L’assistant vocal populaire affirme que la course de 2020 a été volée, alors même que la société mère Amazon fait la promotion de l’outil comme source d’informations électorales fiable, préfigurant un nouveau champ de bataille d’informations. Interrogée sur la fraude électorale – au cours de laquelle le président Biden a battu l’ancien président Donald Trump avec 306 voix au collège électoral – Alexa dit qu’elle a été « volée par une quantité massive de fraude électorale », citant Rumble, un service de streaming vidéo favorisé par les conservateurs. (Emma Kumer/Le Washington Post ; iStock)

Au milieu des craintes que l’essor de l’intelligence artificielle n’accélère la propagation de la désinformation, surgit une fabrication sauvage provenant d’une source plus prosaïque : Alexa d’Amazon, qui a déclaré que l’élection présidentielle de 2020 avait été volée. Interrogé sur la fraude électorale – au cours de laquelle le président Biden a battu l’ancien président Donald Trump avec 306 voix au collège électoral – l’assistant vocal populaire a déclaré qu’il avait été « volé par une quantité massive de fraude électorale », citant Rumble, un service de streaming vidéo favorisé par les conservateurs. .

Les courses de 2020 étaient « notoires pour de nombreux incidents d’irrégularités et d’indications pointant vers une fraude électorale ayant lieu dans les grands centres métropolitains », selon Alexa, faisant référence à Substack, un service de newsletter par abonnement. Alexa a soutenu que Trump avait gagné la Pennsylvanie, citant « un contributeur des réponses d’Alexa ».

De multiples enquêtes sur les élections de 2020 n’ont révélé aucune preuve de fraude, et Trump fait face à des accusations criminelles fédérales liées à ses efforts pour annuler les élections. Pourtant, Alexa diffuse des informations erronées sur la course, alors même que la société mère Amazon fait la promotion de l’outil comme source fiable d’informations électorales auprès de plus de 70 millions d’utilisateurs estimés.

Amazon a refusé d’expliquer pourquoi son assistant vocal tire les réponses aux élections de 2020 de sources non vérifiées.

« Ces réponses étaient des erreurs qui ont été livrées un petit nombre de fois et rapidement corrigées lorsqu’elles ont été portées à notre attention », a déclaré la porte-parole d’Amazon, Lauren Raemhild, dans un communiqué. « Nous auditons et améliorons continuellement les systèmes que nous avons mis en place pour détecter et bloquer les contenus inexacts. »

Raemhild a déclaré que pendant les élections, Alexa travaille avec des « sources crédibles » comme Reuters, Ballotpedia et RealClearPolitics pour fournir des informations en temps réel.

Après que le Washington Post ait contacté Amazon pour obtenir ses commentaires, les réponses d’Alexa ont changé.

Aux questions que The Post avait signalées à l’entreprise, Alexa a répondu : « Je suis désolée, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. » D’autres questions incitent encore l’appareil à affirmer qu’il y a eu fraude électorale en 2020.

Jacob Glick, qui a servi comme conseiller d’enquête au sein du comité du 6 janvier, a qualifié d’alarmantes les affirmations d’Alexa près de trois ans après la violente attaque contre le Capitole américain.

« Si les grandes entreprises contribuent à donner vie au ‘grand mensonge’ des années après les faits, elles permettent au récit animé de l’extrémisme intérieur américain de perdurer », a déclaré Glick, qui est maintenant conseiller politique à l’Université de Georgetown. Institut du Centre pour le plaidoyer et la protection constitutionnelles. « Ils devraient faire tout ce qu’ils peuvent pour arrêter le ‘grand mensonge’, de peur que l’histoire ne se répète. »

Les réponses préfigurent un nouveau champ de bataille informationnel lors des élections de 2024, alors que Trump – le favori du Parti républicain – fait campagne pour la Maison Blanche sur la fausse affirmation selon laquelle la fraude électorale a conduit à sa défaite en 2020.

Les entreprises technologiques ont longtemps résisté à être considérées comme les arbitres de la vérité en ligne. Mais les technologies telles que les assistants vocaux et les chatbots, qui fournissent une réponse unique et définitive plutôt que des millions de liens ou de publications classées, risquent d’amplifier les débats sur la parole en ligne qui animent la Silicon Valley depuis les élections de 2016.

Les assistants vocaux et les chatbots avancés sont aussi précis que les sites Web, les reportages et autres données qu’ils exploitent sur le Web. Ces outils risquent d’infiltrer et d’amplifier les mensonges et les préjugés présents dans leurs sources.

Raemhild a déclaré qu’Alexa tire des données d’« Amazon, de fournisseurs de contenu sous licence et de sites Web comme Wikipédia ».

Le fondateur et ancien PDG d'Amazon, Jeff Bezos, est propriétaire du Washington Post.

Ces dernières années, Alexa d’Amazon s’est répandue sur un certain nombre d’appareils. Il a été intégré dans des haut-parleurs, des écouteurs, des téléviseurs et des voitures bon marché – une aide familière qui déclenche des alarmes, joue des chansons et vérifie la météo pour des millions d’Américains.

Mais Amazon a cherché à positionner l’assistant vocal comme une source fiable d’informations sur les élections des cinq dernières années. Avant les élections de mi-mandat de 2018, l’entreprise a encouragé ses clients dans un article de blog pour demander : « Alexa, quelle est ma mise à jour sur les élections ? »

« Nous pensons que la voix offre un moyen unique, simple et agréable d’obtenir des informations sur les élections, et nous voulons être aussi utiles que possible aux clients lorsqu’ils se préparent à voter », a déclaré la société à l’époque.

Amazon a également déjà collaboré avec des agences gouvernementales soucieuses de fournir des informations précises sur les processus civiques. En 2020, le bureau du secrétaire d’État de Californie créé une compétence qui a permis aux électeurs de demander à Alexa « Où est mon bureau de vote ? », « À quelle heure ferment les bureaux de vote ? et « Quels sont les résultats des élections ? »

La société a également travaillé avec le Bureau du recensement pour s’assurer que l’assistant vocal ne propage pas de mensonges qui pourraient dissuader les gens de participer au décompte une fois par décennie, ce qui a des implications considérables pour les élections et les décisions concernant l’économie américaine.

L’assistant vocal est sur le point de toucher un large éventail d’Américains avant les élections de l’année prochaine : plus de 75 millions de personnes aux États-Unis devraient utiliser Alexa au moins une fois par mois en 2024, selon une analyse d’Insider Intelligence, une étude de marché. entreprise.

Alexa et les assistants vocaux plus anciens utilisent une approche technologique connue sous le nom de réseaux de neurones pour répondre à un certain ensemble de questions et effectuer des tâches ménagères. Ces systèmes fonctionnent un peu comme une arborescence téléphonique ou une ligne de service client. Lorsqu’un client pose une question à Alexa, le discours est traduit en texte, puis les systèmes automatisés extraient les informations les plus pertinentes à l’aide de diverses sources.

Amazon sollicite également les réponses des clients. L’entreprise affirme modérer ces réponses grâce à l’automatisation, à des modérateurs formés et aux commentaires des clients.

« Pendant les élections, nous fournissons une attribution de source et de média afin que les clients sachent exactement d’où proviennent les informations électorales », a déclaré Raemhild.

Il existe peu d’informations sur la manière dont les assistants vocaux peuvent diffuser des informations erronées, mais certains chercheurs affirment qu’ils pourraient être des vecteurs de mensonges particulièrement efficaces. Les utilisateurs ont une « plus grande confiance » dans les assistants en raison de leurs caractéristiques humaines, selon un article rédigé par des chercheurs du King’s College de Londres. Les clients peuvent également penser que les informations qu’ils obtiennent proviennent directement des entreprises technologiques, plutôt que d’un fournisseur tiers, ce qui les rend plus fiables, selon le journal.

Alexa – contrairement à la plupart des systèmes d’IA génératifs – divulgue les sources d’informations qu’elle utilise pour fournir des réponses.

Le système n’est pas toujours incorrect. À la question « Qui a gagné les élections de 2020 ? » l’assistant répond correctement « démocrate Joe Biden », citant les résultats des élections de Reuters. Changer la formulation d’une question peut donner lieu à des réponses différentes, parfois exactes. Lorsqu’on lui demande si les résultats des élections de 2020 étaient frauduleux, Alexa répond : « Il n’y a aucune preuve de fraude généralisée lors des élections de 2020 – en Pennsylvanie ou ailleurs », faisant référence à CNN.

Les réponses incohérentes d’Alexa pourraient refléter une tentative des développeurs de s’appuyer sur un large éventail de sources d’information de tout le spectre politique pour répondre aux préoccupations de partialité, a déclaré Meredith Broussard, professeure agrégée à l’Université de New York et auteur de « More Than a Glitch : Faire face aux préjugés liés à la race, au sexe et aux capacités dans la technologie.

Les développeurs « pensent souvent qu’ils doivent donner un point de vue équilibré et ils le font en alternant entre les sources de droite et de gauche, pensant que cela va donner un équilibre », a déclaré Broussard. « La qualité des sources les plus populaires à gauche et à droite varie considérablement. »

Les législateurs du GOP allèguent une conspiration Big Tech, alors même que d’anciens employés de Twitter les réfutent

De telles tentatives peuvent s’avérer ardues. Plus tôt cette semaine, la société de médias Messenger annoncé un nouveau partenariat avec la société d’IA Seekr pour « éliminer les préjugés » dans l’actualité. Pourtant, le site Internet de Seekr qualifie certains articles du réseau d’information pro-Trump One America News de « centraux » et de fiabilité « très élevée ». Pendant ce temps, plusieurs articles de l’Associated Press ont été jugés « très faibles ».

Les entreprises technologiques ont déjà été confrontées à des réactions négatives suite à des décisions similaires sur les réseaux sociaux. Lorsque Facebook a dévoilé son onglet spécialisé « Actualités » en 2019, les organismes de surveillance des médias ont critiqué le projet pour avoir inclus Breitbart News, un média Web lié à des causes de droite autrefois dirigé par l’ancien conseiller de Trump Stephen K. Bannon, aux côtés de médias traditionnels, dont The Post.

Depuis le début de l’année, les républicains du Congrès ont intensifié la pression sur les entreprises technologiques adopter une approche non interventionniste face à la désinformation, en ouvrant une enquête sur des allégations de longue date selon lesquelles l’industrie est partiale et en collusion avec les démocrates pour censurer leurs opinions en ligne.

Amazon a largement évité les escarmouches concernant la parole en ligne, bien que son fournisseur de services cloud AWS et son service de streaming vidéo Twitch aient procédé à des retraits très médiatisés à la suite des attaques du 6 janvier. Le représentant Jim Jordan (R-Ohio), président du comité judiciaire de la Chambre et candidat au poste de président de la Chambre, a assigné à comparaître le directeur général d’Amazon, Andy Jassy, ​​en février, pour obtenir des informations sur la question de savoir si le pouvoir exécutif avait « contraint et collaboré » avec l’entreprise pour censurer l’information. en ligne.

La recherche sur la désinformation cède sous les attaques juridiques du GOP

On ne sait pas depuis combien de temps l’assistant vocal Alexa d’Amazon propose de fausses déclarations en réponse aux questions sur les élections de 2020. Broussard a déclaré qu’il était également possible que les réponses reflètent le désinvestissement d’Amazon dans la version actuelle d’Alexa, alors que la société cherche à redémarrer son assistant vocal. (Une revue du Washington Post de septembre a révélé que la nouvelle version d’Alexa, un croisement entre l’assistant et ChatGPT, se trompait à plusieurs reprises dans les questions.)

« C’est ce qui arrive aux plateformes technologiques abandonnées », a-t-elle déclaré. « Ils sont exploités par de mauvais acteurs. »

Alexa est une exception en répondant incorrectement si les élections de 2020 ont été volées. Lors de tests effectués par The Post, Google Home a déclaré que même William P. Barr, le propre procureur général de Trump, avait déclaré que l’élection n’avait pas été volée, citant KCRA, une filiale de NBC. Siri propose une liste de liens comprenant KCRA, Associated Press et une revue à comité de lecture de l’Académie nationale des sciences contestant les allégations de fraude électorale systématique.

ChatGPT, qui s’appuie sur une technologie plus avancée de « grand modèle linguistique », présente un débat sans équivoque sur le vol électoral, citant de multiples audits, recomptages et décisions de justice qui ont affirmé la légitimité des résultats des élections.

Les législateurs des deux partis s’inquiètent de plus en plus du rôle de l’IA dans les élections, en particulier du rôle des chatbots IA. La sénatrice Amy Klobuchar (Démocrate-Minn.) a parlé de demander à ChatGPT ce que les électeurs devraient faire s’il y avait des files d’attente dans un bureau de vote à Bloomington, Minnesota. Le chatbot a répondu : « Allez au 1234 Elm Street ». Cependant, Klobuchar affirme que l’emplacement n’existe pas.

« Imaginez si cela se produisait le jour du scrutin », a-t-elle déclaré lors d’une récente conférence de presse. OpenAI, le créateur de ChatGPT, a refusé de commenter.

Pourtant, malgré une demande croissante au Congrès de répondre à la menace que représente l’IA pour les élections, une grande partie de l’attention s’est concentrée sur les deepfakes.

Cependant, Glick a averti qu’Alexa et les systèmes basés sur l’IA pourraient « potentiellement doubler les dégâts causés ».

« Si vous disposez de modèles d’IA issus d’un Internet rempli de plateformes qui ne se soucient pas de la préservation de la démocratie… vous obtiendrez des informations qui incluent des courants sous-jacents vraiment dangereux », a-t-il déclaré.