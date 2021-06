Alex Trebek, Larry King et Regis Philbin ont reçu des hommages aux Daytime Emmy

Les légendes de la télévision Alex Trebek et Larry King, tous deux décédés ces derniers mois, ont reçu des hommages lors de la cérémonie des Daytime Emmys vendredi, mais ce n’était pas le seul honneur qui leur a été décerné. Les deux ont également remporté des Emmys.

« Péril! » L’animateur Trebek, décédé en novembre après une courageuse bataille contre le cancer du pancréas de stade 4, a remporté le prix de l’animateur de jeu télévisé, avec le syndicat « Jeopardy! » gagnant pour un jeu télévisé exceptionnel. King, décédé en janvier après avoir été hospitalisé pour COVID-19, a reçu l’excellent animateur de talk-show informatif Emmy pour « Larry King Now » sur Ora TV.

Trebek, King et un autre animateur bien-aimé, Regis Philbin, décédé en juillet, ont reçu un avis spécial lors du segment in memoriam de l’émission CBS, avec l’animatrice de prix Sheryl Underwood de « The Talk » les qualifiant de « trois géants du jour ». Après cet hommage, qui mettait en vedette des amis célèbres parlant au nom de chaque homme, la star de « The Bold and the Beautiful » Diamond White a chanté « The World’s a Better Place Grace of You » alors que d’autres à la télévision de jour qui sont décédés l’année dernière ont été photographiés sur écran.

Trebek, qui est né au Canada et est devenu célèbre en tant qu’animateur de jeu télévisé aux États-Unis, a été honoré par le Premier ministre canadien Justin Trudeau et la première dame des États-Unis Jill Biden, avec l’ancre de « Good Morning America » ​​Robin Roberts et l’acteur Ken Jeong offrant louange aussi. Martha Stewart, une invitée fréquente des interviews de King, a rendu hommage à l’animatrice de talk-show et Kathie Lee Gifford, la partenaire de longue date de Philbin dans l’émission matinale, a parlé de leur amitié. Tous les hommages ont été enregistrés dans des endroits éloignés.

Les victoires aux Emmy ont donné à la cérémonie une résonance émotionnelle supplémentaire, car les enfants de Trebek et de King ont accepté les prix au nom de leurs pères dans des discours d’acceptation enregistrés.

Emily Trebek, acceptant avec son frère Matt, a déclaré que son père adorait accueillir « Jeopardy! » alors même qu’il combattait le cancer.

« Au cours des 37 dernières années, la série est devenue sa deuxième famille. Il était toujours enthousiaste à l’idée d’aller travailler, même pendant sa bataille contre le cancer », a-t-elle déclaré. « Il a eu tellement de chance de pouvoir faire ce qu’il aimait et nous savons qu’il ne l’a pas pris une seule fois pour acquis. Alors, au nom de notre famille, nous vous remercions beaucoup. »

Chance King, acceptant la statuette de Larry King avec son frère, Cannon, a déclaré: « Je peux vous dire à tous que mon père nous regarde avec un très grand sourire. Cette dernière saison était un témoignage de son amour pour la radiodiffusion. Et, comme même s’il est parti, il est avec nous dans nos cœurs pour toujours. Nous t’aimons tellement, papa. «

Gifford, qui a animé « Live with Regis and Kathie Lee » avec Philbin pendant 15 ans, a imaginé son amie au paradis.

« Il était unique. C’était un original. Il était le plus amusant que vous puissiez avoir avec un être humain et j’ai pu m’asseoir à côté de lui et jouer au ping-pong verbal avec lui », a-t-elle déclaré. « Je sais qu’il nous manque à tous. C’est vrai. Je ne serai plus jamais le même. Je sais qu’il les tue au paradis en ce moment. Il est là-haut avec tous les grands, Bing Crosby et Bob Hope. Henny Youngman est juste – je dirais mourant, mais il est déjà de toute façon. Quoi qu’il en soit, c’est là que se trouve Regis et je ne pourrais pas être plus heureux pour lui et il ne pourrait pas me manquer plus. »

Stewart, dans un discours enregistré dans une cuisine magnifiquement aménagée, se souvenait d’avoir rencontré King alors qu’il faisait de la radio à Washington, DC, dans les années avant qu’il ne devienne un animateur majeur de CNN. Elle a toujours aimé être interviewée par lui lorsqu’elle était en tournée dans la capitale nationale et plus tard à la télévision.

« Il était toujours juste, toujours intéressant. Les questions étaient toujours vivifiantes pour la personne interrogée », a-t-elle déclaré. « Larry a toujours été là pour moi. Je pense qu’il était là pour à peu près tous ceux qu’il a interviewés. Mais merci, Larry, pour une vie d’intérêt, de profondeur, de personnalité, de vraie compassion. »

Trebek a reçu des honneurs internationaux. Tout d’abord, Trudeau, s’exprimant depuis un bureau du gouvernement décoré de quatre drapeaux canadiens, a félicité l’hôte pour « son esprit vif et son sens de l’humour brillant. Il n’a jamais manqué une occasion de poser des questions aux candidats sur le Canada ». Il a également salué son engagement en faveur de la conservation.

« Nous manquerons tous de nous rassembler autour de la télévision pour regarder Alex, mais son héritage de générosité et de compassion vivra sûrement », a déclaré le Premier ministre. « J’ai eu l’occasion de lui parler il y a quelques années et il m’a dit à quel point il était fier d’être Canadien. Je devais lui dire que tous les Canadiens sont incroyablement fiers qu’il soit aussi l’un des nôtres.

Biden, une enseignante, a déclaré qu’elle avait rencontré Trebek pour la première fois lors d’un « Jeopardy! » spécial. épisode honorant les éducateurs.

« Il était chaleureux, drôle et si gentil. Mais ce qui ressortait le plus, c’est que même s’il n’a jamais travaillé dans une salle de classe, il était aussi un éducateur. Alex nous a fait sentir que l’apprentissage était pour tout le monde. Il l’a rendu amusant, excitant et compétitif », a-t-elle déclaré, semblant s’exprimer depuis une salle de la Maison Blanche. « Il nous a inspirés à être plus curieux du monde qui nous entoure. Et il a réuni des familles tous les soirs, riant et devinant et se creusant la tête pour suivre les concurrents les plus intelligents. Merci de nous avoir appris, inspiré et réuni, Alex. Tu nous manques. »