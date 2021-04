Trent Alexander-Arnold a une grosse semaine à venir où, une fois de plus, le défenseur de Liverpool se retrouvera comme l’un des footballeurs les plus analysés au monde. Chaque passe, tacle et course qu’il effectue contre le Real Madrid en Ligue des champions mercredi et contre Leeds United à Elland Road lundi prochain sera disséqué et examiné à un niveau que seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo peuvent comprendre.

Mais peut-être que le débat sur ses compétences pour le rôle d’arrière droit manque le plus gros problème. Il est peut-être temps de penser à Alexander-Arnold déployé ailleurs sur le terrain, comme au milieu de terrain, afin de tirer parti de ses forces et de diminuer ses faiblesses.

Le problème pour Alexander-Arnold est que ses performances à l’arrière droit se prêtent à une telle concentration de laser, les 90 minutes de samedi lors de la victoire 2-1 contre Aston Villa donnant à ses partisans et à ses détracteurs de nombreuses preuves pour soutenir leur diamétralité opposée. opinions de la jeune femme de 22 ans.

Prenons son objectif gagnant, par exemple. C’était un tir tout droit sorti du manuel de Steven Gerrard. Un gagnant tardif crucial qui a battu le gardien de but avec rapidité et précision alors que le ballon s’enroulait dans le coin inférieur à 20 mètres. Mais quelques secondes plus tard, Anwar El Ghazi a raté l’occasion d’égaliser pour Aston Villa avec une tête dans la surface de réparation de Liverpool après qu’Alexander-Arnold n’a pas réussi à repérer le danger et, deux fois dans la préparation de son but gagnant, le joueur de 22 ans- old a été facilement battu sur le flanc droit par l’ailier de la Villa Trezeguet.

Tout cela, le bon et le mauvais, s’est passé devant le manager anglais qui regardait. Gareth Southgate a déclenché ce qui est devenu un débat national le mois dernier en excluant Alexander-Arnold de l’équipe pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre Saint-Marin, l’Albanie et la Pologne. Southgate a négligé Alexander-Arnold en faveur de trois autres arrières droits – Kyle Walker, Kieran Trippier et Reece James – sur la base du fait que: « Je ne pense pas [Alexander-Arnold] a joué au niveau qu’il a trouvé ces dernières années. «

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp, quant à lui, a remis en question la décision de Southgate en affirmant qu’Alexander-Arnold était « l’arrière droit hors pair du football mondial depuis au moins deux saisons ». Ayant été témoin de sa contribution à la victoire contre Villa samedi, Klopp a rendu hommage à la réaction du défenseur face à son omission en Angleterre avant d’ajouter: « Le plus important est que nous arrêtions d’en parler. »

Klopp peut espérer la fin du débat Alexander-Arnold, mais la décision de Southgate de le retirer de l’équipe d’Angleterre et de le laisser face à la perspective de rater l’Euro 2020, garantit que chaque match entraînera désormais la performance du joueur. par les fans et les experts.

Trent Alexander-Arnold a été un arrière droit hors pair depuis sa percée sous Jurgen Klopp. CATHERINE IVILL / POOL / AFP via Getty Images

En un mot, le problème avec Alexander-Arnold est qu’il donne à Liverpool (et à l’Angleterre) un incroyable débouché offensif avec sa livraison du côté droit du terrain – 29 passes décisives en Premier League depuis le début de la saison 2018-19 – mais il se révèle également vulnérable défensivement, comme l’a souligné Villa et lors de la défaite 3-1 lors du quart de finale aller de la semaine dernière à Madrid.

Avec Virgil van Dijk en forme, les lacunes défensives d’Alexander-Arnold étaient moins visibles à Liverpool en raison de la capacité du défenseur néerlandais à fournir un filet de sécurité avec sa lecture du match, mais avec Van Dijk manquant la majorité de cette saison avec une blessure aux ligaments croisés, Alexander-Arnold a trop souvent fait irruption sans tenir compte des conséquences de laisser un vide à l’arrière. Ce sont ses faiblesses défensives qui ont poussé l’ancien arrière droit de Manchester United et de l’Angleterre Gary Neville à dire que les adversaires de l’Angleterre à l’Euro 2020 préféreraient affronter Alexander-Arnold que les autres options de Southgate.

« Je me dis, qui jouera l’Angleterre? L’Allemagne, la Belgique, la France, le Portugal », a déclaré Neville. « Qui est [Alexander-Arnold] va jouer contre? [Eden] Risquer, [Kylian] Mbappe, [Leroy] Sain, [Diogo] Jota, [Cristiano] Ronaldo. Contre qui veulent-ils jouer? James, Walker ou Trent? Ils diront: ‘Je vais laisser Trent aller de l’avant, il laissera de l’espace derrière moi. J’aurai Trent. ‘ »

Comme Southgate l’a montré avec sa sélection d’équipe, il a des options alternatives à l’arrière droit, alors Alexander-Arnold est devenu inutile pour l’Angleterre. C’est un scénario différent à Liverpool, qui n’a pas de remplaçant de qualité à ce poste. Mais peut-être que le développement d’Alexander-Arnold est limité à l’arrière et un passage au milieu de terrain pourrait amener son jeu à un autre niveau. S’il devenait un milieu de terrain central dominant, Liverpool trouverait bientôt un autre arrière droit.

Avant de faire son entrée dans l’équipe de Liverpool à l’adolescence, Alexander-Arnold a été pressenti pour être une star du futur par la légende d’Anfield Steven Gerrard, qui l’a décrit comme un « n ° 6, un milieu de terrain tenant ». Dans sa jeunesse, Alexander-Arnold a joué au milieu de terrain et ce ne sont que ses premières performances accrocheuses pour Klopp à l’arrière droit qui l’ont amené à être considéré comme un défenseur. Mais Alexander-Arnold a certainement les attributs pour jouer et s’épanouir au milieu de terrain également. Son athlétisme et sa portée seraient des qualités positives, tout comme sa capacité de tir à distance. Dans un rôle plus central, vous perdriez sa capacité de franchissement par la droite, mais cette perte pourrait être annulée par ce qu’Alexander-Arnold ajouterait par le milieu.

S’il a la discipline tactique pour jouer au milieu de terrain ne peut être découvert qu’en le jouant là-bas, mais quel que soit son avenir, Alexander-Arnold doit développer son jeu. À l’arrière droit, il doit devenir plus attentif au danger, tandis qu’au milieu de terrain, il devrait apprendre le rôle correctement. Il est fascinant de se demander comment il aurait été utilisé par Pep Guardiola, s’il avait été un joueur de Manchester City. Guardiola a transformé Joshua Kimmich au Bayern Munich en le déplaçant du milieu de terrain à la défense, et le tacticien catalan a peut-être déjà expérimenté Alexander-Arnold au milieu de terrain.

Mais il semble certainement y avoir un autre type de joueur qui attend d’éclater du corps d’Alexander-Arnold. Lorsqu’un arrière droit marque un but gagnant en étant du côté gauche de la surface de réparation de l’adversaire à la 90e minute d’un match, cela suggère qu’il y a beaucoup plus à donner que de simplement patrouiller sur le côté droit du terrain pour le reste de sa carrière.