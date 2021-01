La forme inquiétante de Liverpool s’est poursuivie lundi alors qu’il remportait sa deuxième défaite de la saison de Premier League, s’inclinant 1-0 à Southampton. L’équipe de Ralph Hasenhuttl a pris les devants après moins de deux minutes grâce à une finition intelligente de Danny Ings, et à partir de ce moment-là, les visiteurs ne pouvaient tout simplement pas briser les hôtes malgré des coups incessants à la porte de Fraser Forster.

Positifs

Le jeu rapide et qui se chevauchent dont Liverpool est fier a été en plein effet pendant de longues périodes tout au long du match, même si les Saints l’ont vu arriver à plus d’une occasion. Le rythme et l’intensité plus élevés étaient clairs à partir du moment où ils ont mis le pied sur le terrain en seconde période, et ce genre de détermination sera de bon augure pour eux à l’approche des prochains mois de la campagne.

Négatifs

Avancer avec un style de contre-attaque ne fonctionnera pas lorsque vous serez confronté à une équipe plus qu’heureuse de vous donner beaucoup de temps de possession. Il n’y avait pas de structure de milieu de terrain à trouver, le ballon final manquait constamment et leur trio offensif habituel ne pouvait pas évoquer la chimie pour laquelle ils étaient réputés.

Note du manager sur 10

5 – Jurgen Klopp a été contraint de se retrouver dans une situation où il peut facilement blâmer les blessures pour les problèmes que Liverpool connaît sur le terrain, mais en réalité, il doit en assumer une partie. La dépendance de son équipe à travailler le ballon sur les flancs était prévisible et certains pourraient suggérer qu’il n’est pas assez urgent ou inventif avec ses substitutions.

Notes des joueurs (1-10; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Alisson, 6 ans – Après avoir apparemment été déjoué par Ings dans les premières minutes, Alisson était assez solide avec les attaques limitées qui se sont présentées pour le reste du match.

DF Trent Alexander-Arnold, 4 ans – En plus de son manque de concentration en donnant à Southampton la tête, Alexander-Arnold a cédé à plusieurs reprises la possession, complétant seulement 61% de ses 72 tentatives de passes.

2 Liés

DF Jordan Henderson, 5 ans – Le capitaine était capable de gérer assez bien les choses simples, y compris un dégagement lent de la ligne, mais il n’était clairement pas à l’aise avec le manque de liberté qu’il avait dans sa livraison.

DF Fabinho, 6 ans – Il a clairement travaillé dur pour ne pas se tromper, mais quand il a été mis sous pression, vous pouviez le voir paniquer – surtout contre Nathan Tella.

DF Andy Robertson, 7 ans – En dehors d’un carton jaune idiot, Robertson était cohérent dans sa détermination à faire entrer le ballon dans la surface.

MF Alex Oxlade-Chamberlain, 5 ans – Bien qu’il se soit bien placé, l’Anglais de retour ne pouvait rien faire de créatif avant d’être remplacé au début de la seconde période.

Le manque de concentration de Trent Alexander-Arnold a donné à Southampton la tête, et finalement la victoire contre Liverpool. Getty Images

MF Thiago, 6 ans – Le contrôle au milieu de terrain de Thiago est transparent lorsqu’il prend un bon rythme, même s’il ne faut pas oublier qu’il a cédé la faute au vainqueur d’Ingers et qu’il a probablement eu la chance de ne pas être expulsé après de nombreux défis difficiles.

MF Georginio Wijnaldum, 5 ans – L’international néerlandais chassait régulièrement les ombres en première mi-temps, mais a réussi à gagner quelques batailles supplémentaires au milieu de terrain dans la seconde.

FW Mohamed Salah, 5 ans – De mal juger le vol du ballon à être trop indécis avec sa finition, c’était une journée à oublier pour le talisman de Liverpool.





FW Roberto Firmino, 5 – Avait l’air massivement décalé et sa prise de décision était discutable.

FW Sadio Mane, 6 ans – Les excellents instincts de Mane ne se sont pas traduits par une nuit forte devant le but avec une hésitation évidente à appuyer sur la détente.

Substitutions

MF Xherdan Shaqiri, 6 ans – A montré une belle urgence à la fois sur et hors du ballon, même s’il ne pouvait pas tout à fait servir de catalyseur derrière un retour.

MF James Milner, N / R – A tenté d’introduire un peu de dynamisme au sein de l’équipe mais n’a pas fait grand-chose pour faire bouger le ballon.