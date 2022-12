Alexander Buzakov, directeur des chantiers navals russes de l’Amirauté, est décédé

Un important chantier naval russe spécialisé dans la construction de sous-marins non nucléaires a déclaré que son directeur général était décédé subitement samedi après 11 ans de travail, mais n’a donné aucun détail.

Les chantiers navals de l’Amirauté, basés dans le port ouest de Saint-Pétersbourg, ont annoncé la mort d’Alexander Buzakov dans un communiqué. Il était en poste depuis août 2012.

Sa principale réalisation, a-t-il déclaré, a été de préserver et de renforcer les carnets de commandes du chantier naval pour les sous-marins modernes non nucléaires, les navires de surface et les véhicules en eau profonde.

L’agence de presse Tass a déclaré que le chantier naval construisait des sous-marins diesel améliorés de classe Kilo capables de lancer des missiles de croisière Kalibr.

En avril, Moscou a déclaré avoir utilisé un sous-marin diesel dans la mer Noire pour frapper des cibles militaires ukrainiennes avec des Kalibrs.

Le chantier naval a déclaré que Buzakov avait obtenu son diplôme en 1980 et avait plus de 40 ans d’expérience, ce qui indique qu’il était dans la soixantaine lorsqu’il est décédé. Saint-Pétersbourg est la ville natale du président Vladimir Poutine.



