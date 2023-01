‘Alexa, pourquoi continuons-nous à vous acheter ?’

J’ai emmené Alexa avec moi pendant des vacances de plus de deux jours.

Une immersion totale

Brendan T. Freeman vit à Burien, Washington, avec ses deux chiens. Il a 60 appareils contrôlés par Alexa dans sa maison, y compris des lumières, des ventilateurs et des radiateurs.

Je me réveille tous les matins à 3h30 pour boire un café et lire le New York Times. J’entre dans la cuisine et dis le mot de réveil – “secouer” – qui allume et atténue trois luminaires (un dans la cuisine pour que je puisse voir, un dans le salon et un dans la chambre). Le café est fraîchement infusé, activé par l’application Alexa à 3h20.

Pendant que je suis allongé dans mon lit avec mon ordinateur portable en train de lire les nouvelles, l’application Alexa allume une station de jazz légère Pandora à 4 heures du matin. S’il m’arrive de dormir trop longtemps, la musique me sert de réveil.

Lorsque je m’assois pour la première fois dans mon bureau à 7 heures du matin, je regarde mon calendrier et demande à Echo de régler des alarmes 10 minutes avant toute réunion planifiée que j’ai. S’il y a quelque chose dont je dois me rappeler de faire pendant la journée (acheter de la nourriture pour chien, appeler le cabinet du médecin), je demanderai à Alexa de définir un rappel à une certaine heure.

Quand je vais me coucher, je dis “Echo bedtime” et toutes les lumières de l’appartement s’éteignent.