Alex Walmsley: L’Angleterre sans accessoire de St Helens pour le match des All Stars des Nations Unies | Nouvelles de la ligue de rugby

Alex Walmsley ne participera pas à l’affrontement entre l’Angleterre et le Combined Nations All Stars vendredi par mesure de précaution contre un problème de genou

L’Angleterre sera privée du pilier de St Helens, Alex Walmsley, pour le match de vendredi contre le Combined Nations All Stars.

L’ancien attaquant de Batley, qui a disputé les 12 matches de son club jusqu’à présent cette saison, a été vu en train de regarder la séance d’entraînement de l’Angleterre au stade AJ Bell de Salford mardi sur la touche et a été retiré de l’équipe de Shaun Wane pour des raisons médicales.

Un porte-parole de l’Angleterre a déclaré: « Alex s’est entraîné avec l’Angleterre hier, mais a ressenti une gêne avec une maladie du genou existante.

Angleterre vs Combined Nations All Stars Vivre de

« Bien que la blessure soit mineure, le personnel médical a recommandé une approche de précaution. »

Le porte-parole a déclaré qu’aucun remplaçant ne sera appelé et que l’entraîneur Shaun Wane finalisera son alignement lors de la course par équipe vendredi à partir d’une équipe de 18 joueurs.

Wane a inclus six joueurs non capés dans l’équipe d’Angleterre – Tom Davies, Ash Handley, Morgan Knowles, Paul McShane, Mikolaj Oledzki et Joe Philbin.

Knowles et Philbin ont représenté respectivement le Pays de Galles et l’Irlande lors de la dernière Coupe du monde et ont désormais fait allégeance à l’Angleterre.

L’ancien demi-arrière des Raiders de Canberra, George Williams, n’est pas considéré comme apte au match, ayant joué pour la dernière fois pour les Raiders il y a plus de quatre semaines.