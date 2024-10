Alex Van Halen brise le silence dans une interview franche avec Rolling Stone

Alex Van Halen a rompu son silence.

Dans une nouvelle interview de Rolling Stone avec Brian Hiatt (avec un reportage supplémentaire de Kory Grow), Alex a parlé de la perte de son frère Edward, de son état de santé actuel, de l’échec de la tournée post-Edward avec David Lee Roth, de la musique inédite de Van Halen, d’un possible biopic de Van Halen, et bien plus encore.

Vous trouverez ci-dessous une répartition des commentaires d’Alex dans l’article, que vous pouvez lire dans son intégralité. ICI:

Les conséquences de la mort d’Edward Alex a déclaré avoir vécu un « chagrin océanique », ce qui lui a valu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique. «Je me suis arrêté», a déclaré Alex. «Je criais et je hurlais. J’étais hors de moi.

État de santé actuel Alex n’a pas pu jouer de la batterie ces dernières années en raison d’une blessure à la colonne vertébrale, mais a récemment pu à nouveau jouer sur des pads d’entraînement. Il est également capable de remarcher grâce à une thérapie expérimentale à base de cellules souches dispensée par un médecin. « Si tu m’avais vu il y a six mois, tu y irais, mec, je suis dans un triste état. » Alex présentait des signes de problèmes de dos, mais sa colonne vertébrale a finalement cédé en 2022 alors qu’il se trouvait sur un stand de tir avec des amis. « Le fusil m’a donné un coup de pied dans les fesses et m’a brisé le dos instantanément. Et puis j’ai passé un an par terre. Je regarde juste le plafond. Nous sommes devenus les meilleurs amis.

Sur la sobriété Alex a arrêté de boire pour la première fois en 1986 après le décès de son père Jan Van Halen. Edward a fait une tentative infructueuse de sobriété à peu près au même moment. Alex a ajouté qu’il a passé tout le 21e siècle sobre grâce en grande partie à avoir trouvé la stabilité avec sa femme depuis 24 ans, Stine, artiste et équestre. « Il y a une partie de moi qui relève du bon sens », a déclaré Alex. « Si ça doit me faire chier, pourquoi devrais-je faire ça ?… Le bon sens n’était pas le point fort d’Ed. »

L’échec de la tournée post-Eddie Les rumeurs d’une tournée hommage à Edward Van Halen avec Alex et David Lee Roth étaient vraies. Alex et Roth ont commencé les premières répétitions de cette tournée, avec deux musiciens du groupe solo de Roth servant de « remplisseurs de sièges ». L’idée était de faire éventuellement appel à Joe Satriani à la guitare, et peut-être même au bassiste original Michael Anthony, qui n’avait pas joué avec Van Halen depuis 2004, après quoi Alex et Eddie l’ont remplacé par le fils alors adolescent d’Eddie, Wolfgang Van Halen. Mais dès les premières répétitions, Alex a commencé à ressentir un engourdissement, une neuropathie périphérique, en particulier au niveau des pieds. Mais même si Alex parvenait à se produire sur scène, la tournée prévue s’est arrêtée brutalement. Après plusieurs conversations téléphoniques avec Brian May du Queen’s, Alex a eu l’idée de rendre hommage à Edward. « Ce qui a fait déborder le vase, et je peux être honnête à ce sujet maintenant », a déclaré Alex, « c’est que j’ai dit : ‘Dave, à un moment donné, nous devons avoir une déclaration très ouverte – pas une révérence – mais une reconnaissance de Ed dans le concert. Si vous regardez comment Queen le fait, ils montrent d’anciennes images. Et au moment où j’ai dit que nous devions reconnaître Ed, Dave a fait sauter un fusible…. Le vitriol qui en est sorti était incroyable.

Alex a déclaré que Roth avait simplement refusé de rendre hommage à son frère, trouvant l’idée même offensante, pour des raisons qu’il ne pouvait pas comprendre. « Je viens de la rue », dit-il. « Tu me parles comme ça, enfoiré, je vais te casser la cervelle. Vous l’avez compris ? Et je le pense vraiment. Et c’est comme ça que ça s’est terminé. C’est juste, mon Dieu. C’est comme si je ne le connaissais plus. Je n’ai que le plus grand respect pour son éthique de travail et tout ça. Mais Dave, tu dois travailler en communauté, enfoiré. Ce n’est plus toi seul. Rolling Stone a déclaré que Roth avait refusé de commenter.

Sammy Qui ? Rolling Stone a déclaré qu’Alex ne prononcerait même pas le nom de Sammy Hagar lors de l’interview. « Le cœur, l’âme, la créativité et la magie, c’était Dave, Ed, Mike et moi », a déclaré Alex, qui a ensuite déploré la fin de l’ère originale de Van Halen. « C’était la chose la plus décevante que j’ai vécue dans ma vie, la chose qui me semblait la plus inutile et la plus injuste. Jusqu’à ce que je perde mon frère.

Comment le solo « Beat It » d’Edward a conduit à la rupture Alex sentit qu’Eddie avait fait un pas majeur vers la destruction du groupe en 1982 lorsqu’il accepta de jouer le solo de guitare sur « Beat It » de Michael Jackson, ce qui, à son tour, conduisit Roth à poursuivre ses propres aventures solo. Alex a dit à Eddie de ne pas le faire et aurait préféré que Jackson soit invité sur un album de Van Halen. « Pourquoi prêteriez-vous vos talents à Michael Jackson ? Putain, je ne comprends tout simplement pas », a-t-il déclaré. « Et le plus drôle, c’est qu’Ed a menti pour s’en sortir en disant : « Oh, qui connaît ce gamin de toute façon ? Vous avez fait l’erreur ! Avouez. N’ajoutez pas l’insulte à l’injure en agissant de manière stupide.

Un Van Halen à la façade d’Ozzy ? Vers 2001, Alex et Edward ont approché l’épouse et manager d’Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne, et ont élaboré un plan pour un album de Van Halen avec Ozzy. Juste avant de commencer à travailler, les Osbourne ont pris rendez-vous avec MTV et leur émission de téléréalité a eu lieu à la place. Ozzy Osbourne a confirmé l’histoire dans un e-mail adressé à Rolling Stone : « Oui, nous en parlions », a-t-il écrit. «C’est quelque chose qui, s’il s’était concrétisé, aurait été phénoménal. Eddie et Alex étaient de grands amis à moi depuis très longtemps et c’est un de mes regrets que nous ne nous soyons jamais mis ensemble. Les Osbournes ont malheureusement gêné la création de nouvelle musique à cette époque.

Jammer avec Chris Cornell Alex ne se souvenait pas exactement quand, mais a déclaré qu’il avait déjà eu une jam session avec Chris Cornell et qu’il avait envisagé de lui pour le rôle du chanteur de Van Halen. « Chris était dans une partie très fragile de sa vie, pour ainsi dire », a-t-il déclaré. «Je me suis mis derrière la batterie et il a commencé à jouer de la basse. Nous avons joué 45 minutes. Cet enfoiré s’est tellement impliqué qu’il a commencé à saigner. J’ai dit : « C’est l’homme que tu veux. » Et puis il est mort.

Edward voulait juste l’approbation Vers 2006, Edward est venu voir Alex avec un projet parallèle sur lequel il travaillait. « Ma femme et moi étions assis là, et je le regardais : ‘C’est quoi cette merde’, n’est-ce pas ? » Alex se souvient. « Et il dit : ‘Tu vois ? Après tout, petit frère peut faire quelque chose. Si j’avais été plus réceptif au fait que tout ce qu’il voulait, c’était son approbation, j’aurais dit : « C’est la meilleure putain de chose que j’ai jamais vue. » Mais à ce moment-là, je pensais plutôt : « Ed, de quoi tu parles ? Que demander de plus ? Vous avez déjà le…. Tu es le roi du…’ Tu sais, ça n’avait tout simplement pas de sens pour moi. Et maintenant, quand j’y pense, ça me donne envie de pleurer.

Le talent d’Edward était un cadeau et une malédiction Alex est convaincu que les drogues et l’alcool qu’Edward a utilisés pour faire face à ses insécurités ont finalement aidé le cancer à lui coûter la vie. « Posséder tout ce talent était probablement la plus grande malédiction qu’il ait jamais portée », a déclaré Alex. « Le fait est qu’Ed était un joueur incroyable, mais en fin de compte, il l’a payé de sa santé, de sa vie. »

Musique inédite Alex a déclaré qu’il y avait des tonnes de musique inédite dans les coffres de Van Halen, mais très peu de chansons terminées, et encore moins avec du chant. « Ce ne sont que de petits morceaux », dit-il. « Un tas de coups de langue ne font pas une chanson. » Mais il a dit qu’il y avait un groupe de chansons qu’il aimerait trouver un moyen de sortir, même s’il prévient que cela pourrait prendre des années. Il a contacté OpenAI, la société derrière ChatGPT, au sujet de la possibilité d’analyser « les modèles de la façon dont Edward aurait joué quelque chose » afin qu’ils puissent aider à générer de nouveaux solos de guitare. Et il a un chanteur en tête pour ce morceau. « Idéalement, ce serait Robert Plant », a-t-il déclaré, même s’il n’a pas parlé à l’ancien leader de Led Zeppelin depuis 1993. « Vous allez penser que je suis fou », a ajouté Alex. « Mais lorsque les conditions seront réunies, les choses se manifesteront. »

Un biopic de Van Halen ? Alex a dit qu’il travaillait sur un biopic sur Van Halen mais dit que nous ne devrions pas retenir notre souffle. « C’est juste un plan à long terme », a-t-il déclaré. « Je veux dire, pour mettre les choses en perspective, le film Queen a mis 30 ans à être réalisé. »

Éloge de Wolfgang En raison de la pandémie, il n’y a pas eu de funérailles après le décès d’Edward. Pas même un événement commémoratif. « C’était une chose très simple », a déclaré Alex. Eddie a été incinéré et Wolfgang a pris possession de ses cendres. «Je dois dire que Wolf a fait un travail phénoménal en gérant toute cette merde. C’était bien plus que ce dont n’importe quel jeune homme aurait dû être responsable.

Brothers doit arriver le 22 octobre et disponible au magasin Van Halen. Les fans qui commandent directement dans la boutique Van Halen recevront notre collection exclusive de tirages photo (photo ci-dessus) des jeunes frères Van Halen !