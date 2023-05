Alexa d’Amazon ne ressemblera plus à Shaquille O’Neal

Les « personnalités » célèbres pour Alexa d’Amazon appartiendront au passé.

Selon la société pages produits pour les voix off de célébrités disponibles, notamment Shaquille O’Neal, Samuel L. Jackson et Melissa McCarthy, vous ne pouvez plus acheter une voix, qui était au prix de 5 $ chacune.

« Après trois ans, nous réduisons les voix des célébrités », a déclaré un porte-parole d’Amazon. « Les clients pourront continuer à utiliser ces voix pendant une durée limitée et pourront contacter notre service client pour un remboursement. »

Si vous avez déjà acheté la célèbre personnalité de McCarthy ou O’Neal, vous pourrez l’utiliser jusqu’au 30 septembre. Si vous avez acheté la voix off de Jackson pour Alexa, vous pouvez l’utiliser jusqu’au 7 juin. (Le fiche produit pour la voix de Jackson indique que les clients peuvent utiliser la compétence jusqu’en avril 2023, mais Amazon a déclaré à CNET que les clients peuvent utiliser la voix de Jackson jusqu’au 7 juin.) La nouvelle a été rapportée plus tôt par Le bord.

La fonction de voix de célébrité est compatible avec la plupart des appareils Echo, à l’exception des Echo et Echo Dot de première génération et des appareils portables, par Amazon. Pour utiliser une voix de célébrité, vous ouvririez la voie normale d’Alexa en disant « Hey, O’Neal » (ou Jackson ou McCarthy), puis leur demanderiez de configurer une minuterie, de régler une alarme, de raconter une blague ou un histoire, ou faire tout autre truc venu avec cette voix spécifique. (Comme The Verge l’a rapporté, chaque « personnalité » célèbre pour Alexa est limitée. Amazon dit que les célébrités ne peuvent pas faire « des listes de courses, des rappels ou des compétences ».)

Si vous souhaitez jouer avec des voix ou des accents supplémentaires pour Alexa, vous pouvez toujours choisir parmi une variété d’accents pour Alexa en américain, australien, britannique, canadien et indien. Pour le changer, dites « Alexa, change de voix » ou accédez aux paramètres de l’appareil sur l’application Alexa.

En attendant, voici 50 des meilleures compétences d’Alexa, ainsi que certaines des commandes vocales ultimes que vous devriez donner à Alexa.