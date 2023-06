Alex Zendejas de l’USMNT vise un rôle de leader à la Gold Cup

CHICAGO – Alex Zendejas a déclaré qu’il souhaitait assumer un rôle de leadership actif au sein de l’équipe nationale masculine des États-Unis après s’être engagé dans l’USMNT plus tôt cette année.

Zendejas est l’un des cinq joueurs américains qui faisaient partie de l’alignement du Final Four de la Ligue des Nations de la Concacaf et qui fait maintenant partie de l’équipe du manager par intérim BJ Callaghan pour la campagne de la Gold Cup, qui débutera samedi contre la Jamaïque à Soldier Field.

L’ailier du Club América, 25 ans, a engagé sa carrière de joueur international aux États-Unis plutôt qu’au Mexique cette année, mais il est impliqué depuis longtemps dans les programmes américains depuis l’âge de 13 ans.

« J’espère que je pourrai jouer un rôle de leader », a déclaré Zendejas vendredi lors d’une conférence de presse. « J’ai l’impression que BJ m’a donné la confiance nécessaire pour le faire. J’essaie de tirer parti de ce que j’ai obtenu des gars du camp de la Ligue des Nations et de l’apporter à la Gold Cup. »

Les États-Unis ont impressionné lors de la Ligue des Nations plus tôt en juin, battant leur rival le Mexique 3-0 lors de la demi-finale du 15 juin et remportant la finale 2-0 contre le Canada dimanche dernier. Zendejas a regardé les deux compétitions depuis le banc, mais cela ne l’a pas empêché d’apprécier l’expérience.

Callaghan a plaisanté en disant que le moment le plus drôle qu’il ait vu impliquant Zendejas était de le regarder savourer un repas dans la salle de l’équipe sans chemise, mais portant toujours une médaille de la Ligue des Nations.

« Vous pouviez dire à quel point ce moment était important pour lui, et c’est quelque chose que j’étais heureux qu’il ait pu vivre avec l’équipe. J’espère que nous continuerons à avoir un grand succès dans la Gold Cup et qu’il pourra garder son maillot une fois de plus. » dit Callaghan en riant.

Zendejas ne serait certainement pas dérangé par une autre célébration imbibée de champagne et la possibilité d’accrocher une médaille de vainqueur autour de son cou.

« Ce n’est pas tous les jours que vous soulevez le trophée, alors j’ai vraiment compris », a déclaré Zendejas. « Et c’est juste une motivation supplémentaire pour faire de même avec ce tournoi. »

Alors que le moral est au beau fixe après le triomphe des États-Unis en CNL, samedi apporte un sérieux défi. La Jamaïque est l’équipe la plus forte du groupe américain de la Gold Cup, avec une liste remplie de talents de Premier League comme l’attaquant de West Ham Michail Antonio, l’ailier d’Aston Villa Leon Bailey et, le dernier ajout, l’attaquant d’Everton Demarai Gray. Un autre joueur hors pair de la Premier League, le défenseur central de Brentford Ethan Pinnock, fait partie de l’équipe mais n’a pas encore rejoint l’équipe pour des raisons personnelles.

Alejandro Zendejas a fait ses débuts aux États-Unis cette année lors d’une exhibition le 25 janvier contre la Serbie. Omar Véga/Getty Images

Mais Callahan s’attend toujours à un défi de taille de la part des Reggae Boyz.

« Nous regardons la liste que la Jamaïque a pu amener ici pour la Gold Cup, et je ne pense pas que ce soit un secret dans notre camp qui est probablement l’équipe jamaïcaine la plus talentueuse à laquelle nous allons faire face. Vous avez des tonnes d’expérience des joueurs, des jeunes joueurs et aussi des joueurs qui ont très bien performé dans la Gold Cup pendant de nombreuses années pour eux », a-t-il déclaré. « Nous attendons une équipe motivée qui, selon nous, peut vous faire plier ou vous blesser de différentes manières, dans de nombreuses phases du jeu. »

Alors que les États-Unis entrent également dans ce tournoi le champion en titre, Callaghan a déclaré qu’il souhaitait que son équipe considère la phase de groupes comme sa propre compétition.

« Nous envisageons vraiment cela comme deux tournois », a déclaré Callaghan. « Il y a un tournoi à élimination directe auquel nous devons gagner l’opportunité d’accéder en jouant d’abord la phase de groupes. Donc, l’accent en ce moment avec le groupe, le message est juste que nous comprenons que nous allons être ici à partir de demain jusqu’au 2 juillet et nous devons gagner une opportunité de nous qualifier pour les huitièmes de finale. »

Après le match de samedi, les États-Unis affronteront Saint-Kitts-et-Nevis à Saint-Louis, Missouri, et clôtureront la phase de groupes contre Trinité-et-Tobago à Charlotte, Caroline du Nord.