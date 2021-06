Alexa Bliss réagit aux vives critiques des fans après sa victoire en enfer dans une cellule

Certains internautes adorent s’en prendre à certains des lutteurs de la WWE et Alexa Bliss en fait partie. L’ancienne championne féminine a déjà fait face à plusieurs incidents en ligne malheureux dans le passé. Cependant, après ses récentes performances à WWE Hell In A Cell, suivies d’épisodes WWE Monday Night RAW ont suscité beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux. Les critiques de la superstar se sont poursuivies cette semaine à propos du nouveau personnage de Bliss, mais cela ne la dérange pas et l’a rendu dans son propre style.

« Ils peuvent dire ce qu’ils veulent », a écrit Bliss avec une photo de RAW lundi soir. La photo la montre rampant sur le tapis pendant son match contre Nia Jax et Shayna Baszler. Bliss a ajouté: « Je m’amuse vraiment. »

Voir ici :

La réponse de Bliss sur le site de microblogging a recueilli près de 18 000 likes et des centaines de réactions d’utilisateurs. Plusieurs fans ont exprimé leur appréciation pour son nouveau personnage et ont écrit qu’elle « fait un excellent travail ». Alors que d’autres ont commenté son nouveau gadget et l’ont exhortée à continuer de s’amuser. Voici un aperçu de quelques-uns d’entre eux.

Un utilisateur a écrit qu’il « s’amusait » à la regarder.

On s’amuse à te regarder, alors merci !— Avi Arna (@ZigMonVIII) 23 juin 2021

Un autre utilisateur a répondu en déclarant que s’amuser est « tout ce qui compte » et lui a demandé de « continuer son travail incroyable ».

Tout ce qui compte, continuez ce travail incroyable – Bobby Mathis (@BobbyMathis11) 23 juin 2021

Un troisième a commenté les mêmes lignes et a écrit qu’il « aime » ce que la star de la WWE « fait ».

Continuez à faire un excellent travail, à aimer ce que vous faites.— Cplcash (Dan) (@Cplcash) 23 juin 2021

Un autre a utilisé un GIF mettant en vedette le lutteur et, tout en la taguant dans le message, a écrit «fier de toi».

« J’adore cette version de toi », a fait remarquer un autre.

J’aime vraiment cette version de toi lexi— VIPER (@VIP3R187) 23 juin 2021

Pendant ce temps, la WWE investit massivement dans Alexa Bliss, à tel point que la société lui laisse de la place non seulement dans les promos, mais aussi sur le ring. Cela est évident car Bliss a reçu un nouveau thème d’entrée et de nouveaux graphismes à son arrivée sur RAW de cette semaine.

Elle a fait équipe avec Nikki Cross et a également confirmé leur place dans un Money in the Bank en battant Nia Jax et Shayna Baszler. La paire rejoint Asuka et Naomi en tant que participantes confirmées dans le match Women’s Money In the Bank Ladder prévu le mois prochain.

