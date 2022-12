Alexa d’Amazon ajoute des fonctionnalités de synthèse vocale, de gestes et de sous-titrage

Amazon a ajouté mardi trois nouveaux Alexa fonctionnalités de son écran intelligent Echo Show qui visent à améliorer accessibilité.

Le premier, appelé Gestes, permet aux utilisateurs de supprimer les minuteries en levant simplement la main. Si quelqu’un ne veut pas parler à Alexa ou toucher l’écran Echo Show parce qu’il cuisine, par exemple, il peut simplement faire face à la caméra pour ignorer une minuterie. Cette fonctionnalité permet également aux clients non verbaux ou à mobilité réduite d’interagir plus facilement avec leur appareil. Pour activer les gestes, accédez à Réglagesalors Options de l’appareilalors Gestes.

Une autre nouvelle fonctionnalité est la synthèse vocale, qui permet aux utilisateurs de taper des phrases et de les faire parler à haute voix sur leur Echo Show. Celle-ci est disponible via Appuyez sur Alexa, qui vous permet d’accéder à Alexa en appuyant sur les commandes de votre écran Echo Show, au lieu de passer par la voix. Vous pouvez désormais enregistrer des raccourcis pour des phrases courantes telles que “J’ai faim”, qui seront ensuite prononcées à haute voix via la synthèse vocale. Cela peut être utile pour les personnes ayant des troubles de la parole ou qui sont non verbales ou non parlantes.

Amazone



Enfin, une fonctionnalité de sous-titres consolidés vous permet d’activer Sous-titrage des appels, Sous-titrage et Sous-titrage Alexa en même temps sur tous les appareils Echo Show pris en charge. Le sous-titrage des appels vous permet de voir les sous-titres des appels Alexa en temps réel, tandis que le sous-titrage Alexa vous montre les sous-titres des réponses d’Alexa. Pour activer les sous-titres consolidés, balayez vers le bas depuis le haut de votre appareil Echo Show pour sélectionner Réglagespuis touchez Accessibilité et choisissez Légendes.

Amazon est l’une des nombreuses entreprises technologiques qui s’efforcent de rendre ses produits et services plus accessibles. L’année dernière, Apple a ajouté des sous-titres en direct sur iPhone, iPad et Mac pour aider les gens à suivre l’audio et la vidéo sur FaceTime, les applications de visioconférence et les médias en streaming. Pendant ce temps, Google a lancé une fonctionnalité sur ses téléphones Pixel 7 appelée Cadre guidé qui aide les utilisateurs aveugles et malvoyants à prendre des selfies. Et Comcast a dévoilé une nouvelle télécommande TV conçu avec des fonctionnalités d’accessibilité, y compris la technologie de commande vocale, de grands boutons rétroéclairés et une taille de police plus grande.

En octobre, l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign a été le fer de lance de la Projet d’accessibilité vocale, qui vise à rendre la technologie de reconnaissance vocale plus utile pour les personnes présentant divers schémas d’élocution et handicaps. L’initiative est soutenue par Amazon, Apple, Google, Meta et Microsoft.