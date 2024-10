Alex Van Halen et David Lee Roth de Van Halen ont failli en venir aux mains avant d’annuler leur tournée de retrouvailles

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Alex Van Halen a affirmé qu’une dispute entre lui et David Lee Roth avait presque dégénéré en violence et avait mis fin aux projets de tournée de retrouvailles de Van Halen après la mort d’Eddie Van Halen.

Lors d’une récente interview avec Rolling Stone, le batteur de 71 ans, qui était le frère d’Eddie, a rappelé que lui et le chanteur de 70 ans avaient commencé à répéter pour une tournée après Eddie. décédé en octobre 2020 après un grave accident vasculaire cérébral suite à une bataille contre un cancer de la gorge.

Suite à des discussions avec Brian May de Queen concernant la façon dont le groupe honore leur défunt leader Freddie Mercury lors de leurs tournées, Alex a contacté Roth pour qu’il reconnaisse le regretté guitariste dans leurs concerts.

« C’est ce qui a fait déborder le vase, et je peux être honnête à ce sujet maintenant », a déclaré Alex. « On m’a dit : ‘Dave, à un moment donné, nous devons avoir une reconnaissance très manifeste – pas un salut – mais une reconnaissance d’Ed dans le concert. Si vous regardez comment Queen le fait, ils montrent d’anciennes images.’ Et au moment où j’ai dit que nous devions reconnaître Ed, Dave f—–‘ a fait sauter un fusible.… »

« Le vitriol qui en a résulté était incroyable », a-t-il ajouté.

Le batteur a affirmé que Roth avait complètement rejeté l’idée, la trouvant apparemment « offensante ».

Le représentant de Roth n’a pas répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Alex a rappelé qu’il avait eu une vive réaction à son désaccord avec Roth.

« Je viens de la rue », a-t-il déclaré. « ‘Tu me parles comme ça, mère—–, je vais te battre la cervelle. Tu as compris ? » Et je le pense vraiment. Et c’est comme ça que ça s’est terminé.

« C’est juste, mon Dieu. C’est comme si je ne le connaissais plus », a-t-il déclaré à Rolling Stone. « Je n’ai que le plus grand respect pour son éthique de travail et tout ça. Mais, Dave, tu dois travailler en communauté, mère—–. Ce n’est plus toi seul. »

Avant le combat, Alex a déclaré que les deux prévoyaient d’enrôler le guitariste Joe Satriani et le bassiste potentiellement original de Van Halen, Michael Anthony, pour la tournée de retrouvailles.

Cependant, Alex a déclaré à Rolling Stone qu’il ne pourrait de toute façon pas faire de tournée car sa mobilité était limitée en raison d’une blessure à la colonne vertébrale qu’il avait subie en 2022.

« C’est dommage d’un côté, mais ça va de l’autre », a déclaré Alex. « Parce que maintenant, rétrospectivement, jouer les anciennes chansons ne rend vraiment hommage à personne. C’est comme un juke-box, à mon avis.… Trouver un remplaçant à Ed ? Ce n’est tout simplement pas pareil. »

« Le cœur, l’âme, la créativité et la magie, c’était Dave, Ed, Mike et moi », a-t-il ajouté.

La dernière tournée de Van Halen a eu lieu en 2015, avec le groupe comprenant Alex, Eddie, Roth ainsi que le fils d’Eddie, Wolfgang Van Halen, qui a remplacé Anthony à la basse en 2006 après le départ de ce dernier en 2004.

En 2021, Roth a annoncé qu’il se retirait de sa carrière musicale, mais a depuis évoqué un retour potentiel.

Lors de son entretien avec Rolling Stone, Alex a déclaré qu’il avait toujours été le membre du groupe le plus proche de Roth. Il a déclaré au média qu’il avait appelé Roth en premier après la mort d’Eddie et a soutenu que les deux étaient « toujours en contact ».

Lors d’un épisode de janvier du podcast de Roth « The Roth Show », le chanteur a lancé une tirade contre Wolfgang, qu’il a qualifié à plusieurs reprises de « ce f—— gamin ».

En parlant avec Rolling Stone, Alex a adopté une approche légère face au discours de Roth contre son neveu, expliquant que cela devait être considéré comme un compliment.

« Pour moi, c’est un signe de respect », a déclaré Alex. « Il pense en fait que Wolfie est au même niveau que le vieux maître Dave, n’est-ce pas ? L’autre chose est que Wolf peut facilement prendre soin de lui-même. Ce n’est pas un problème. »