Liverpool a maintenu ses quatre meilleurs espoirs en Premier League avec une victoire spectaculaire 2-1 contre Aston Villa samedi après-midi.

Ollie Watkins a marqué juste avant la mi-temps pour donner à Villa l’avance complètement contre le cours du jeu, seulement pour que la finition éraflée de Roberto Firmino soit exclue par VAR. Les hommes de Klopp ont finalement réussi à obtenir ce qu’ils méritaient sous la forme d’un égaliseur de Mohamed Salah en seconde période, puis dans le temps additionnel, Trent Alexander-Arnold s’est enroulé dans un joli but pour compléter un revirement époustouflant sur Merseyside.

Positifs

Liverpool est revenu à la ligne haute qui les a amenés à la danse, et même si ce n’était pas parfait, ils étaient définitivement l’équipe dominante tout au long de la journée – ce qui n’a pas toujours été le cas ces derniers mois. Ils ont mélangé leurs passes avec une belle variété de balles longues et de courtes rafales, et quand ils sont allés assez directement, cela a souvent porté ses fruits.

Négatifs

Certaines des fautes commises par les Reds semblaient plutôt paresseuses et inutiles, offrant souvent à Villa la possibilité de pousser plus loin sur le terrain dans le processus. Il est évident de voir certains effets persistants des problèmes qu’ils ont rencontrés cette saison, en particulier au sein de leur partenariat d’arrière central, les visiteurs étant constamment doués pour des ouvertures en raison de lacunes dans leur structure défensive.

Note du manager sur 10

7 — Jurgen Klopp allait toujours faire tourner certains membres de son équipe, mais en termes de configuration et de ce que le onze de départ produisait, il y avait beaucoup à aimer. Ce fut une performance sans fioritures et une grande partie de la responsabilité de leurs erreurs peut être imputée aux joueurs individuellement, bien que certains remettent en question le temps qu’il a fallu au manager pour effectuer ses remplacements.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Alisson, 5 ans – Il a peut-être produit quelques beaux arrêts, mais finalement, le gardien de Liverpool était responsable du mauvais positionnement du but de Watkins.

DF Trent Alexander-Arnold, 7 ans – Les passes mal placées de Trent et sa défense douteuse ne signifiaient rien dans le temps additionnel quand il a marqué une beauté pour gagner le match.

DF Ozan Kabak, 6 ans – Doit mettre en valeur une meilleure communication avec Nathaniel Phillips, en particulier lors du suivi de son homme, bien que son instinct initial ait tendance à être sur l’argent.

DF Nathaniel Phillips, 7 ans – N’avait pas peur de franchir la ligne médiane et traitait régulièrement avec Watkins en haut. Cela étant dit, sa conscience spatiale a besoin de quelques travaux.

DF Andrew Robertson, 7 ans – Hormis les finitions horribles, Robertson fournit un service constant en tant que grand croiseur dans la surface.

Après une semaine difficile pour le jeune Trent Alexander-Arnold, l’arrière droit a répondu avec un énorme gagnant pour Liverpool. Clive Brunskill / Getty Images

MF Georginio Wijnaldum, 5 ans – N’a jamais semblé être à son meilleur et a continuellement ralenti le rythme du match au détriment de Liverpool.

MF James Milner, 6 ans – C’était une performance typique de vétéran de Milner aujourd’hui, d’un carton jaune tactique à ses qualités de leadership dont l’équipe avait besoin en l’absence de Henderson.

MF Fabinho, 7 ans – Le sang-froid montré chaque fois que Fabinho est sur le terrain va au-delà de tout autre joueur en vue, et il l’a encore montré à Anfield.

FW Mohamed Salah, 7 ans – Une mauvaise tentative à la 13e minute avait beaucoup inquiété pour Salah cet après-midi, mais il l’a compensé par une arrivée instinctive pour l’égalisation.

FW Roberto Firmino, 7 ans – Dans l’une de ses meilleures performances de la saison, le Brésilien a présenté un jeu de jambes exceptionnel et un excellent mouvement de passe et a également eu un objectif controversé exclu par VAR.

FW Diogo Jota, 7 – L’ancien homme des Wolves n’était peut-être pas aux courses avec son arrivée, mais il a certainement joué un rôle important dans la préparation de la tête de Salah.

Substituts

MF Thiago Alcantara, 6 – Il y a une facilité et une élégance dans le jeu de Thiago qui étaient pleinement exposées ici, insufflant de la vie au milieu de terrain de Liverpool quand ils en avaient besoin.

MF Xherdan Shaqiri, N / R – Avait hâte de s’impliquer et de ne jamais laisser une pièce mourir aussi longtemps que sa camée durait.

FW Sadio Mane, N / R – Se sont battus incroyablement dur pour chaque balle qui se présentait à lui même si cela n’a jamais vraiment été trop grand.