Alexa peut désormais vous enseigner les dinosaures, la science et l’histoire

Amazon a emmené Alexa pour une sortie au musée d’histoire naturelle de Londres et, tout comme Court-circuit‘s Johnny 5, a eu beaucoup de commentaires. À partir d’aujourd’hui, les appareils compatibles Alexa au Royaume-Uni – y compris les haut-parleurs Echo, les tablettes Fire et les streamers Fire TV – pourront répondre à de nombreuses autres questions sur les animaux terrestres, l’océan et les changements environnementaux. En fait, vous n’avez même pas besoin d’un des gadgets d’Amazon : installez simplement l’application Alexa sur votre téléphone.

Certaines des questions que vous pouvez poser sont les mêmes que celles que vous trouverez sur le site Web du musée dans le hub Questions rapides, telles que « Alexa, pourquoi la mer est-elle salée ? » et “Alexa, comment les huîtres font-elles des perles?”.

La collaboration signifie également qu’Alexa en sait plus sur les dinosaures grâce aux recherches du musée. Vous pouvez dire “Alexa, donne-moi un fait sur les dinosaures”. Si vous – ou vos enfants – pensez que vous êtes déjà un peu un as sur les créatures, vous pouvez plutôt dire “Alexa, interrogez-moi sur les dinosaures”.

De même, vous pouvez demander des quiz sur l’espace, la planète Terre, les océans et les changements environnementaux.

Voici quelques-unes des nouvelles choses que vous pouvez désormais dire à Alexa :

Quiz et fait du jour

“Alexa, quel est mon fait du jour au Musée d’Histoire Naturelle ?”

“Alexa, interroge-moi sur les dinosaures/le changement environnemental/l’espace/les océans/la planète Terre”

Animaux terrestres

“Alexa, quel est le plus long serpent du monde ?”

« Alexa, pourquoi les chameaux ont-ils des bosses ?

“Alexa, où trouve-t-on des cobras royaux ?”

“Alexa, est-ce que toutes les chèvres s’évanouissent?”

“Alexa, où trouve-t-on les frelons meurtriers ?”

Océans

“Alexa, quelle est la profondeur de l’océan ?”

« Alexa, pourquoi la mer est-elle salée ?

“Alexa, qu’est-ce qu’un récif corallien ?”

“Alexa, à quelle profondeur une baleine peut-elle plonger ?”

“Alexa, quel est le cycle de vie d’une méduse ?”

“Alexa, combien de slime une myxine peut-elle produire ?”

Changement environnemental

“Alexa, qu’est-ce qu’une empreinte carbone ?”

« Alexa, est-ce que tous les temps seront affectés par le changement climatique ?

“Alexa, comment le changement climatique affectera-t-il les humains ?”

“Alexa, qu’est-ce que le réchauffement climatique ?”

Bien sûr, Alexa en sait beaucoup plus que cela : essayez simplement de poser une question et voyez ce qu’elle dit. Si vous cherchez à rire, voici plus de 100 choses amusantes à dire à Alexa.

