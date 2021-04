Alex Smith a terminé son incroyable histoire de retour dans la NFL cet automne. Le quart-arrière vétéran laissera cela servir de plafond à sa carrière de joueur.

Smith a annoncé lundi via Instagram qu’il prenait sa retraite de la NFL après 16 ans dans la ligue.

L’annonce intervient deux mois seulement après que Smith, 36 ans, ait été nommé joueur de l’année de retour de la NFL pour 2020 pour son retour à l’action avec l’équipe de football de Washington. Après avoir subi une fracture composée du tibia et du péroné droits lors d’un match de novembre 2018 contre les Texans de Houston, Smith a subi 17 chirurgies et a été absent toute la saison 2019. Il a également développé une septicémie, une complication potentiellement mortelle d’une infection, et a dû porter une attelle pour lutter contre son pied tombant.

«Il y a deux ans, j’étais coincé dans un fauteuil roulant, regardant ma jambe mutilée, me demandant si je pourrais un jour faire une nouvelle marche ou jouer avec mes enfants dans la cour», a déclaré Smith dans une vidéo. «… Mais le football ne m’a pas laissé abandonner. Parce que non, ce n’est pas qu’un jeu. Ce n’est pas seulement ce qui se passe entre ces lignes blanches un dimanche après-midi. Il s’agit des défis et de l’engagement dont ils ont besoin. Il s’agit de savoir à quel point et jusqu’où vous pouvez vous pousser. Il s’agit du lien entre ces 53 gars dans le vestiaire et tous les autres membres de l’organisation. Il s’agit de vous engager pleinement dans quelque chose de plus grand.

Après avoir poursuivi sa récupération au début de la saison dernière, Smith est intervenu pour Washington et a commencé six matchs, aidant à ouvrir la voie à un titre NFC Est tout en compilant un dossier de 5-1 et en lançant pour 1582 verges.

«Même s’il me reste beaucoup de clichés en moi, après 16 ans à donner à ce jeu tout ce que j’ai, j’ai hâte de voir ce qui est possible», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. . «Mais d’abord, je vais prendre un peu de temps pour profiter de quelques-unes de ces promenades avec ma femme. Et mes enfants n’ont aucune idée de ce qui les attend dans la cour.

Choix n ° 1 du repêchage de la NFL en 2005 dans l’Utah, Smith a été comparé tout au long de sa carrière au quart-arrière vedette des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, le futur joueur par excellence de la NFL à trois reprises que les 49ers de San Francisco ont contourné avec la meilleure sélection. Avant la saison 2013, Smith a été échangé aux Chiefs de Kansas City, avec lesquels il gagnerait trois hochements de tête au Pro Bowl. Mais lorsque les Chiefs ont choisi Patrick Mahomes en 2017, Smith ne restera commencé qu’un an de plus avant d’être échangé à Washington.

Smith a été libéré par Washington en mars. L’entraîneur des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, qui a entraîné Smith à l’Utah, a déclaré qu’il souhaitait que le vétéran rejoigne l’équipe en tant que remplaçant.

«Je le voulais ici», a déclaré Meyer sur le podcast Michael Irvin avant. «Vous savez, nous lui avons parlé de rejoindre (l’équipe). Il a eu une grave blessure. Et je disais ça aux gens quand les gens ne savaient pas à quel point il était dur, c’est l’un des chats les plus coriaces que j’aie jamais connu. «

Suivez Michael Middlehurst-Schwartz sur Twitter @MikeMSchwartz.