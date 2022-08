Alex Telles de Man United rejoint Séville avec un prêt d’une saison

Facebook

Alex Telles a signé pour Séville avec un prêt d’une saison de Manchester United, ont annoncé jeudi les deux clubs.

ESPN a rapporté mercredi que United était prêt pour un dégagement défensif et Telles est le premier à quitter le club.

Le joueur de 29 ans rejoindra le club de LaLiga pour la campagne 2022-23 après s’être retrouvé dans l’ordre hiérarchique derrière les arrières gauches Luke Shaw et la nouvelle recrue Tyrell Malacia.

Suite à l’annonce, Telles a posté sur son compte de réseau social: “Allez ! Je me sens honoré par cette opportunité.

“J’ai hâte d’obtenir les meilleurs résultats possibles pour Séville. J’ai hâte de faire mes débuts et d’aider mes coéquipiers.”

Telles a déménagé à Old Trafford en octobre 2020 et a fait 50 apparitions dans toutes les compétitions, marquant un but.

Anthony Martial a également passé une courte période en prêt à Séville la saison dernière, mais n’a pas réussi à trouver une forme constante.

Une déclaration unie lire: “Membre populaire et professionnel de l’équipe, Telles quitte United avec les meilleurs voeux de tous pour la campagne à venir et les supporters des Reds suivront de loin les résultats de Séville.”

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones et Brandon Williams sont également disponibles pour un transfert cet été.