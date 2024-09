ALEX VAN HALEN annonce des événements autour du livre « Brothers »

Alex Van Halen accueillera deux « Frères » des séances de dédicaces en octobre. Le légendaire VAN HALEN le batteur participera également à un événement de conversation en direct à Los Angeles plus tard le mois prochain.

Séances de dédicaces :

Lundi 21 octobre à midi – Barnes & Noble – New York City

Mardi 22 octobre à 18h – Livres et salutations – Northvale, NJ

Événement de conversation en direct à Los Angeles :

Jeudi 24 octobre à 20h – Live Talks LA au Frost Auditorium à Culver City

Les billets et les précommandes sont disponibles dès maintenant via Van-Halen.com.

Alex Van HalenLe livre de ‘s profondément franc et perspicace, « Frères » ne ressemble à aucun mémoire de rock and roll que vous avez déjà lu. Alex Van Halen partage son histoire de famille, de camaraderie, d’immigration, de musique et de perte, et offre un hommage remarquable à son défunt petit frère et compagnon de groupe, Édouardun talent unique en son genre qui a transformé notre compréhension de ce qu’il est possible de faire avec une guitare.

« J’étais avec lui depuis le premier jour », Alex « Nous avons partagé l’expérience de notre arrivée dans ce pays et de la façon dont nous nous y sommes intégrés. Nous avons partagé un tourne-disque, une maison de 75 mètres carrés, un père et une mère, et une éthique de travail. Plus tard, nous avons partagé l’arrière d’un bus de tournée, l’alcoolisme, l’expérience de réussir, de devenir pères et oncles, et de passer plus d’heures en studio que je n’en ai passé à faire quoi que ce soit d’autre dans cette vie. Nous avons partagé une compréhension profonde que la plupart des gens ne peuvent qu’espérer atteindre au cours d’une vie. »

En 1962, Alex Van Halenson jeune frère Édouard ou Éd (jamais « Eddie« ), et leurs parents ont embarqué sur un bateau aux Pays-Bas pour émigrer en Amérique pour les promesses et les opportunités qu’elle offrait. Dix ans plus tard, les garçons ont formé un groupe et ont été lancés sur la voie de la célébrité internationale du rock. Écrit par Alex tout en étant encore en deuil Édouardla mort prématurée de « Frères » est une lettre d’amour sincère à un lien fraternel qui a transcendé les scènes publiques. Raconté avec des paroles acclamées New Yorkais écrivain Ariel Lévyce portrait intime d’un talent unique en sa génération va bien au-delà des mémoires rock standard, partageant une histoire de famille, de camaraderie, d’immigration, de musique et de perte.

De sa voix singulière, Alex se souvient de l’enfance des frères, d’abord aux Pays-Bas, puis dans la classe ouvrière de Pasadena, en Californie, où ils ont très tôt lutté contre leur statut d’étrangers et d’immigrants. Ils ont acquis des perspectives différentes sur la vie grâce à leur père musicien itinérant et à une mère indonésienne très sage. Édouard à la guitare et Alex à la batterie, ils formeront un groupe éponyme qui vendra plus de 80 millions de disques et jouera à guichets fermés dans le monde entier pendant quatre décennies.

Une histoire fascinante d’un groupe légendaire, de son talent et de la passion de créer, « Frères » emmène les lecteurs au cœur de l’histoire avec des histoires de politique musicale, de luttes intestines et de nombreux comportements de mauvais garçons. Mais surtout AlexLa représentation de la fraternité, de la musique et de l’amour durable transparaît dans le drame. « Frères » fournit la version définitive de Edward Van Halenla vie et la mort de celui qui le connaissait et l’aimait le mieux.

La publication aux États-Unis et au Canada aura lieu le 22 octobre 2024 ; Harper Le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande suivront respectivement les 24 et 30 octobre.

Selon Van-Halen.comla version livre audio de « Frères » contiendra une chanson inédite composée par Alex et Eddie Van Halen. Intitulé « Inachevé »c’est le dernier morceau de musique qu’ils ont écrit ensemble et peut être entendu comme Alex raconte son histoire.

Les fans qui commandent ce livre à partir de VanHalenStore.com recevra un objet de collection exclusif gratuit en bonus.

« Frères » sera également disponible sous forme de livre audio de 720 minutes et de livre électronique.

Alex et Eddie formé un groupe appelé MAMMOUTH à Pasadena, en Californie en 1972, puis rebaptisé VAN HALEN quand le chanteur David Lee Roth rejoint le groupe et, plus tard, bassiste Michel Antoine.

VAN HALEN était l’un des plus grands groupes de rock du pays dans les années 1980, avec des tubes comme « Courir avec le diable », « Danser toute la nuit », « Chaud pour le professeur », « Panama » et « Saut ». Le groupe, qui comprenait plus tard Sammy Hagar au chant, a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2007.

Le Van Halen la famille a déménagé à Pasadena après avoir émigré aux États-Unis depuis les Pays-Bas en 1962.

Selon Batteur moderne, Alex a joué un rôle déterminant dans VAN HALENLe son électrisant et dramatique de , menant la section rythmique sur des tubes marquants comme « Je ne parle pas d’amour », « Déchaîné » et « Panama »Son travail de pédale de contrebasse tout au long « Chaud pour le professeur » a été profondément influent, combinant des prouesses techniques avec une composition de batterie agitée et totalement originale.

De retour en 2021, Agar a dit qu’il avait essayé de tendre la main à Alex après Eddiela mort de mais il a été repoussé.

« Alex on dirait simplement qu’il ne veut pas communiquer avec qui que ce soit, » Samy dit Rock classique ultime. « Tu sais, Micro [Anthony, former VAN HALEN bassist] Il m’a contacté, et je l’ai contacté à plusieurs reprises. Je ne sais pas. Je suis sûr qu’il souffre encore de tout ça, mais je ne le harcèle pas. Je dis juste qu’il ne veut vraiment pas être ami ou qu’il ne veut pas communiquer. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons encore le reste de notre vie pour régler ça.

Quand Alex ayant eu 68 ans en mai 2021, il a commémoré l’occasion en partageant la déclaration suivante : « Premier anniversaire sans toi, ÉdLa vue depuis ma batterie ne sera plus jamais la même. VH pour toujours! »

Eddie décédé en octobre 2020 à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie. Alex était à ses côtés, comme c’était le cas Eddiele fils de, WolfgangLe tueur à gages est décédé des suites de complications liées à un cancer, a confirmé son fils.

Eddiela finale Instagram le post était un hommage à AlexLe 8 mai 2020, le guitariste a partagé une photo en noir et blanc de lui et de son frère à ses followers pour souhaiter un joyeux anniversaire au batteur.

Il a légendé la photo : « Joyeux anniversaire Al!! Je t’aime !! #vanhalen #alexvanhalen #anniversaire #mai #batteur #musicien #musiciens #famille #rock #rockclassique #groupe de rock #amour ».

Début 2022, il a été confirmé que Alex avait été en pourparlers avec Roth et guitariste Joe Satriani pour organiser un spectacle spécial en l’honneur de Eddie. Cependant, Wolfgang il a déclaré plus tard que le projet était « à un stade tellement précoce qu’il n’a même jamais décollé ».