étais jeune. Je pense que c’est super. Vous pouvez en apprendre beaucoup rien qu’en voyant ce qu’ils font sur et hors de la glace. C’est comme ça que j’ai beaucoup appris, je pense. J’essaie de faire pareil. N’importe lequel des jeunes gars a une question ou quoi que ce soit, je suis toujours ouvert pour essayer de les aider.

Durzi n’est pas timide et demande avec impatience tous les conseils qu’Edler peut offrir. Il s’occupe du jeu de puissance, qu’Edler avait à l’époque des Canucks, et veut que le vétéran intervienne s’il voit quelque chose que l’opposition fait tactiquement et qu’il peut s’adapter ou même exploiter. “Parce qu’il l’a fait et que c’est un gars en qui j’ai confiance”, a déclaré Durzi. “J’irai là-bas le prochain quart de travail et je ferai confiance à ce qu’il a vu, et ce sera là. C’est bien de l’avoir en quelque sorte décomposé.

Les Canucks pensent mettre Edler dans leur ring d’honneur lorsque ses jours de jeu seront terminés. Bieksa, qui a officiellement pris sa retraite en octobre et a été honoré par l’équipe lors d’une cérémonie en novembre, sait qu’Edler n’aimera pas être sous les projecteurs. Chaque fois que cette nuit se produira, l’amour qui lui sera envoyé sera justifié. “Il le méritera certainement, c’est sûr”, a déclaré Bieksa.

Mais s’il se souvient des jours où Edler était assis tranquillement dans le vestiaire et sirotait un café tout en échangeant des barbes avec ses coéquipiers, Bieksa veut que le défenseur discret continue à jouer aussi longtemps qu’il le peut. Il a été un joueur de valeur pour les Kings et est resté pertinent en ajustant sa préparation et en prenant plus de patins le matin le jour du match pour réchauffer un corps qui “devient un peu vieux et battu”.

Son club actuel veut rendre une partie de ce qu’il leur a apporté en rendant son match mémorable – en gagnant.

“Eh bien, j’espère vraiment (aujourd’hui) que nos gars joueront”, a déclaré McLellan. “Parce qu’Eddy donne au jeu beaucoup plus qu’il n’en retire. Et notre groupe lui doit une nuit. Le staff technique lui doit une bonne soirée. Les joueurs lui doivent une bonne soirée. C’est notre travail de lui donner cette nuit. Il nous donnera le meilleur de lui-même, alors nous ferions mieux de lui donner le nôtre.

(Photo d’Alex Edler : Ron Chenoy / USA Today)