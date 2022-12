En ces temps chargés, les chauffeurs Amazon livrent de nombreux colis. Il y a de fortes chances que vous ayez reçu un colis (ou 10, nous ne jugeons pas) à votre domicile, et ne serait-il pas agréable d’avoir un moyen facile de remercier le chauffeur sans avoir à essayer de les attraper quand ils sont chez toi? Amazon fait exactement cela cette saison des fêtes. Présentation de “Alexa, remercie mon chauffeur”.

En utilisant cette simple commande Alexa, vous pouvez donnez à votre chauffeur-livreur un pourboire de 5 $ sans frais pour vous. C’est vrai, Amazon paiera aux conducteurs un pourboire de 5 $ pour chaque remerciement reçu, alors pourquoi ne pas essayer ? Cela prend moins d’une minute, et ces gestes peuvent faire beaucoup pour les personnes qui nous apportent nos colis toute l’année.

Il y a de fortes chances que vous fassiez beaucoup de vos achats sur Amazon ces jours-ci. Des moyens simples à économiser de l’argent avec des coupons au manque de frais de port et le super abonnez-vous et économisez des avantagesil serait facile de continuer à recevoir plus de livraisons, sans penser aux personnes qui les effectuent pendant.

Comment récompenser votre chauffeur Amazon avec un pourboire de 5 $

Amazone



Si vous avez un appareil Alexa à la maison, comme un Echo, un Echo Dot ou même simplement l’application mobile (Alexa ou Amazon Shopping), tout ce que vous avez à faire est de dire “Alexa, merci mon chauffeur” et le chauffeur-livreur qui a fait la dernière livraison de colis à votre domicile sera notifiée de votre appréciation. Amazon va verser un pourboire de 5 $ par remerciement pour chacun des 1 million de premiers remerciements reçus, et pour adoucir encore plus le pot, les cinq conducteurs qui obtiennent le plus de remerciements au cours de cette période recevront 10 000 $ supplémentaires. pour eux et 10 000 $ pour un organisme de bienfaisance de leur choix.

Quels sont les conducteurs éligibles au pourboire de 5 $ ?

Amazon récompensera ses partenaires de livraison Flex, les associés de livraison employés par les partenaires de service de livraison Amazon et les chauffeurs Hub DP. Les livraisons effectuées par d’autres partenaires, comme l’USPS, FedEx et UPS, ne seront pas éligibles pour l’argent, mais Amazon continuera à partager les remerciements avec eux.

Comment saurez-vous si votre chauffeur recevra le pourboire de 5 $ ?

Après avoir dit “Alexa, remercie mon chauffeur”, Alexa répondra avec différents messages. Si votre commande était éligible et que votre chauffeur recevra un pourboire, Alexa répondra en disant : “Content que vous ayez apprécié votre dernière livraison. Puisque vous avez partagé votre appréciation avec votre chauffeur, en guise de remerciement spécial en cette saison des fêtes, votre chauffeur recevra un supplément 5 $ sans frais pour vous. Cette promotion est pour un temps limité seulement.

Que se passe-t-il après le versement du million de remerciements ?

Après le millionième merci, Amazon continuera à partager votre appréciation avec les conducteurs, bien qu’il n’y ait aucune incitation financière pour eux à ce moment-là.

Il convient de noter que cela vient juste après Amazon poursuivi pour avoir prétendument retenu des pourboires des conducteurs sur son service Amazon Flex, même si nous pensons qu’Amazon effectuera réellement ces paiements pendant la période promotionnelle.