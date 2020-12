Lorsque Liverpool affrontera les Wolves dimanche soir, ce sera la première fois en plus de 30 ans que les Reds sortiront champions devant un Kop avec des supporters.

Près de neuf mois après la dernière rencontre à domicile de l’équipe de Jurgen Klopp devant les fans et six depuis sa confirmation en tant que vainqueur du titre, Anfield accueillera 2000 supporters pour la confrontation en Premier League.

Avec le passage de l’Angleterre à un système à plusieurs niveaux alors que le deuxième verrouillage national est remplacé, les fans sont maintenant en mesure de retourner sur certains terrains à travers le pays.

Après la victoire de mardi soir en Ligue des champions contre l’Ajax, les stewards et le personnel d’Anfield n’ont pas perdu de temps pour commencer les préparatifs de dimanche soir.

Le Kop accueillera 1500 supporters pour la visite du côté de Nuno Espirito Santo, avec 500 autres situés dans la tribune principale. Ce n’est peut-être que 2000 au total, mais c’est un grand pas en avant.

Et tandis que la star de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, risque de rater le retour des fans en raison d’une blessure au mollet, il peut à peine attendre son retour.

« Vous ne réalisez pas à quel point les fans influencent les plans de jeu, comme avec l’élan et les sons que vous pouvez entendre, a déclaré Alexander-Arnold, s’adressant à Ian Wright. » Les fans me manquent tellement.

« On se sent vide sans eux. Même si vous savez qu’ils regardent à la maison et qu’ils sont partout dans le monde à l’écoute, ce n’est pas la même chose sans eux. Le football n’est pas la même chose. »