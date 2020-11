Alexander-Arnold fixe l’objectif ultime de Liverpool – mais connaît la vérité en Premier League

Liverpool veut écrire plus d’histoire – en remportant la Premier League et la Ligue des champions la même saison.

Les hommes de Jurgen Klopp veulent faire encore plus que ces deux dernières années, étant couronnés rois d’Europe en 2019 et remportant le titre cet été.

Trent Alexander-Arnold a déclaré: “Maintenant que nous les avons gagnés tous les deux, nous voulons les gagner tous les deux dans la même saison et, qui sait, c’est la saison que nous pourrions faire.”

Mais malgré les ambitions audacieuses, Alexander-Arnold craint que cette saison ne soit beaucoup plus difficile de remporter le titre et cela promet également d’être une course beaucoup plus ouverte.

Liverpool a terminé avec 18 points d’avance sur la deuxième place de Manchester City la saison dernière et il a déclaré: «Il est peu probable que nous atteindrons les niveaux que nous avons atteints et la domination que nous avions l’année dernière. Ce sera difficile à faire. Il faudra peut-être attendre longtemps pour qu’une autre équipe domine autant.

«Il y a eu tellement de chocs jusqu’à présent, ça va être ce type de saison, c’est comme ça de toute façon parce que n’importe quelle équipe peut battre n’importe qui au Prem.

«C’est juste que cela se révèle beaucoup plus.

«Sans être trop critique ou irrespectueux, il n’y avait que nous et City capables de la gagner la saison dernière, mais cette fois, vous en avez probablement cinq ou six qui peuvent continuer et faire partie de la course au titre.