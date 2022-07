Alexander Drueke, dans un appel enregistré, détaille la captivité par un groupe russe

Commentez cette histoire Commentaire

Un ancien combattant américain capturé par les forces russes en Ukraine est détenu à l’isolement mais semble espérer que le gouvernement américain poursuive sa libération, selon un appel téléphonique avec sa mère enregistré la semaine dernière et fourni au Washington Post par sa famille. L’appel de vendredi entre le vétéran de l’armée américaine Alexander Drueke et sa mère, Lois Drueke, offre un nouvel aperçu des efforts de l’administration Biden dans ce qui est devenu une confrontation à gros enjeux avec Moscou sur l’implication des États-Unis dans la guerre. C’était leur cinquième conversation depuis Drueke et un autre vétéran de l’armée américaine, Andy Tai Huynh, ont été placés en garde à vue en juin, dit sa famille. Les deux hommes sont originaires de l’Alabama et ont voyagé à l’étranger en tant que volontaires, rejoignant la campagne malgré les avertissements publics de hauts responsables américains selon lesquels cela était dangereux et malavisé.

Un troisième citoyen américain, Grady Kurpasi, est porté disparu en Ukraine et craint d’être capturé ou tué, a déclaré sa famille. Au moins deux Américains seraient morts dans les combats.

Drueke et Huynh sont détenus par des membres de la République populaire autoproclamée de Donetsk, un groupe soutenu par la Russie basé dans l’est de l’Ukraine. Cela a compliqué les négociations, ont déclaré leurs familles, car l’organisation n’est pas reconnue par le gouvernement américain et n’a pas de présence diplomatique.

Dans un communiqué, le département d’État a déclaré être en contact avec “les autorités ukrainiennes et russes” concernant les Américains capturés. “Nous cherchons à apprendre autant que possible et sommes en contact avec les familles”, a-t-il déclaré. “Par respect pour la vie privée des familles pendant cette période, nous n’avons rien d’autre à ajouter.”

L’ambassade de Russie à Washington n’a pas répondu à une demande de commentaire. Le Kremlin a signalé qu’il n’étendrait pas les protections généralement accordées aux prisonniers de guerre pour les Américains et les volontaires internationaux détenus en Ukraine, ce qui renforce le sentiment d’urgence entourant ces cas.

La famille d’un Américain disparu en Ukraine déclare que la réponse américaine est inadéquate

La tante de Drueke, Dianna Shaw, a déclaré qu’à ce jour, chaque conversation entre la mère et le fils coïncide avec des appels séparés impliquant le personnel du gouvernement américain affecté à son cas.

“Le schéma est toujours le même”, a déclaré Shaw dans un e-mail. “D’abord, il appelle le département d’État, puis il l’appelle. Et puis elle et le Département d’État se parlent immédiatement et comparent leurs notes.

Il est clair pour la famille que Drueke est étroitement surveillé pendant les appels, ce qui rend les conversations scénarisées et tendues, a déclaré Shaw. Vendredi semblait un peu moins tendu, nota-t-elle. “Celui-ci était plus, ‘Salut, maman. Comment allez-vous?’ », a déclaré Shaw.

L’appel, que la famille a modifié pour supprimer les détails personnels, a duré plus de quatre minutes et a mis en évidence les efforts diplomatiques en cours entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Ukraine. Shaw a déclaré que les responsables s’efforçaient d’inclure Drueke et Huynh sur une liste de prisonniers pour une action potentielle, telle qu’une libération négociée.

Au cours de leur conversation vendredi, Lois Drueke a clairement indiqué à son fils: “Cela pourrait bien prendre un certain temps.” Leur assistante sociale au Département d’État, a-t-elle dit, avait noté qu ‘”ils rencontraient des ambassadeurs et des équipes d’Ukraine et aussi du Royaume-Uni pour discuter des prisonniers britanniques et de vous tous, et vous et Andy étiez à l’ordre du jour”.

Drueke, 39 ans, et Huynh, 27 ans, ont été capturés par les forces russes à l’extérieur de la ville de Kharkiv, près de la frontière nord-est de l’Ukraine. La famille de Drueke soutient qu’il est allé à l’étranger pour entraîner les troupes ukrainiennes sur les armes américaines, et non pour s’engager dans des combats. Huynh a pris les armes, selon la famille de sa fiancée, en plus d’entraîner les troupes ukrainiennes et d’apporter des fournitures médicales.

Drueke a fourni peu d’informations lors de l’appel téléphonique de vendredi avec sa mère. “Je vais bien. Aucun danger réel actuellement », a-t-il dit, avant d’offrir qu’il avait vu Huynh la veille lorsqu’ils avaient parlé avec un avocat.

Lorsque Lois Drueke a demandé à son fils s’il était toujours détenu à l’isolement, il a affirmé : « Oui, madame. Je suis toujours au même endroit » et a reconnu que la taille de la pièce présentait des défis pour la vie de tous les jours. C’est assez grand pour faire de l’exercice, a-t-il dit, mais il a été difficile de “trouver de petites choses auxquelles penser, juste, vous savez, [to] combler l’ennui.

Il a déclaré que le responsable du département d’État chargé de son cas n’avait transmis “aucune nouvelle concrète” lors de leur dernière conversation, et il a demandé à sa mère si elle avait été informée de « nouvelles étapes ou progrès ». En réponse, elle a révélé les réunions prévues entre les hauts fonctionnaires des gouvernements américain, britannique et ukrainien.

Drueke a exprimé sa gratitude pour les efforts des autres en son nom.

Hunyh n’a toujours pas parlé avec des responsables américains ou sa famille, a déclaré sa fiancée, Joy Black.

“Nous ne connaissons pas la raison”, a déclaré Darla Black, la mère de Joy Black, qui a décrit Hunyh comme son “fils bonus” qui a conquis la famille avec son humour et son empathie.

Les volontaires de guerre ukrainiens rentrent chez eux, comptant sur un combat difficile

Les appels de Drueke ont révélé des informations sur la pensée de ses ravisseurs, a déclaré Shaw. Ils semblent fiers de détenir les Américains, et elle a dit qu’elle soupçonne qu’ils l’ont entraîné sur ce qu’il faut dire. Dans un cas, lorsque sa mère lui a demandé ce qu’il mangeait, il a répondu “nourriture” et a donné d’autres réponses vagues à des questions simples, a-t-elle déclaré.

Les familles des deux hommes ont insisté pour que leurs ravisseurs les traitent conformément aux Conventions de Genève, qui offrent aux prisonniers de guerre une protection contre la torture, les exécutions sommaires et les poursuites pour avoir combattu dans un conflit armé, et ils aimeraient voir le Comité international de la Croix-Rouge leur rendre visite et évaluer leur état.

Le Kremlin a décrit Drueke et Huynh comme des mercenaires sans protection, suggérant qu’ils pourraient être condamnés à mort.

Leur captivité a souligné l’impasse diplomatique entre Washington et Moscou depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et les défis auxquels le président Biden et son administration sont confrontés pour tenter d’obtenir la libération des hommes.