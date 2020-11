Alexander-Arnold savourant la perspective de faire la queue contre Robertson à Euros

Trent Alexander-Arnold espère avoir la chance d’affronter son coéquipier de Liverpool et son arrière arrière Andy Robertson lorsque l’Angleterre rencontrera l’Écosse lors de la confrontation avec l’Euro à Wembley en juin.

Alexander-Arnold a immédiatement envoyé à Robertson un message de félicitations après la qualification de l’Écosse et le duo est de grands amis sur et en dehors du terrain.

Il a dit: «J’étais fait pour lui, il l’a bien mérité. Il est capitaine d’une équipe qui a réalisé quelque chose de très spécial.

«J’adorerais être dans l’équipe et dans le même groupe que lui l’été prochain, j’espère jouer les uns contre les autres. Nous serions ravis de le faire. Ce n’est pas nous qui prenons la décision à la fin de la journée mais ce serait une chance incroyable.

«Nous avons une opportunité incroyable de remporter un trophée avec l’Angleterre et c’est quelque chose dont nous sommes capables. Si nous pouvons faire les choses correctement, nous avons de grandes chances l’été prochain.

L’Angleterre et l’Écosse s’affronteront le 18 juin lors de la deuxième journée de la phase de groupes, tandis que la Croatie et la République tchèque, finalistes de la Coupe du monde 2018, compléteront le groupe D.

Qui sortira vainqueur de l’affrontement en Euros entre l’Angleterre et l’Écosse? Donnez votre avis ici.

En attendant, Alexander-Arnold et Robertson se sont engagés à jouer leur rôle et à utiliser leurs plateformes en tant que footballeurs de Premier League pour aider la cause d’organisations caritatives comme les banques alimentaires.