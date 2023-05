Alexa-fy Your Home : voici le prix exact d’une maison intelligente complète d’Amazon

Amazone Appareils Alexa sont partout. Depuis 2014, avec la sortie du haut-parleur intelligent Echo original, le géant de la technologie a été à la pointe de l’innovation de la maison intelligente avec plus de 100 millions d’appareils vendus. Alexa est le premier assistant vocal qui exécute la domotique intelligente, et Amazon a régulièrement introduit plus de nouveaux appareils et fonctionnalités chaque année.

Avec autant de produits sur le marché, vous pourriez envisager de tout mettre en œuvre pour complètement Alexa-fy votre maison. Transformer votre maison de base habituelle en une vaste maison intelligente gérée par Alexa vous coûtera cher, mais cela n’a pas à casser votre tirelire.

Étant donné que les prix Alexa varient, le montant total dépendra du nombre et du type d’appareils que vous souhaitez. Un Point d’écho sera ne vous coûte que 50 $mais un écosystème tentaculaire d’Echo Dots, Echo Show écrans intelligents, prises intelligentes, lumières intelligentes et les dispositifs de sécurité pourraient représenter des milliers de dollars – croyez-moi, j’ai sorti ma calculatrice et j’ai fait le calcul.

Vous n’êtes peut-être pas sur le marché pour tous les types d’appareils compatibles avec Alexa – mais ne me laissez pas vous arrêter si c’était ce que vous aviez en tête – donc je vais décomposer le coût de trois appareils centrés sur Alexa configurations de maison intelligente, allant des plus simples aux moins chères avec L’essentiel d’Amazon, à un arrangement coûteux doté d’une gamme complète de gadgets Amazon. (Pour plus de conseils Alexa, lisez ces paramètres que vous voudrez changer dès que possible et cinq des fonctionnalités Alexa les plus utiles.

1. Tarification Amazon Alexa : quand le basique est meilleur

Si vous construisez votre maison intelligente Amazon à partir de zéro, je vous recommande de commencer par un haut-parleur intelligent Echo, en particulier le Echo de quatrième génération. Non seulement ceci notre haut-parleur intelligent préféré — c’est notre appareil Alexa préféré dans l’ensemble.

Tandis que le étiquette de prix de 100 $ rend ce haut-parleur Echo plus cher que le plus petit Echo Dot, ça vaut le coup. L’Echo de quatrième génération a une qualité audio nettement meilleure que tous les haut-parleurs intelligents Echo, et le récepteur Zigbee intégré permet à l’Echo d’agir comme un centre de contrôle domestique intelligent pour les appareils compatibles. Ce haut-parleur Echo, avec ses fonctions de commande vocale et sa capacité de connectivité, est une excellente option car il sert de panneau de commande pour le reste de vos appareils connectés.

Coût jusqu’à présent : 100 $

L’Echo de quatrième génération est un excellent choix pour servir de panneau de commande pour le reste des appareils domestiques connectés. Amazone

Une fois que vous avez établi ce hub central, il est temps de connecter les appareils domestiques intelligents. La sécurité et les lumières intelligentes sont une bonne prochaine étape lorsque vous allez avec les bases.

Pour l’éclairage, je recommande l’ampoule Wyze. Pour 15 $, vous pouvez acheter un Lot de 2 ampoules LED blanches qui produisent une meilleure luminosité que de nombreuses autres ampoules sur le marché. Ils peuvent être configurés en un rien de temps – il suffit de visser l’ampoule, de connecter la lumière à votre Internet via l’application Wyze et vous pouvez commencer vos commandes Alexa.

Coût jusqu’à présent : 115 $

Pour les caméras de sécurité domestique Alexa, je recommande de commencer par le Caméra Wyze v3. Non seulement son étiquette de prix de 36 $ en font un choix abordable parmi toutes les caméras de sécurité à domicile, mais il est doté de fonctionnalités haut de gamme : vision nocturne nette, sirène fonctionnelle, stockage de clips vidéo de 14 jours, boîtier résistant aux intempéries et un large champ de vision. Pas étonnant que ce soit notre caméra de sécurité domestique préférée dans l’ensemble.

Ainsi, pour un peu près de 150 $, vous pouvez construire une maison intelligente Amazon fonctionnelle qui couvrira tous vos besoins de base.

Coût total pour les bases : 151 $

2. Tarification Amazon Alexa : aller au-delà de l’essentiel

Ni trop, ni trop peu. C’est là qu’une maison intelligente de milieu de gamme peut entrer en jeu. Elle satisfera tous vos besoins de base, tout en ajoutant un peu d’éclat à votre maison intelligente.

Gardez votre haut-parleur Echo là où vous écoutez le plus de musique, mais ajoutez maintenant un Spectacle d’écho 8 où vous pouvez regarder des vidéos YouTube ou discuter en vidéo avec votre famille. Pour 110 $, cet écran répondra à vos commandes vocales tout en incorporant des fonctionnalités spécifiques à la tablette afin que vous puissiez jouer à des jeux, regarder des films, parcourir des recettes et passer des appels vidéo. L’écran combine une qualité sonore solide, un écran haute résolution et un obturateur de confidentialité, ce qui en fait un excellent deuxième centre de contrôle (je recommande de placer l’Echo Show 8 dans la cuisine et votre haut-parleur intelligent Echo dans votre salon).

Vous pouvez souvent trouver l’Echo Show à prix réduit. Il est actuellement en vente pour 70 $ sur Amazon.

Coût jusqu’à présent : 261 $

L’écran intelligent Echo Show 8 répondra à vos commandes vocales tout en intégrant des fonctionnalités spécifiques à la tablette. Chris Monroe/Crumpe

À partir de maintenant – dans cette hypothétique maison intelligente d’Amazon que nous construisons ensemble – vous n’avez qu’un seul dispositif de sécurité domestique. Mais en ajoutant un autre, comme le Sonnette vidéo Ring (filaire)z, aidera à remplir le système.

C’est idéal pour les propriétaires et les habitants d’appartements, et le étiquette de prix de 60 $ en fait l’une des meilleures offres du marché. Il est facile à installer, compatible avec Alexa et doté de nombreuses fonctionnalités : résolution vidéo HD 1080p, conversation bidirectionnelle, vision nocturne et notifications rapides, y compris les alertes de mouvement et les alertes de personne uniquement. Si vous n’avez pas de câblage de sonnette, consultez le Sonnette vidéo à 100 $. Il a plusieurs des mêmes caractéristiques, mais a une batterie.

Coût jusqu’à présent : 321 $

Trouver des moyens d’économiser de l’argent sur vos factures d’énergie et de services publics est un excellent moyen d’économiser de l’argent à long terme, et un thermostat intelligent peut aider.

Bien sûr, contrôler la température de votre maison ou de votre appartement avec une simple commande vocale, c’est cool, mais le étiquette de prix de 60 $ pourrait bien être la chose la plus cool à propos de Thermostat intelligent d’Amazon. C’est difficile à battre en termes de valeur. Que vous souhaitiez connecter le thermostat à votre haut-parleur Echo ou Echo Show, ou que vous souhaitiez simplement contrôler manuellement l’appareil, c’est simple et direct. De plus, il peut vous faire économiser environ 50 $ par année grâce à ses paramètres d’économie d’énergie.

Conseil de pro : Si vous achetez sur Amazon, vous pouvez obtenir le thermostat emballé avec un Echo Dot ou un Echo Show 5 pour une petite remise. En savoir plus ici.

Coût jusqu’à présent : 381 $

Le thermostat intelligent Amazon peut vous faire économiser environ 50 $ par an grâce à ses paramètres d’économie d’énergie. Chris Monroe/Crumpe

Une maison intelligente n’est pas complète sans quelques prises intelligentes pour connecter et contrôler des appareils « stupides » comme des lampes ou des ventilateurs. Je recommande le TP-Link Kasa Smart Wi-Fi Plug Mini. Avec la contrôlabilité des applications pour smartphone, la compatibilité Alexa et un design élégant, c’est l’une des prises intelligentes préférées de CNET sur le marché. Je recommande de commencer par le 17 $ paquet de 2 et en ajoutant à partir de là si besoin est.

Et vous y êtes. Pour un peu moins de 400 $, vous pouvez avoir une maison intelligente entièrement connectée, entièrement pilotée par Alexa.

Coût total pour l’essentiel et les extras : 398 $

3. Tarification d’Amazon Alexa : surcharge d’écho, alias « les travaux »

Peut-être que le milieu de gamme ne vous suffit pas. Ou peut-être avez-vous lu nos histoires sur les meilleures choses que vous pouvez faire avec deux appareils Echo ou plus ou notre histoire montrant pourquoi mettre un Echo dans chaque pièce est en fait une bonne idée. Quoi qu’il en soit, vous avez parfois besoin d’une mise à niveau qui va au-delà des fondamentaux.

Je peux aider avec ça aussi.

Si vous êtes d’accord pour débourser beaucoup d’argent pour créer une maison entièrement contrôlée par Alexa, alors il y a beaucoup d’appareils à ajouter à votre liste de courses en plus ou à la place de ceux ci-dessus. Je vais recommander les meilleurs produits Alexa pour construire votre maison chargée et centrée sur Alexa à partir de zéro. Passons en revue certains de ceux que j’ai déjà mentionnés et par lesquels vous devriez commencer :

Ampoules Wyze

Prise Wi-Fi intelligente Kasa TP-Link Mini

Haut-parleur Echo (quatrième génération)

Thermostat intelligent d’Amazon

Avec ces produits, notre coût revient à 192 $.

Spectacle d’écho 10: Ce Écran intelligent de 10 pouces à 250 $ est idéal pour le chat vidéo avec la famille. Il s’agit du premier écran intelligent avec un moteur intégré et des caméras qui peuvent suivre vos déplacements pour vous garder dans le cadre pendant les conversations vidéo ou garder les médias en streaming dans votre champ de vision.

L’Echo Show 10 est le premier écran intelligent à montrer des caméras capables de suivre vos déplacements. Chris Monroe/Crumpe

Coût jusqu’à présent : 442 $

Verrouillage intelligent Wi-Fi d’août (quatrième génération): C’est un peu cher à 199 $mais avec la possibilité de contrôler votre serrure intelligente à distance par téléphone – et bien sûr, par commande Alexa – en plus de ses nombreuses fonctionnalités de sécurité, l’August Lock est une excellente option pour une sécurité supplémentaire.

Coût jusqu’à présent : 641 $

Système de sécurité domestique Ring Alarm Pro: Avec une installation DIY et des intégrations Alexa intégrées uniques, l’Alarm Pro est un choix solide pour votre maison intelligente Alexa. Ce qui est vraiment cool, c’est qu’il comprend un routeur Eero Wi-Fi 6 et qu’il prend en charge Internet de secours en cas de panne de courant ainsi qu’un stockage vidéo local crypté pour vos appareils Ring. De plus, il fonctionne avec vos appareils Echo pour surveiller votre maison contre les cambriolages. je recommande le kit de huit pièces à 300 $, qui couvrira tous vos besoins de sécurité à domicile tout en coûtant moins cher que de nombreuses autres options sur le marché. Vous pouvez aussi payer un peu plus pour avoir des colis avec des caméras et des appareils Echo intégrés à des remises importantes.

Coût jusqu’à présent : 941 $

Echo Dot (troisième génération avec horloge) : ces favoris de la taille d’une rondelle ne se démoderont jamais. À 40 $ — et vous pouvez souvent les trouver en vente — ces appareils combinent un design discret avec tous les meilleurs éléments d’un haut-parleur intelligent : un son impressionnant et une facilité d’utilisation. Comme ces appareils se trouvent souvent à moitié prix, je recommande d’en acheter deux : un pour l’étage et un pour la chambre principale.

Coût jusqu’à présent : 1 021 $

Ces favoris de la taille d’une rondelle ne se démoderont jamais. Ry Crist / Crumpe

Clé TV Fire 4K Max: C’est le meilleur Fire stick du marché. Le 55 $ maximum est rapide et prend en charge Wi-Fi 6 et presque toutes les dernières normes de lecture, y compris Dolby Vision. Si vous obtenez un deuxième haut-parleur intelligent Echo, vous pouvez même les coupler avec le Fire TV Stick pour obtenir un son stéréo pour toutes vos émissions préférées.

Coût jusqu’à présent : 1 076 $

Anneau Pro 2: À 250 $, cette sonnette vidéo est plus chère que ses prédécesseurs à 60 $ et 100 $, mais la nouvelle fonction de vue à vol d’oiseau intégrée est innovante et unique aux produits Ring. Le Ring Pro 2 présente également un rapport hauteur / largeur de 1 à 1, une résolution solide, diverses alertes push, une vidéo cryptée et une compatibilité Alexa.

Coût jusqu’à présent : 1 326 $

Le Ring Pro 2 est un excellent ajout à votre système de sécurité domestique. Chris Monroe/Crumpe

Caméra Ring Floodlight Pro: C’est un autre excellent ajout à la sécurité de votre maison. En plus d’être équipé de deux ampoules LED, cet appareil est également livré avec un suivi de mouvement 3D et un mode vue à vol d’oiseau. C’est actuellement 250 $ sur le site Ring.

Coût total du forfait complet : 1 576 $

Dans l’ensemble, le coût de votre système de maison intelligente Alexa sera légèrement supérieur à 1 500 $. Cela signifie que la construction d’une maison intelligente presque entièrement automatisée par l’assistant vocal d’Amazon ne coûte que 73 $ de plus que une maison intelligente Google à part entière.

Vous pourriez dépenser des milliers de plus si vous vouliez acheter plus d’appareils compatibles Alexa ou mettre un Echo dans chaque pièce, mais je n’ai répertorié que les meilleurs appareils à acheter à trois niveaux de dépenses différents. Si vous voulez surcharger Alexa, allez-y. Assurez-vous simplement de lire à propos de quatre endroits à éviter mettre vos appareils Echo et ces conseils de confidentialité Alexa tout en travaillant à domicile.

Plus de lectures incontournables d’Alexa