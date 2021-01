Qu’est-ce que: un beau discours d’une icône américaine?

Alex Trebekles cinq derniers Péril! les épisodes se déroulent cette semaine, et sur celui qui est diffusé le lundi 4 janvier, le défunt animateur a commencé l’émission de questions-réponses avec un message sincère sur l’importance de la générosité au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

« Vous vous rappellerez qu’il y a environ un mois, je vous ai demandé à tous de prendre un moment pour remercier pour toutes les bénédictions dont vous bénéficiez dans votre vie », a-t-il déclaré, faisant référence à son discours de Thanksgiving 2020. «Aujourd’hui, un autre type de message. C’est la ‘saison du don’. Je sais que vous voulez être généreux avec votre famille, vos amis, vos proches, mais aujourd’hui, j’aimerais que vous fassiez un pas de plus. «

Il a poursuivi: «Je voudrais que vous ouvriez vos mains et que vous ouvriez votre cœur à ceux qui souffrent encore à cause du COVID-19. Des gens qui souffrent sans aucune faute de leur part. Nous essayons de construire un plus doux , une société plus gentille. Et si nous intervenons tous un peu, nous y arriverons. «