Alexander Dugin: La politique mondiale de l’idéologue nationaliste russe

Au lendemain de l'explosion de la voiture qui a tué sa fille, Alexander Dugin se tenait à proximité sous le choc. L'éminent idéologue nationaliste d'extrême droite et chuchoteur putatif du Kremlin semblait figurer dans vidéos mises en ligne sur les réseaux sociaux, la tête entre les mains, regardant avec incrédulité l'épave fumante dans une rue à l'extérieur de Moscou samedi soir. Darya Dugina, 29 ans, rédactrice en chef d'un site de désinformation appelé United World International et commentatrice politique à part entière, est décédée dans l'explosion.

Deux jours plus tard, le service de sécurité intérieure russe, le FSB, a identifié un supposé agent secret ukrainien comme coupable et a déclaré qu’elle s’était enfuie en Estonie avec sa jeune fille après avoir perpétré l’attaque après des semaines de surveillance préparatoire. Les responsables ukrainiens ont rejeté la demande; un conseiller du président Volodymyr Zelensky a dit à la télévision ukrainienne que sa nation n’est “pas un État criminel, comme l’est la Fédération de Russie, et de surcroît pas un État terroriste”. (Lundi, des missiles russes ont continué à pleuvoir sur des zones de population civile dans diverses parties de l’Ukraine.)

Les théories du complot abondent à propos d’un incident, tous semblent sûrs qu’il s’agissait d’un assassinat. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Dugin aurait pu être la cible visée, soit par des agents étrangers, soit par des rivaux internes en Russie. Quelques experts spéculé il s’agissait d’une opération sous fausse bannière menée par le FSB – avec Dugin même un complice complice – pour assombrir davantage les attitudes envers l’Ukraine et justifier une escalade.

Dans une déclaration, Dugin a utilisé la tragédie de la mort de sa fille pour appeler à une victoire décisive sur l’Ukraine. “Nos cœurs aspirent à plus qu’une simple vengeance ou rétribution”, a-t-il déclaré. « C’est trop petit, pas le style russe. Nous n’avons besoin que de notre Victoire. Ma fille a déposé sa vie de jeune fille sur son autel. Alors gagnez, s’il vous plaît !

L’attentat à la voiture piégée sème le malaise parmi les pom-pom girls de la guerre de Poutine

La rhétorique, les écrits et les discours de Dugin auraient façonné la pensée d’une génération d’élites politiques russes, dont le président Vladimir Poutine, au cours de la première décennie du nouveau siècle.. (Bien que certains analystes soulignent que son influence sur le Kremlin peut être surestimée.) Comme l’ont noté mes collègues, il défend depuis longtemps la conquête russe de l’Ukraine.

Dugin prétend avoir appelé à l’annexion de la Crimée dès les années 1990 et est crédité d’avoir contribué à faire revivre le concept de “Novorossiya” ou “Nouvelle Russie” – le terme invoqué au 18ème siècle pour les terres que l’empire russe avait capturées de la Ottomans, dont une grande partie se trouve maintenant en Ukraine – en tant que moteur nationaliste des ambitions russes. Il est également le principal propagateur de l’idée de «Russky Mir» ou «monde russe» – une expression liée au nationalisme expansif et revanchard de l’ère Poutine, ancré à la fois dans la nostalgie impériale et l’identité chrétienne orthodoxe.

« Il n’y a pas de place pour la Pologne sur le continent eurasien. […] La Russie, dans son développement géopolitique et sacro-géographique, n’est pas intéressée par l’existence d’un État polonais indépendant sous quelque forme que ce soit, a écrit Aleksandr Dugin dans sa « Fondation de la géopolitique » (1997). pic.twitter.com/5SVtbrdu2s – Stefan Tompson (@StefanTompson) 21 août 2022

Ces amarres idéologiques l’ont amené à poursuivre des activités qui le verraient être sanctionné par les États-Unis. « Il a été actif dans les régions séparatistes lors de la guerre russo-géorgienne de 2008 et en 2014 en Ukraine, où Les responsables américains disent il a recruté des personnes ayant une expérience militaire et de combat pour combattre au nom de la République populaire autoproclamée de Donetsk », ont rapporté mes collègues.

“L’Ukraine doit être soit disparue de la Terre et reconstruite à partir de zéro, soit les gens doivent l’obtenir”, a déclaré Dugin en 2014, alors qu’une crise politique à Kyiv servait de prétexte à l’accaparement initial des terres par le Kremlin voisin. «Je pense tuer, tuer et tuer. Ne parlez plus.

La fille d’un allié de Poutine a été tuée près de la capitale russe : ce qu’il faut savoir

Dans son best-seller de 1997, “Foundations of Geopolitics”, Dugin décrit sa vision du monde déterminante. Il voit la Russie comme un État-civilisation au cœur de ce qui devrait être un «empire eurasien», une masse continentale s’étendant de Vladivostok sur le Pacifique à travers l’Europe. Il est fondamentalement en contradiction, selon Dugin, avec la puissance maritime des États-Unis et de son acolyte moindre, la Grande-Bretagne, et devrait représenter une sorte de rempart illibéral contre le libéralisme occidental.

Il a également conseillé dans le livre que la Russie déploie l’influence tacite et les campagnes de désinformation dans les démocraties occidentales que nous avons vues ces dernières années. “Il est particulièrement important d’introduire un désordre géopolitique dans l’activité intérieure américaine”, Dougin a écritexhortant la Russie à alimenter « toutes sortes de séparatismes et de conflits ethniques, sociaux et raciaux » pour déstabiliser « les processus politiques internes » aux États-Unis.

Dugin voit le « destin » géopolitique de la Russie comme il l’a dit dans une interview plus tôt cette année, comme une expansion de sa puissance « eurasienne » — « l’affirmation de la Russie en tant que civilisation indépendante avec ses propres valeurs traditionnelles. Et ce ne sera pas complet tant que nous n’aurons pas réuni tous les Slaves orientaux et tous les frères eurasiens dans un seul grand espace. Tout découle de cette logique du destin — et l’Ukraine aussi.

En 2011, Poutine poussait à la création d’une « Union eurasienne » avec la Russie et une poignée d’anciens États soviétiques susceptibles de resserrer leurs liens avec Moscou. L’étreinte de Dugin à «l’eurasianisme» centré sur la Russie l’a amené à finalement encourager les versions d’autres nations du thème, y compris l’initiative chinoise “la Ceinture et la Route”. Il a également cultivé des liens plus étroits avec les nationalistes turcs, dont certains s’inspirent une longue tradition de « l’eurasianisme » turc.”

Quand Zhang Weiwei (apparemment l’érudit préféré de Xi Jinping) veut discuter avec des étrangers de son déni du Xinjiang, à qui s’adresse-t-il ? Aleksandr Dugin, le néo-fasciste russe. La théorie du fer à cheval dans la pratique. pic.twitter.com/4abJpOvijp – Fergus Ryan (@fryan) 22 août 2022

La Russie accuse l’Ukraine de l’explosion d’une voiture qui a tué la fille d’un allié de Poutine

Dugin, soutenu par les ultranationalistes russes le magnat des affaires Konstantin Malofeeva trouvé des compagnons de voyage à travers le monde. Il a applaudi l’élection de l’ancien président Donald Trump en 2016 lors d’une conversation avec le théoricien américain du complot Alex Jones. Les écrits de Dugin ont été salués par une distribution hétéroclite de suprématistes blancs américains et les extrémistes de droite.

Dugin a également trouvé une cause commune avec l’extrême droite européenne, y compris des partis influents en France, en Italie et en Autriche. Il a rencontré le dirigeant néerlandais d’extrême droite Thierry Baudet, et a exprimé son admiration pour le mouvement politique aux Pays-Bas. Dans une récente interview, Baudet décrit la guerre de Poutine en Ukraine comme un « grand » et « héroïque » combat contre les « mondialistes » et « l’État profond ».

Dugin se retrouve désormais au cœur de la dernière conflagration entre la Russie et l’Ukraine, Moscou rejetant la responsabilité de l’explosion de la voiture sur Kyiv. Andrii Yusov, porte-parole de la direction générale du renseignement militaire ukrainien, a déclaré à mes collègues que son agence ne ferait aucun commentaire sur l’incident. Mais il a ajouté que “je peux dire que le processus de destruction interne du ‘Russky Mir’, ou ‘le monde russe’, a commencé”, et a déclaré que “le monde russe va se manger et se dévorer de l’intérieur”.