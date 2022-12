Alexander Djiku dit que le Ghana n’est pas «amer» à propos de la controverse contre l’Uruguay en 2010 mais reste méfiant envers Luis Suarez | Nouvelles du football

Alors que les joueurs ghanéens arrivaient pour leur match de groupe crucial contre la Corée du Sud à Al Rayyan, les couloirs du stade de l’éducation étaient remplis du son de l’Afrique de l’Ouest.

« Jama time » est une célébration musicale de la culture, un clin d’œil au bon moral, à l’esprit d’équipe et à la convivialité.

Les joueurs se sont déplacés vers le vestiaire tout en frappant des tambours bougarabou et en secouant un instrument à percussion connu sous le nom de shekere.

Image:

Mohammed Kudus célèbre après avoir doublé l’avantage du Ghana contre la Corée du Sud





Parmi eux, le défenseur strasbourgeois Alex Djiku qui vit un tournoi “magique” avec ses coéquipiers. “Jama symbolise notre équipe, notre pays”, raconte Djiku Sky Sports Nouvelles du camp d’équipe au Qatar.

“Il s’agit de joie et de vivre chaque instant comme une bénédiction. Nous sommes très sérieux sur le terrain mais à l’extérieur, nous devons profiter en famille.”

Ils ont ensuite battu la Corée du Sud 3-2 avec une performance impressionnante pour préparer un match décisif contre l’Uruguay vendredi.

“Nous savons que ce ne sera pas facile mais nous y croyons. Nous sommes unis”, déclare Djiku.

“L’envie, l’amour du pays et du maillot ghanéen sont autant de facteurs [of performance vs South Korea]. Et puis il y a du talent dans cette équipe. Nous sommes fiers de montrer le beau visage du Ghana.”

La préparation du match de vendredi a été dominée par des références au célèbre rencontre avec l’Uruguay en 2010lorsque Luis Suarez a manipulé le ballon sur la ligne uniquement pour que le Ghana rate le penalty qui en a résulté, un acte qui a contribué à leur sortie du tournoi.

“Nous ne sommes pas amers, d’autant que la quasi-totalité de l’équipe est différente de celle de 2010. On en entend beaucoup parler dans les médias mais l’Afrique du Sud c’est du passé.”

Pourra-t-il parler de 2010 avec Suarez pendant le match ?

“Non, si je commence à parler à Suarez, il en profitera pour me déranger et passer derrière moi pour marquer !” il plaisante.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Uruguayen Luis Suarez répond à un journaliste qui lui a demandé s’il avait déjà envisagé de s’excuser pour son tristement célèbre handball lors du quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 contre le Ghana.



“J’étais adolescent quand j’ai vu ce match. C’était difficile et je me souviens que mon père était très déçu comme nous l’étions tous.

“Je ne m’imaginais pas 12 ans plus tard porter le maillot des Black Stars et jouer contre l’Uruguay. Nous avons l’opportunité de changer le destin et de rendre nos supporters fiers.

“C’est une équipe avec beaucoup de courage, d’expérience et de talent. Mentalement, ils sont aussi forts donc nous ne devons pas tomber dans ce piège.”

Djiku préfère plutôt se concentrer sur son propre jeu. Il a déjà affronté Cristiano Ronaldo lors de cette Coupe du monde et n’est pas étranger aux batailles avec Kylian Mbappe et Lionel Messi dans le football national.

“Ronaldo n’est pas n’importe quel joueur mais quand je joue, je me fiche de qui j’ai devant moi.

“Il est toujours en forme, croyez-moi. Il est tellement intelligent avec ses mouvements et son désir de changer le cours d’un match.”

Il a eu des éloges similaires pour la propre superstar du Ghana, bien que Mohammed Kudus en soit aux premiers stades de sa carrière.

Image:

Mohammed Kudus célèbre après avoir dirigé le Ghana 2-0 contre la Corée du Sud





Contre la Corée du Sud, Kudus est devenu le premier Ghanéen à marquer un doublé lors d’un match de Coupe du monde et fait l’objet d’une impressionnante fresque murale dans les rues de Nima, la banlieue d’Accra où il a grandi.

“C’est la petite pépite dont tout le monde parle. C’est un très bon joueur, un très bon garçon avec une bonne mentalité.

“Je pense qu’il peut aller loin. Il a encore une marge de progression et ce qu’il a montré ces derniers mois, c’est tout simplement du talent. Je pense qu’il peut devenir un grand joueur.”

Il y a eu des applaudissements similaires pour le jeune arrière latéral de Brighton, Tariq Lamptey. “Tariq est une partie importante de l’équipe. Il nous a apporté ses qualités avec sa rapidité et sa précision.

“Il est très bien intégré dans le groupe et c’est un jeune homme avec beaucoup de respect.”

Les performances de Djiku ont conduit à spéculer sur le fait que Leeds United fait partie des clubs qui espèrent le signer à l’expiration de son contrat en juin.

“Oui, j’ai entendu certaines choses. Ma situation contractuelle peut aussi être un facteur, je pense.

“J’espère que cela montre que je fais du bon travail sur le plan sportif mais aussi avec ma nutrition, ma récupération et mon hygiène de vie.

“C’est gratifiant mais pour l’instant je garde la tête froide. Je veux me concentrer sur le dernier match de groupe de la Coupe du monde, et la suite de la saison avec Strasbourg car il y a des matchs importants.”

Djiku a décrit sa joie de se qualifier pour la Coupe du monde dans une interview avec Sky Sports Nouvelles la saison dernière. Alors, que fait-il pour se détendre loin de l’entraînement maintenant que le tournoi est bien lancé ?

“On a une super ambiance dans le groupe donc on ne s’ennuie jamais. On joue, on chante, on danse.”

Ils espèrent que la solidarité et le talent feront en sorte que la dernière danse ne soit pas vendredi après-midi.

C’est l’occasion pour le Ghana de se venger

Image:

L’Uruguayen Luis Suarez, à droite, arrête le ballon avec ses mains pour donner un penalty lors du quart de finale de la Coupe du monde contre le Ghana





Ben Grounds de Sky Sports :

Marquez la date: 2 décembre à 15h.

Il s’agit d’une fusillade pour les 16 derniers, un décideur lié à une douzaine d’années de récit et de ressentiment.

Lorsque le Ghana affrontera l’Uruguay au stade Al Janoub d’Al Wakrah, les Black Stars viseront la revanche.

L’ancien capitaine Stephen Appiah a récemment déclaré dans une interview avec Al Jazeera: “J’ai la chair de poule quand j’entends parler de la Coupe du monde 2010. Cela me hantera pour le reste de ma vie.”

Le Ghana est de retour sur la scène mondiale au Qatar et plutôt délicieusement, Suarez est toujours dans l’équipe uruguayenne.

C’est une chance pour une nation de se débarrasser d’un cauchemar qui ne l’a saisi que pendant 12 longues années.

S’exprimant avant le tournoi à propos de la revanche contre Suarez, l’entraîneur du Ghana, Otto Addo, a déclaré : “Je suis sûr que cela restera dans la tête de certains joueurs car ce fut un match décisif, non seulement pour le Ghana mais pour l’Afrique en tant que ensemble.”

De quoi le Ghana et l’Uruguay ont-ils besoin pour se qualifier ?

le Portugal ont déjà assuré leur progression avec deux victoires sur deux mais ont encore besoin d’un point pour être déclarés vainqueurs de groupe.

Ghana sont le seul rival restant pour la première place, mais les Africains pourraient encore terminer derrière les deux Sud Corée et Uruguay.

Pour ces deux équipes, l’équation est simple : gagner ou rentrer à la maison. Mais même gagner peut ne pas suffire : une victoire pour l’Uruguay et la Corée du Sud les laisserait à égalité avec quatre points et séparés uniquement sur la différence de buts, tandis qu’une victoire pour la Corée du Sud serait académique si le Ghana battait l’Uruguay et un point pour le Ghana couplé avec une victoire pour la Corée ferait également de la différence de buts – et éventuellement des buts marqués – l’arbitre ultime.