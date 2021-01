Alex Trebek a appelé à une « société plus douce et plus gentille » dans l’un de ses derniers « Jeopardy! » épisodes.

Trebek a ouvert l’épisode de lundi du jeu télévisé de longue date avec un message sincère de communauté et de solidarité au milieu de la pandémie de coronavirus. L’épisode a été enregistré fin octobre, selon un communiqué de presse, des semaines avant la mort de Trebek en novembre du cancer du pancréas. Il avait 80 ans.

« Vous vous souviendrez qu’il y a un mois, je vous ai demandé à tous de prendre un moment pour remercier pour toutes les bénédictions dont vous jouissez dans votre vie », Trebek m’a dit. « Aujourd’hui, un autre type de message: c’est une saison de dons. »

Il a poursuivi: « Je sais que vous voulez être généreux avec votre famille, vos amis, vos proches. Mais aujourd’hui, j’aimerais que vous fassiez un pas de plus, j’aimerais que vous ouvriez vos mains et que vous ouvriez votre cœur. à ceux qui souffrent encore du COVID-19, des personnes qui ne souffrent d’aucune faute de leur part. »

Trebek a dit que nous pourrions «bâtir une société plus douce et plus gentille» si «nous participons tous un peu».

Son message a servi de voeux pour le Nouvel An aux téléspectateurs, bien que l’épisode était à l’origine censé être diffusé avant Noël.

« Péril! » le producteur exécutif Mike Richards a déclaré « Aujourd’hui » de NBC avant la première de l’épisode, le puissant message de Trebek lui a donné des « frissons ».

« Il sort et prononce ce discours absolument incroyable sur les moments difficiles dans lesquels nous vivons et l’importance de nous en tant que pays, en tant que communauté… nous rassembler et être là les uns pour les autres », a déclaré Richards au journal.

Richards n’était pas le seul ému par les dernières pensées de Trebek.

« Même à la toute fin, Alex Trebek est resté un homme de grâce et de gentillesse, nous rappelant à tous à quel point il est important de prendre réellement soin les uns des autres, » tweeté fan @cspotweet. « Les épisodes de cette semaine vont être difficiles à regarder – les tissus sont prêts à partir – mais ravis que nous ayons encore une semaine avec toi, Alex. »

Utilisateur @ edutt88 ajoutée: «Même alors qu’Alex souffrait d’une douleur indescriptible, il nous a appelé à ouvrir nos cœurs et nos mains à ceux qui souffrent. Ce monde a besoin de plus comme lui.

User @ Matt12r de manière appropriée tweeté, « Qu’est-ce que: Tu vas nous manquer Alex. »

L’épisode de vendredi marquera le dernier épisode avec Trebek à la barre et mettra en vedette un hommage spécial à l’animateur du jeu télévisé bien-aimé. Trebek a accueilli plus de 8 000 épisodes de « Jeopardy! » depuis 1984.

Le jeu télévisé continuera à diffuser de nouveaux épisodes le 11 janvier avec « Jeopardy! » le champion Ken Jennings comme hôte invité.

Contributeur: Patrick Ryan

