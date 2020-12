Le segment de télévision à la carte (PPV) de la WWE TLC dimanche a été riche en événements et mémorable. Quelques matchs TLC passionnants, le retour de Charlotte Flair et Randy Orton allumant « The Fiend » Bray Wyatt en feu pour mettre fin au spectacle – tous se sont démarqués comme de grands moments de l’événement. Raw de cette semaine a non seulement traité toutes les retombées de l’émission du week-end, mais a également mis en place The Royal Rumble prévu le 26 janvier 2021.

Voici un aperçu de l’épisode de lundi soir:

Alexa Biss prévient Randy Orton « Le démon sera de retour »

Dana Brooke et Mandy Rose contre Nia Jax et Shayna Baszler

Le match a commencé après la pause et Mandy Rose, Shayna Baszler a commencé pour leurs équipes. Après une série de coups d’épaule et de démontages entre les deux équipes, le match s’est terminé lorsque Baszler a remporté la victoire sur Brooke.

Gagnants: Nia Jax et Shayna Baszler

Drew Gulak contre Angel Garza

Avant de sortir pour serrer les cornes avec Drew Gulak, Angel Graza a donné une interview rapide dans les coulisses. Il a ensuite affronté Gulak et tous deux se sont affrontés avec quelques coups. Gulak a même renversé une soumission que Graza a essayé d’appliquer, il s’est libéré de celle-ci, puis a frappé un coup de hanche, mais à la fin, il a heurté une botte au visage. Enfin, Graza l’a cloué avec un superkick avant d’employer le Wing Clipper pour la victoire.

Gagnant: Angel Garza

T-Bar contre Ricochet

Dans une vague d’événements, Ricochet a chargé au T-Bar après la cloche et a tout de suite tenté de prendre le dessus. Il a été surpris en train d’essayer de frapper une bandoulière et de frapper quelques genoux contre le corps avant de le jeter sur le tapis. En fin de compte, T-Bar a frappé son finisseur pour la victoire.

Gagnant: T-Bar

The Hurt Business vs Riddle et Jeff Hardy

Le match n’a même pas commencé avant une demi-heure alors que Riddle et Jeff Hardy sont montés sur scène et ont échangé quelques mots avec The Hurt Business. Soudainement, Lashley a fait tomber Riddle tout de suite lorsque le match a finalement commencé. L’ancien combattant du MMA s’est déchaîné mais Lashley a empêché MVP d’être épinglé. Tout s’est terminé lorsque le All Mighty a terminé Hardy avec le Hurt Lock.

Gagnant: The Hurt Business

Gran Metalik contre Jaxson Ryker

Alors qu’Elias donnait une promo de spectacle, Gran Metalik et Lince Dorado sont venus sur le ring qui s’est finalement transformé en match entre Jaxson Ryker et Metalik. Elias a été autorisé à s’asseoir sur le ridoir supérieur et à jouer jusqu’à ce que Metalik l’abatte avec un ouragan. Tout a culminé lorsque Ryker a frappé le luchador avec un chokeslam pour la victoire.

Gagnant: Jaxson Ryker

Asuka et Charlotte contre Peyton Royce et Lacey Evans

Royce et Asuka ont commencé par un échange. Evans s’est taguée et elle a pu balayer la jambe d’Asuka mais a raté un coude de fronde. Charlotte a tout de suite effectué un suplex du dos qui a fait atterrir Lacey Evans dans un angle très effrayant. Ils ont continué à se marquer et à se disputer, mais ont réussi à garder Asuka coincé jusqu’à ce qu’elle frappe Royce avec un suplex. En fin de compte, la reine a obtenu le tag et a éliminé les deux adversaires avec facilité alors qu’elle s’est retrouvée avec une victoire.

Gagnants: Charlotte Flair et Asuka

Holiday Street Fight: Drew McIntyre, Sheamus et Keith Lee contre AJ Styles, The Miz et John Morrison

Le combat de rue de vacances avait un cadre unique car il y avait une table installée au bord du ring avec des chapeaux du père Noël, des biscuits et du lait. Il y avait également plusieurs arbres de Noël et des cadeaux emballés autour du ring pour un look festif authentique.

Morrison commence avec Sheamus alors qu’ils se bloquent et Morrison prend le dessus avec les avant-bras. Sheamus a laissé tomber Morrison et l’a matraqué. Morrison l’a suivi avec une soumission de jambe, permettant à Miz de se connecter et de prendre le relais. Les équipes ont utilisé les accessoires festifs pour se battre. À la fin, Morrison a été frappé dans les bras d’Omos, tandis qu’Omos a de nouveau claqué Morrison à travers la table au bord du ring. Lee a ensuite frappé Miz avec une bombe spirituelle au milieu d’un anneau pour que l’épingle remporte le match. Après la dernière cloche, un Celtic Warrior frustré a donné un Brogue Kick à Lee, à la grande consternation de McIntyre.

Gagnants: Keith Lee, Drew McIntyre et Sheamus