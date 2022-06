Alexander Drueke, vétéran porté disparu en Ukraine, est vivant, selon sa famille

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Un ancien soldat américain disparu en Ukraine est vivant, ont déclaré vendredi des membres de sa famille, citant une nouvelle vidéo circulant en ligne après qu’on pense qu’il a été fait prisonnier par les forces russes. Ancien sergent d’état-major de l’armée. Alexander Drueke a disparu ce mois-ci près de la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, non loin de la frontière russe, et s’était rendu en Ukraine pour apprendre aux forces ukrainiennes à utiliser des armes de fabrication américaine, ont déclaré des membres de sa famille.

Dans une brève vidéo, il s’est adressé à sa mère, Lois Drueke : « Maman, je veux juste te faire savoir que je suis en vie et que j’espère être de retour à la maison dès que possible », a-t-il déclaré. « J’adore Diesel pour moi. Je vous aime. »

Diesel est un chien que la famille Drueke a sauvé, a déclaré la tante de Drueke, Dianna Shaw.

Drueke fait partie d’un certain nombre d’anciens combattants américains qui se sont rendus en Ukraine pour rejoindre ou aider l’armée ukrainienne alors qu’elle tente de freiner l’invasion russe qui a commencé le 24 février. Le gouvernement américain a découragé les Américains de se rendre en Ukraine, invoquant des problèmes de sécurité et la capacité limitée des responsables américains à aider en cas de problème.

Les volontaires de guerre ukrainiens rentrent chez eux, comptant sur un combat difficile

Drueke, vêtu d’un t-shirt à manches longues et d’un pantalon de camouflage, est apparu dans la vidéo le jour même où le média contrôlé par le Kremlin RT a rapporté que lui et un autre Américain, ancien Marine Cpl. Andy Tai Huynh, s’est rendu aux forces russes après leur abandon par les commandants ukrainiens.

RT a noté que « les enjeux pour Drueke et Huynh sont élevés », citant une récente décision d’un tribunal d’une région d’Ukraine contrôlée par des séparatistes soutenus par la Russie de condamner à mort deux combattants étrangers britanniques et un marocain.

Drueke et Huynh sont tous deux cités comme dénigrant les forces ukrainiennes dans l’article de la RT : Drueke a averti les autres vétérans américains de « réfléchir longuement et sérieusement à la raison pour laquelle vous le faites et à ce qui peut arriver » s’ils voyagent pour rejoindre les forces ukrainiennes, tandis que Huynh a déclaré il est devenu désenchanté par la corruption dans l’armée ukrainienne.

Shaw, la tante de Drueke, a déclaré que personne ne devrait prendre au sérieux ce que dit Drueke dans les interviews de RT, et que « tout le monde sait que c’est de la propagande ».

« Il dit qu’ils ont trouvé l’armée ukrainienne désorganisée et incompétente, et qu’ils détestaient l’Ukraine », a déclaré la mère de Drueke, Lois « Bunny » Drueke. « Et ce n’est pas vrai du tout. »

La famille de Huynh a également vu des vidéos qui semblent le montrer lui et Drueke, a déclaré la fiancée de Huynh, Joy Black.

« Je ne commenterai pas directement la vidéo, mais nous continuons à prier pour le retour en toute sécurité d’Andy et d’Alex et nous sommes très reconnaissants pour toute l’aide et le soutien que nous avons reçus dans nos efforts pour les ramener à la maison, », a déclaré Noir.

Les forces ukrainiennes ont continué à communiquer avec la famille Drueke au sujet de leur proche disparu, a déclaré Shaw.

« Ils ont parcouru les réseaux sociaux pour essayer de trouver des indices, ainsi que parcouru le terrain et envoyé des drones », a-t-elle déclaré. « Et au fur et à mesure qu’ils trouvent des choses, ils nous les envoient, et nous les envoyons au Département d’État. Parfois, le Département d’État les a déjà. Beaucoup de choses bougent très vite. »

Un troisième vétéran américain – l’ancien officier du Corps des Marines Grady Kurpasi – a disparu en Ukraine en avril et a été identifié pour la première fois cette semaine.