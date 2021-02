Alexander-Arnold sert un rappel élégant après l’accumulation des statistiques de la star de Liverpool

Dans l’empilement de Liverpool, des statistiques ont été utilisées pour frapper Trent Alexander-Arnold cette saison.

Personne, semble-t-il, ne donne le ballon comme l’arrière latéral anglais le plus vanté de ces derniers temps.

Mais c’est peut-être parce qu’Alexander-Arnold essaie de faire plus de choses que la plupart des arrières latéraux.

Plus de coups, plus de croix, plus de descentes.

Tout simplement, plus d’aventure, plus de risques.

Mais au milieu de ce sort médiocre pour tout un chacun à Anfield, les goûts d’Alexander-Arnold et de Curtis Jones n’ont pas perdu leur bravade, leur fanfaronnade.

Ils n’étaient pas une combinaison directe pour le but qui a mis Liverpool sur la voie d’une première victoire en Premier League depuis janvier, mais leur contribution a été cruciale pour aider l’équipe de Jurgen Klopp à rompre sa séquence de défaites.

Le dynamisme et le rythme d’Alexander-Arnold ont en quelque sorte gardé le ballon en jeu et après l’intervention malheureuse de Phil Jagielka, Jones a terminé avec le genre de confiance qui distingue son jeu depuis son émergence.